1 день

Прибытие в Сортавалу. Загородный комплекс «Ягодная деревня»

Самостоятельный заезд в «Ягодную деревню» (15:00-17:00).

С первых мгновений вы на себе ощутите все бонусы тишины и душевной свободы.

Тут вас ждут уютные домики среди сосен, чистый воздух и красота карельской природы.

После заселения состоится официальное открытие лагеря.

После ужина — общее собрание у костра, игры и знакомство.

