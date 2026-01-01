Нас ждет новый современный загородный комплекс «Ягодная
Программа тура по дням
Прибытие в Сортавалу. Загородный комплекс «Ягодная деревня»
Самостоятельный заезд в «Ягодную деревню» (15:00-17:00).
С первых мгновений вы на себе ощутите все бонусы тишины и душевной свободы.
Тут вас ждут уютные домики среди сосен, чистый воздух и красота карельской природы.
После заселения состоится официальное открытие лагеря.
После ужина — общее собрание у костра, игры и знакомство.
Прогулка на SUP-бордах, прогулка на велосипедах по острову Риеккалансаари
Утренняя зарядка на свежем воздухе и завтрак.
Впереди нас ждет день наполненный событиями!
Возможно даже, что кому-то удастся отыскать настоящее сокровище.
Первое приключение — прогулка на SUP-бордах.
Вы прослушаете инструктаж и отправитесь покорять Ладогу.
SUP-бординг это новая дисциплина водного спорта, которая за короткий период времени приобрела огромную популярность, благодаря своей простоте и доступности.
Спустя короткое время вы сможете почувствовать уверенность в себе и принять участие в дружеских соревнованиях на воде.
После обеда — прогулка на велосипедах по острову Риеккалансаари.
Вы доедете до секретного места, где обнаружите новое препятствие, которое надо будет преодолеть совместными усилиями, и загадку, которую помогут решить лишь сообразительность и командный дух.
После возвращения в лагерь вас ждет вкусный ужин и вечер у костра.
Творческий тимбилдинг и музыкальный мастер-класс
День начнётся с короткой утренней медитации, а сразу после завтрака вас ждет: творческий тимбилдинг — командные игры и задачи, которые помогут вам сблизиться с другими участниками и раскрыть ваш творческий потенциал.
Во второй половине дня сразу после обеда вас ждет музыкальный мастер-класс: поиграете и поучаствуете в создании музыки вместе.
Ужин.
Завершением дня станет испытание в актерском мастерстве: посмеетесь и узнаете друг друга по-новому в игре «Мафия».
Ладожские шхеры
После утренней зарядки и завтрака вы отправитесь на лодках в большое путешествие по Ладожским шхерам.
Шхеры — живописный архипелаг скалистых островов на севере Ладоги.
Здесь самые красивые пейзажи Карелии!
Остановка на одном из островов, обед на природе, возможность полежать на камнях и насладиться видами самого большого озера в Европе — бесценно.
Во второй половине дня вас ждет настоящая дружеская битва.
Это отличная возможность проявить дух соперничества, поддержать друг друга и, конечно же, весело провести время!
Далее ужин и начало веселой вечеринки «Королевская ночь».
Это значит: музыка, танцы, игры и море позитива — идеальный способ отпраздновать новые знакомства и воспоминания, которые останутся с вами навсегда.
Отъехд
Неспешный завтрак.
Несколько свободных часов для прогулок, отдыха, общения.
После обеда встретимся, чтобы попрощаться и обменяемся контактами.
Проживание
Тур предусматривает проживание в домиках загородного комплекса «Ягодная деревня».
Стоимость тура на 1 человека при 2-местном проживании — 44 500 руб. /чел.
Варианты проживания
Загородный комплекс «Ягодная деревня»
Вы будете жить в ярких сканди-домиках со всеми удобствами на берегу Ладожского озера.
На территории загородного комплекса расположены:
- кафе, где каждый день для вас будут сервировать завтраки, обеды и ужины. Также в нем можно проводить время за настольными играми;
- костровая зона для вечерних посиделок у костра;
- комплекс бань: 2 купели-фурако с видом на Ладогу (вместимостью по 4 человека каждая) и русская баня (вместимостью до 6 человек);
- бесплатная открытая парковка у въезда в загородный комплекс.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- 2-местное размещение в домике на загородной базе отдыха Ягодная деревня (4 ночи)
- 3-разовое питание по программе (кроме завтрака и обеда в первый день и ужина в последний день)
- Профессиональные ведущий, вожатые, инструктора и шеф-повар
- Активные игры и развлечения, спортивные соревнования, творческие мастер-классы
- Музыкальный мастер-класс
- Прокат спортивного оборудования: мячи, бадминтон, велосипеды, рыболовные снасти, SUP-борды
Что не входит в цену
- Ж/д билеты в Сортавалу и обратно
- Трансфер до места лагеря (Ягодная деревня) и обратно
- Питание: завтрак и обед в первый день и ужин в последний день программы (по желанию)
- Доплата за 1-местное размещение в домике - 15 000 руб. (по желанию)
- Посещение бани-фурако (сеанс до 2 часов, до 4-х человек) - 6 000 руб
- Посещение русской бани (сеанс 2 часа, до 4-х человек, каждый доп. чел. + 500 руб., комфортно до 6 чел.) - 8 500 руб
- Сувениры
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- документы в герметичной упаковке: паспорт, медицинский полис;
- рюкзак или дорожную сумка;
- индивидуальная аптечка;
- средства личной гигиены;
- купальные принадлежности и сланцы (для посещения фурако).
- сменное бельё.
- удобная спортивная одежду для прогулок на природе (по погоде);
- 2 пары обуви: треккинговые ботинки / резиновые сапоги + кроссовки / легкие сменные ботинки (сандалии при жаркой погоде);
- влаго- и ветрозащитная одежда для путешествий по озеру.
Входят ли билеты на поезд в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.