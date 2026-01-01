Мои заказы

Лагерь для взрослых в Приладожье. Тур в Карелию

Лагерь для взрослых в Приладожье
Мы устраиваем летний лагерь! Душевный, тёплый, весёлый, дружный и активный! Новый необычный формат отдыха, который подойдет всем, кто мечтает ненадолго вернуть себе беззаботное детство.

Нас ждет новый современный загородный комплекс «Ягодная
деревня» с уютными благоустроенными домиками, окруженными лесом и водой, а также вкусной и полезной едой из местных продуктов.

В программе лагеря будут водные и велопрогулки, приключения на SUP-бордах, захватывающие спортивные баталии и творческие мастер-классы.

Мы откроем для себя чудесные виды Ладожских шхер и насладимся вечерними посиделками с музыкой и танцами у костра.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Сортавалу. Загородный комплекс «Ягодная деревня»

Самостоятельный заезд в «Ягодную деревню» (15:00-17:00).

С первых мгновений вы на себе ощутите все бонусы тишины и душевной свободы.

Тут вас ждут уютные домики среди сосен, чистый воздух и красота карельской природы.

После заселения состоится официальное открытие лагеря.

После ужина — общее собрание у костра, игры и знакомство.

Прибытие в Сортавалу. Загородный комплекс «Ягодная деревня»
2 день

Прогулка на SUP-бордах, прогулка на велосипедах по острову Риеккалансаари

Утренняя зарядка на свежем воздухе и завтрак.

Впереди нас ждет день наполненный событиями!

Возможно даже, что кому-то удастся отыскать настоящее сокровище.

Первое приключение — прогулка на SUP-бордах.

Вы прослушаете инструктаж и отправитесь покорять Ладогу.

SUP-бординг это новая дисциплина водного спорта, которая за короткий период времени приобрела огромную популярность, благодаря своей простоте и доступности.

Спустя короткое время вы сможете почувствовать уверенность в себе и принять участие в дружеских соревнованиях на воде.

После обеда — прогулка на велосипедах по острову Риеккалансаари.

Вы доедете до секретного места, где обнаружите новое препятствие, которое надо будет преодолеть совместными усилиями, и загадку, которую помогут решить лишь сообразительность и командный дух.

После возвращения в лагерь вас ждет вкусный ужин и вечер у костра.

Прогулка на SUP-бордах, прогулка на велосипедах по острову Риеккалансаари
3 день

Творческий тимбилдинг и музыкальный мастер-класс

День начнётся с короткой утренней медитации, а сразу после завтрака вас ждет: творческий тимбилдинг — командные игры и задачи, которые помогут вам сблизиться с другими участниками и раскрыть ваш творческий потенциал.

Во второй половине дня сразу после обеда вас ждет музыкальный мастер-класс: поиграете и поучаствуете в создании музыки вместе.

Ужин.

Завершением дня станет испытание в актерском мастерстве: посмеетесь и узнаете друг друга по-новому в игре «Мафия».

Творческий тимбилдинг и музыкальный мастер-класс
4 день

Ладожские шхеры

После утренней зарядки и завтрака вы отправитесь на лодках в большое путешествие по Ладожским шхерам.

Шхеры — живописный архипелаг скалистых островов на севере Ладоги.

Здесь самые красивые пейзажи Карелии!

Остановка на одном из островов, обед на природе, возможность полежать на камнях и насладиться видами самого большого озера в Европе — бесценно.

Во второй половине дня вас ждет настоящая дружеская битва.

Это отличная возможность проявить дух соперничества, поддержать друг друга и, конечно же, весело провести время!

Далее ужин и начало веселой вечеринки «Королевская ночь».

Это значит: музыка, танцы, игры и море позитива — идеальный способ отпраздновать новые знакомства и воспоминания, которые останутся с вами навсегда.

Ладожские шхеры
5 день

Отъехд

Неспешный завтрак.

Несколько свободных часов для прогулок, отдыха, общения.

После обеда встретимся, чтобы попрощаться и обменяемся контактами.

Проживание

Тур предусматривает проживание в домиках загородного комплекса «Ягодная деревня».

Стоимость тура на 1 человека при 2-местном проживании — 44 500 руб. /чел.

Варианты проживания

Загородный комплекс «Ягодная деревня»

4 ночи

Вы будете жить в ярких сканди-домиках со всеми удобствами на берегу Ладожского озера.

На территории загородного комплекса расположены:

  • кафе, где каждый день для вас будут сервировать завтраки, обеды и ужины. Также в нем можно проводить время за настольными играми;
  • костровая зона для вечерних посиделок у костра;
  • комплекс бань: 2 купели-фурако с видом на Ладогу (вместимостью по 4 человека каждая) и русская баня (вместимостью до 6 человек);
  • бесплатная открытая парковка у въезда в загородный комплекс.
Загородный комплекс «Ягодная деревня»
Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • 2-местное размещение в домике на загородной базе отдыха Ягодная деревня (4 ночи)
  • 3-разовое питание по программе (кроме завтрака и обеда в первый день и ужина в последний день)
  • Профессиональные ведущий, вожатые, инструктора и шеф-повар
  • Активные игры и развлечения, спортивные соревнования, творческие мастер-классы
  • Музыкальный мастер-класс
  • Прокат спортивного оборудования: мячи, бадминтон, велосипеды, рыболовные снасти, SUP-борды
Что не входит в цену
  • Ж/д билеты в Сортавалу и обратно
  • Трансфер до места лагеря (Ягодная деревня) и обратно
  • Питание: завтрак и обед в первый день и ужин в последний день программы (по желанию)
  • Доплата за 1-местное размещение в домике - 15 000 руб. (по желанию)
  • Посещение бани-фурако (сеанс до 2 часов, до 4-х человек) - 6 000 руб
  • Посещение русской бани (сеанс 2 часа, до 4-х человек, каждый доп. чел. + 500 руб., комфортно до 6 чел.) - 8 500 руб
  • Сувениры
Место начала и завершения?
Республика Карелия, Сортавала
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Личные вещи и снаряжение:
  • документы в герметичной упаковке: паспорт, медицинский полис;
  • рюкзак или дорожную сумка;
  • индивидуальная аптечка;
  • средства личной гигиены;
  • купальные принадлежности и сланцы (для посещения фурако).
  • сменное бельё.
Одежду и обувь (зависит от сезона):
  • удобная спортивная одежду для прогулок на природе (по погоде);
  • 2 пары обуви: треккинговые ботинки / резиновые сапоги + кроссовки / легкие сменные ботинки (сандалии при жаркой погоде);
  • влаго- и ветрозащитная одежда для путешествий по озеру.
Входят ли билеты на поезд в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

