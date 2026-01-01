Мои заказы

Серфинг и сап-туры – туры в Сортавале

Найдено 3 тура в категории «Серфинг и сап-туры» в Сортавале, цены от 59 900 ₽. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь 2026 г.
Великая Ладога. Приключения в Карелии
Пешая
На автобусе
Сплавы и рафтинг
5 дней
1 отзыв
Великая Ладога. Приключения в Карелии
Начало: Республика Карелия, Петрозаводск
28 июн в 10:00
26 июл в 10:00
95 900 ₽ за человека
Улётные выходные в Карелии
Пешая
Сплавы и рафтинг
Туры на квадроциклах
3 дня
2 отзыва
Улётные выходные в Карелии
Начало: Россия, Республика Карелия, Сортавала
22 мая в 10:00
26 июн в 10:00
от 59 900 ₽ за человека
Водный мир Приладожья. Приключения в Карелии
Пешая
На яхте
Сплавы и рафтинг
6 дней
Водный мир Приладожья. Приключения в Карелии
Начало: Республика Карелия, Сортавала
26 июл в 10:00
9 авг в 10:00
109 900 ₽ за человека

