Рождество в Карелии. Автобусный тур из Москвы

Добро пожаловать в рождественскую в Карелию! Здесь вас ждёт красота зимней сказки и вековая история.

Вас ждут зимние забавы, встреча с милыми хаски, национальные угощения и культурные открытия! Насладитесь неповторимой атмосферой старинных городов, прикоснитесь к древним легендам и станьте частью увлекательных событий.

Погрузитесь в чарующий мир, где снежные леса, мраморные каньоны и многолетние традиции сплетаются в волшебное новогоднее приключение.
5
3 отзыва
Рождество в Карелии. Автобусный тур из Москвы
Рождество в Карелии. Автобусный тур из Москвы
Рождество в Карелии. Автобусный тур из Москвы
Ближайшие даты:
3
янв
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Ночной переезд в Карелию

В 21:15 Выезд из Москвы (ст. метро Алтуфьево, на остановке возле дома по адресу: Алтуфьевское шоссе, 86).

Ночной переезд.

21:40 Возможна посадка в г. Химках (на остановке Бутаково, напротив ТЦ «Гранд»).

22:20 Возможна посадка г. Зеленограде (остановка «Штыково» напротив Макдональдс).

22:50 Возможна посадка г. Солнечногорске («Вкусно и точка», ул. Красная, 118).

23:20 Возможна посадка г. Клине («Вкусно и точка», ул. Первомайская, 2).

Ночной переезд в Карелию
2 день

Старая Ладога. Конопога. Новогодняя развлекательная программа

00:30 Возможна посадка в г. Твери (ТЦ «Глобус», проспект Октябрьский, 101).

Её история берет свое начало со времен Рюрика. Первое упоминание о крепости встречается в Повести временных лет в 862 году. Ладожская крепость имела важнейшее значение, находясь на пересечении путей «из варяг в греки».

В Старой Ладоге сохранились памятники разных эпох, начиная с XII века.

Остановка у Староладожской крепости (экскурсия по крепости, без посещения башен).

~ 15:30 Прибытие в город Кондопога.

Обед в кафе отеля — шведский стол.

Новогодняя развлекательная программа.

Отправляемся на берег Онежского озера (200 м от отеля).

Карнавальное шествие «Karjalanranta» встретит национальными напевами, которые подарят весёлое настроение и увлекут в круговорот танцев, забав и игрищ.

Дедушка Мороз и его друг — северный олень, откроют мешок радости, смекалки, удачи и пригласят к себе в гости на «чумовую вечеринку у жаркого костра».

Карельская красавица Лумине – внучка Деда Мороза, вместе с героями любимого мультфильма «Бременские музыканты» и гостями, отправятся навстречу приключениям!

Придётся изрядно постараться, чтобы победить Сыщика в его коварных планах: разгадать загадки, исполнить «Песню друзей», перевоплотиться в зимних персонажей! Ведь его замысел таков: заколдовать Снегурочку и превратить её в Атаманшу!

Отведав карельского чая, отправимся на улицу знакомиться с весёлыми и озорными собачками хаски. Братец Lumikelloja «запряжёт» гостей в ездовую упряжку и научит вас правильной технике управления санями!

Зимние «превращения» подарят множество положительных эмоций, а исполнение песенки «В лесу родилась ёлочка» станет необычным!

Посещение питомника ездовых собак. Опытный каюр познакомит со своими питомцами, милые хаски, северный олень всегда готовы позировать для фото в приятной компании.

Размещение в отеле «Карелия» 3*.

«Карельская горница». На национальных мастер-классах познакомимся с традиционной культурой северного народа и особенностями края.

Сядем дружно за широкий стол и под руководством опытного мастера приготовим из ржаной муки традиционные рупиттетю (калитки).

Прикоснемся к струнам старинного финно-угорского кантеле и получим первые уроки игры на инструменте. Пусть «карельские гусли» поют о ветре, о теплом доме, в нем всегда будут счастье и достаток.

Чаепитие с изделиями собственного производства — калитками.

Ужин в кафе отеля — шведский стол.

Старая Ладога. Конопога. Новогодняя развлекательная программаСтарая Ладога. Конопога. Новогодняя развлекательная программаСтарая Ладога. Конопога. Новогодняя развлекательная программаСтарая Ладога. Конопога. Новогодняя развлекательная программаСтарая Ладога. Конопога. Новогодняя развлекательная программаСтарая Ладога. Конопога. Новогодняя развлекательная программа
3 день

Свободный день или экскурсия за доп. плату

Завтрак в кафе отеля (шведский стол).

Программа на выбор:

Вариант №1. «Кижи — восьмое чудо света».

07:30 Отправляемся в большое путешествие к уникальному природному комплексу, памятнику природного наследия ЮНЕСКО — знаменитому острову Кижи (250 км).

Дорога будет проходить по самобытнейшим местам Заонежья — северного района Карелии, широко известного своими памятниками деревянного зодчества, месторождениями шунгита и заонежской вышивкой.

В пути на маршруте:

  • Поселок Шуньга — одно из старейших поселений Заонежья и родина углеродного минерала шунгит. Этим окрестностям «аспидный камень» и обязан своему названию. С XV века через Шуньский погост проходила главная сухопутная дорога Севера, связывающая Белое море и Онежское озеро с Новгородом;
  • Село Толвуя. В этих местах родился и вырос Преподобный Зосима, который позднее стал одним из основателей монастыря на Соловецких островах. Сюда же была сослана в заключение мать будущего государя Михаила Федоровича Романова – Ксения Ивановна, в монашестве – Марфа.

Прибытие в местечко Оятевщина. Безопасная переправа на судне на воздушной подушке на остров Кижи (1 км/15 минут).

Экскурсия по зимнему острову Кижи — объекту Всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО с 1990 года.

Вы узнаете обо всех его секретах при осмотре ансамбля Кижского погоста, посетите усадьбу заонежского крестьянина и одну из самых старых деревянных церквей России — церковь Воскрешения Лазаря, по слухам, обладающую способностью исцелять все недуги. А также осмотрите снаружи Церковь Преображения Господня.

Город Медвежьегорск (Кархумяки). В этих местах снимались многие популярные фильмы: «Любовь и голуби», «И на камнях растут деревья», «Платина 2».

~ 21.00 Ориентировочное время возвращения в отель.

Вариант №2. «Водопад Кивач и Медвежья гора».

08:00 Выезд на экскурсионную программу.

В пути на маршруте:

  • Город Медвежьегорск. Город в губе Повенецкого залива, стоящий в окружении живописных скал и холмов. В этих местах снимались популярные фильмы: «Любовь и голуби», «И на камнях растут деревья», «Платина 2»;
  • «Замок» Кархумяки — представлял собой систему круговой обороны финской армии 1942-1944 гг. к западу от Медвежьегорска, которую называли «Второй линией Маннергейма». Особенностью укрепления является логично выбранная линия переднего края, соответствующая природному скальному рубежу.
  • Посещение магазина фабрики «Карельские узоры». Сегодня это одно из крупнейших предприятий народных художественных промыслов на Северо-Западе России, выпускающих изделия из льна с традиционной вышивкой.

Природный заповедник и водопад «Кивач».

«Алмазна сыплется гора с уступа четырьмя скалами…» — восхищенно писал о нем Гаврила Романович Державин, первый поэт-лирик России.

Приятным дополнением к бушующей водной стихии будет роща карельской березы, ставшая украшением дендрария заповедника. Это дерево-загадка с изумительной древесиной мраморного рисунка. Даже в XXI веке среди ученых ведутся споры по вопросу о его происхождении.

~ 14:30 Ориентировочное время возвращения в отель.

Для тех, кто не поехал на экскурсии возможенобед в кафе отеля (шведский стол/накрытие) за доп. плату.

Катания на собачьих упряжках, катание на банане, катания в санях за снегоходом с инструктором, ватрушечная горка также за доп. плату.

Рождественский ужин с развлекательной программой и дискотекой за доп. плату.

Свободный день или экскурсия за доп. платуСвободный день или экскурсия за доп. платуСвободный день или экскурсия за доп. платуСвободный день или экскурсия за доп. платуСвободный день или экскурсия за доп. платуСвободный день или экскурсия за доп. платуСвободный день или экскурсия за доп. плату
4 день

Старая Финляндия «. Водопад Ахвенкоски. Горный парк» Рускеала

Завтрак в кафе отеля (шведский стол).

07:30 Освобождение номеров, посадка с вещами в автобус.

Отправление в «Старую Финляндию» (290 км). Для путешествия на бывшие земли Суоми не потребуются ни паспорта, ни визы.

В пути остановка на фотосессию на водопаде Ахвенкоски (место съемок фильма «А зори здесь тихие…»). В народе их называют «Женькина речка», здесь снималась знаменитая сцена купания лесорубов.

Горный парк «Рускеала» — живописнейший памятник природы и горного дела. Грунтовые воды изумрудного цвета, причудливые очертания отвесных скал, таинственные штольни и гроты. Именно здесь долгое время добывался мрамор для украшения соборов и дворцов Санкт-Петербурга.

По пути в парк гид расскажет о появлении Мраморного озера, а по приезде у вас будет возможность самостоятельно осмотреть наземную часть парка.

Общее время нахождения в парке – 2,5 часа.

Обзорная экскурсия по Сортавале (Сердоболь). Николай Рерих называл его одним из немногих мест на Земле, где есть особое дыхание. И самый романтический из поэтических циклов Беллы Ахмадулиной написан был именно здесь…

В ходе экскурсии вы прогуляетесь по старинным улочкам города, осмотрите Певческое поле, церковь Николая Чудотворца, построенную на средства петербургских купцов Елисеевых в русском стиле по проекту арх. Н. П. Гребёнка.

Отправление в Москву.

Ночной переезд.

Старая Финляндия «. Водопад Ахвенкоски. Горный парк» РускеалаСтарая Финляндия «. Водопад Ахвенкоски. Горный парк» РускеалаСтарая Финляндия «. Водопад Ахвенкоски. Горный парк» РускеалаСтарая Финляндия «. Водопад Ахвенкоски. Горный парк» РускеалаСтарая Финляндия «. Водопад Ахвенкоски. Горный парк» РускеалаСтарая Финляндия «. Водопад Ахвенкоски. Горный парк» РускеалаСтарая Финляндия «. Водопад Ахвенкоски. Горный парк» РускеалаСтарая Финляндия «. Водопад Ахвенкоски. Горный парк» Рускеала
5 день

Прибытие в Москву

11:40 Ориентировочное прибытие в г. Москву (ст. метро Алтуфьево, на остановке возле дома по адресу: Алтуфьевское шоссе 86).

Прибытие в Москву

Проживание

Тур предполагает проживание в отеле «Карелия» 3* в г. Кондопога.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения:

  • двухместный стандартный номер — 27 400 руб.;
  • одноместный стандартный номер — 32 500 руб.

Расчетный час в гостиницах — 12:00. Гарантированное заселение после 15:00.

Варианты проживания

Гостиница «Карелия» 3

2 ночи

Гостиница «Карелия» находится в городе Кондопога, неподалеку от Онежского озера. Здесь гостям предоставляется широкий спектр услуг: на 1 этаже есть стоматология и работает служба такси.

На всей территории открыт бесплатный доступ к бесперебойной сети Wi-Fi. На всех этажах оборудованы кулеры с холодной и горячей водой, а также холодильник и места для приема пищи.

В номерном фонде гостиницы насчитывается 99 комфортных номеров. Все они поделены на такие категории, как «стандарт», «люкс», а также есть семейный блок и койко-места в общих номерах. Каждый из них оборудован удобными спальными местами и качественной мебелью. В числе удобств — собственная ванная комната.

На 2 этаже здания обустроено уютное кафе, в котором можно не только вкусно и сытно покушать, но и приятно провести время. Также бесплатно можно воспользоваться чайным набором или выпить кофе со сладостями. Разогреть уже готовую пищу можно в микроволновой печи.

В 100 м от отеля, на Токарской набережной, расположен питомник ездовых собак. Поблизости есть мини-зоопарк, водный вокзал, а также саамский чум с костровищем. Расстояние до аэропорта Петрозаводска составит 46 км, до железнодорожного вокзала г. Кондопога — 1,5 км.

Гостиница «Карелия» 3Гостиница «Карелия» 3Гостиница «Карелия» 3Гостиница «Карелия» 3Гостиница «Карелия» 3Гостиница «Карелия» 3Гостиница «Карелия» 3Гостиница «Карелия» 3Гостиница «Карелия» 3

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Транспортное обслуживание по маршруту Москва - Карелия - Москва
  • Проживание 2 ночи в отель «Карелия» 3* (город Кондопога)
  • Питание, указанное в программе (2 завтрака, 1 обед и 1 ужин в формате шведский стол, 1 чаепитие с калитками)
  • Экскурсии: Староладожская крепостьводопад Ахвенкоскигорный парк «Рускеала» (самостоятельный осмотр) обзорная экскурсия по г. Сортавалепосещение питомника ездовых собак
  • Староладожская крепость
  • Водопад Ахвенкоски
  • Горный парк «Рускеала» (самостоятельный осмотр)
  • Обзорная экскурсия по г. Сортавале
  • Посещение питомника ездовых собак
  • Анимационные программы: карнавальное шествие "Karjalanranta": Дедушка Мороз, красавица Лумине и братец Lumikelloja, герои любимого мультфильма "Бременские музыканты"
  • Карнавальное шествие "Karjalanranta": Дедушка Мороз, красавица Лумине и братец Lumikelloja, герои любимого мультфильма "Бременские музыканты"
  • Мастер-класс по приготовлению калиток
  • Мастер-класс по игре на кантеле
  • Работа экскурсоводов, аниматоров на территории Карелии
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Москвы и обратно
  • Ужины и обеды (шведский стол), не указанные в программе. Стоимость - 520 руб. /чел
  • Рождественский ужин с развлекательной программой и дискотекой. Стоимость ужина (оплата при покупке тура):взрослый - 3 200 руб. /чел ребёнок с 13 лет - 2 700 руб. /чел. ребёнок до 13 лет (отдельный детский стол и аниматор) - 1 950 руб. /чел
  • Взрослый - 3 200 руб. /чел
  • Ребёнок с 13 лет - 2 700 руб. /чел
  • Ребёнок до 13 лет (отдельный детский стол и аниматор) - 1 950 руб. /чел
  • Экскурсия на остров Кижи (оплата при покупке тура):взрослый - 5 500 руб. /чел. школьник - 4 700 руб. /чел
  • Взрослый - 5 500 руб. /чел
  • Школьник - 4 700 руб. /чел
  • Экскурсия на водопад Кивач и Медвежью гору (оплата при покупке тура): взрослый - 2 500 руб. /чел. школьник - 1 300 руб. /чел
  • Взрослый - 2 500 руб. /чел
  • Школьник - 1 300 руб. /чел
  • Услуги проката
Место начала и завершения?
Москва
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

В туре много мероприятий проводится на свежем воздухе, поэтому рекомендуем теплую одежду и головные уборы, непромокаемую обувь спортивного типа.

Также необходимо взять с собой в поездку запасную пару рукавиц (перчаток) и обуви.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Какой расчетный час в гостинице?

Расчетный час в гостиницах — 12:00. Гарантированное заселение после 15:00.

Возможны ли изменения в программе?

Время в пути и продолжительность экскурсий являются ориентировочными и зависят от многих факторов, на которые компания не может влиять: пробки и аварийные ситуации на дорогах, ухудшение погодных условий, проведение ремонтных работ по трассе следования и т. п.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в экскурсионную программу в зависимости от объективных обстоятельств, с сохранением объема и качества предоставляемых услуг.

Какая важная информация есть в туре?

Дополнительное питание заказывается и оплачивается только в Карелии.

Во время длительных экскурсий на остров Кижи и в Рускеальский горный парк нет возможности останавливаться на промежуточное питание.

Можно ли присоединиться к туру не из Москвы?

В 21:15 выезд из Москвы (ст. метро Алтуфьево, на остановке возле дома по адресу: Алтуфьевское шоссе, 86).

21:40 – возможна посадка в г. Химках (на остановке Бутаково, напротив ТЦ «Гранд».).

22:20 – возможна посадка г. Зеленограде (остановка «Штыково» напротив Макдональдс).

22:50 – возможна посадка г. Солнечногорске («Вкусно и точка», ул. Красная, 118).

23:20 – возможна посадка г. Клине («Вкусно и точка», ул. Первомайская, 2).

00:30 – возможна посадка г. Твери (ТЦ «Глобус», проспект Октябрьский, 101).

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
3 апр 2025
Спасибо большое организатору тура. Всегда на связи, решают все вопросы быстро и качественно)) Я точно буду вашим клиентом ещё не раз👌💝
Спасибо большое организатору тура. Всегда на связи, решают все вопросы быстро и качественно)) Я точно буду вашим клиентом ещё не раз👌💝Спасибо большое организатору тура. Всегда на связи, решают все вопросы быстро и качественно)) Я точно буду вашим клиентом ещё не раз👌💝Спасибо большое организатору тура. Всегда на связи, решают все вопросы быстро и качественно)) Я точно буду вашим клиентом ещё не раз👌💝Спасибо большое организатору тура. Всегда на связи, решают все вопросы быстро и качественно)) Я точно буду вашим клиентом ещё не раз👌💝Спасибо большое организатору тура. Всегда на связи, решают все вопросы быстро и качественно)) Я точно буду вашим клиентом ещё не раз👌💝Спасибо большое организатору тура. Всегда на связи, решают все вопросы быстро и качественно)) Я точно буду вашим клиентом ещё не раз👌💝Спасибо большое организатору тура. Всегда на связи, решают все вопросы быстро и качественно)) Я точно буду вашим клиентом ещё не раз👌💝Спасибо большое организатору тура. Всегда на связи, решают все вопросы быстро и качественно)) Я точно буду вашим клиентом ещё не раз👌💝Спасибо большое организатору тура. Всегда на связи, решают все вопросы быстро и качественно)) Я точно буду вашим клиентом ещё не раз👌💝Спасибо большое организатору тура. Всегда на связи, решают все вопросы быстро и качественно)) Я точно буду вашим клиентом ещё не раз👌💝
В
3 апр 2025
Организатору тоже можно ставить 5 баллов.
И
2 апр 2025
Выбрали тур "Истории и тайны средневекового Выборга", чтобы провести на весенних каникулах семейные выходные в Выборге и познакомить ребёнка c историей этого уникального города. Наши ожидания оправдались на все 100%:
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прекрасная организация, комфортабельный автобус, насыщенная программа и гид Екатерина, которая приложила все силы, чтобы показать и рассказать максимум. Гостиница и питание также на высоте. И от общения с менеджером Михаилом остались только положительные эмоции: всё быстро и чётко. Обязательно вернемся в "Большую страну" для новых путешествий по России.

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