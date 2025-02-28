Наслаждайтесь экскурсией по Карелии! Посетите город Сортавала, пересядьте на ретропоезд и отправляйтесь знакомиться с удивительными красотами края. Вас ждут ГЭС Ляскеля, месторождение граната и водопады Белые Мосты.
Обратите внимание, что некоторые объекты могут быть недоступны из-за погодных условий или непроходимости дорог.
Обратите внимание, что некоторые объекты могут быть недоступны из-за погодных условий или непроходимости дорог.
Описание тураЧто вас ожидает: Хотите с друзьями отправиться на экскурсию в Карелию, но не любите большие группы? Этот тур специально для вас! Полностью индивидуальное обслуживание для вашей группы — отвезем на месторождение граната и его добычу, покажем красоты зимних водопадов, и конечно, дадим возможность окунуться в зимнюю и сказочную атмосферу горного парка Рускеала. Никаких больших автобусов и групп, только вы и ваши близкие, проведете время вместе в приятной дружеской атмосфере. Сортавала – ГЭС в Ляскеля – Кительское месторождение граната – посещение зимних водопадов – горный парк «Рускеала» – ж/д вокзал г. Сортавала Важная информация:
- Автобус подается за 30 мин до отправления. В наших автобусах свободная рассадка, и если вы хотите занять определенное место, рекомендуем приходить к началу посадки.
- В наших турах будет комфортно и интересно детям от 5 лет. Чтобы путешествие прошло безопасно и легко, возьмите привычный для ребенка бустер с собой.
- В туре гид предложит вам меню комплексного обеда. Его можно будет заказать и оплатить в автобусе. Либо самостоятельно исследовать местную кухню в понравившихся кафе или ресторанах.
- Наши туры начинаются в Санкт-Петербурге, Петрозаводске, Сортавала и в Кеми. Обращаем ваше внимание, что вы самостоятельно добираетесь до точки начала тура. Позаботьтесь о соответствующих билетах заранее. Во многих турах у вас есть уникальная возможность совершить поездку на «Рускеальском экспрессе». Приобретать билет на ретропоезд или нет – остается на ваше усмотрение.
- С 18:00 до 22:00 ч. накануне выезда мы пришлем вам СМС с номером автобуса и номером телефона гида. Телефон гида доступен с момента подачи автобуса. Любые вопросы по путешествию до начала тура помогут решить наши менеджеры.
- Путешествие детей без сопровождения родителя или законного представителя запрещено. В соответствии с законом о перевозке детей, один взрослый может сопровождать не более 7 несовершеннолетних детей.
Согласно расписанию в календаре
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослые
|24 900 ₽
|Дети до 7 лет
|24 400 ₽
|Школьники до 9 лет
|24 400 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Сортавала
- Горный парк «Рускеала»
- Мраморный каньон
- Пороги реки Янисйоки
Что включено
- Трансфер на комфортном автобусе (вместимость автобуса зависит от набора группы)
- Сопровождающий на протяжении всего маршрута
- Свободное время на объектах посещения для подробного знакомства с достопримечательностями
- Трассовые экскурсии о Карелии
- Посещение месторождения карельского граната с возможностью добыть свой собственный камень
- Посещение зимних водопадов
Что не входит в цену
- Ж/д билеты:/n/n «Ласточка» Санкт-Петербург (Финляндский вокзал) - Сортавала/nСортавала - Санкт-Петербург (Финляндский вокзал)
- Комплексные обеды: диапазон цен - 650-850 руб. /чел. На период январских праздников (02.01.2025-08.01.2025) стоимость обедов составляет 850-950 руб.
- Входной билет в горный парк «Рускеала»
- Активные развлечения в горном: по ценам парка
Место начала и завершения?
Санкт-Петербург, Финляндский вокзал
Когда и сколько длится?
Когда: Согласно расписанию в календаре
Экскурсия длится около 1 дня
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
- Автобус подается за 30 мин до отправления. В наших автобусах свободная рассадка, и если вы хотите занять определенное место, рекомендуем приходить к началу посадки
- В наших турах будет комфортно и интересно детям от 5 лет. Чтобы путешествие прошло безопасно и легко, возьмите привычный для ребенка бустер с собой
- В туре гид предложит вам меню комплексного обеда. Его можно будет заказать и оплатить в автобусе. Либо самостоятельно исследовать местную кухню в понравившихся кафе или ресторанах
- Наши туры начинаются в Санкт-Петербурге, Петрозаводске, Сортавала и в Кеми. Обращаем ваше внимание, что вы самостоятельно добираетесь до точки начала тура. Позаботьтесь о соответствующих билетах заранее. Во многих турах у вас есть уникальная возможность совершить поездку на «Рускеальском экспрессе». Приобретать билет на ретропоезд или нет - остается на ваше усмотрение
- С 18:00 до 22:00 ч. накануне выезда мы пришлем вам СМС с номером автобуса и номером телефона гида. Телефон гида доступен с момента подачи автобуса. Любые вопросы по путешествию до начала тура помогут решить наши менеджеры
- Путешествие детей без сопровождения родителя или законного представителя запрещено. В соответствии с законом о перевозке детей, один взрослый может сопровождать не более 7 несовершеннолетних детей
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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