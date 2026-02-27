Два дня в Карелии: Валаам, «Рускеала» и поездка на ретропоезде
Познакомиться с главными достопримечательностями, прокатиться на паровозе и погулять в экопарках
Начало: Санкт-Петербург (Финляндский вокзал), 07:30
«При невозможности забронировать билеты / нежелании / опоздании участника на ретропоезд будет организован альтернативный трансфер в г»
26 июн в 08:00
27 июн в 08:00
39 500 ₽ за человека
Два дня в сказочной Карелии: горный парк «Рускеала», Паасо и другие популярные места
Прокатиться на ретропоезде, погулять по живописным маршрутам и побывать на форелевой ферме
Начало: Санкт-Петербург, 8:30
«Для приобретения билета на ретропоезд обязательно будут нужны паспортные данные участников поездки»
4 июл в 08:00
10 июл в 08:00
37 500 ₽ за человека
Карельские пейзажи на Ретропоезде 2: Рускеала, водопады
Начало: Ж/д вокзал Сортавала
Расписание: Согласно расписанию в календаре
24 июн в 10:20
25 июн в 10:20
13 450 ₽ за человека
Карельские пейзажи на Ретропоезде 3: Рускеала, водопады
Начало: Ж/д вокзал Сортавала
Расписание: Согласно расписанию в календаре
Завтра в 06:15
24 июн в 06:15
21 250 ₽ за человека
Карельские пейзажи на поезде Москва - Сортавала 2: Рускеала, водопады, Шхер
Начало: Ж/д вокзал, Сортавала
«Приобретать билет на ретропоезд или нет – остается на ваше усмотрение»
Расписание: Согласно расписанию в календаре
Завтра в 08:19
24 июн в 08:19
11 750 ₽ за человека
-
50%
Девичник в Карелии: Приватный комфорт-тур - воздушный шар, ретропоезд, Рускеала, шхеры
Это девичник, который выглядит как маленькое кино
«Это девичник, который выглядит как маленькое кино: рассвет над карельскими лесами с высоты воздушного шара, бирюзовый мрамор Рускеалы, шхеры Ладоги с высадками на острова — и финал на ретропоезде 19 века с бархатом, живой музыкой и шампанским»
26 июн в 10:00
3 июл в 10:00
от 72 000 ₽
144 000 ₽ за человека
-
50%
Мужская Карелия. Приватный комфорт-тур: воздушный шар, рыбалка, баня, ретро-поезд
Это не тур по Карелии, а приватный выезд на три дня
«А финал — ретропоезд 19 века с живой музыкой и атмосферой кино»
26 июн в 10:00
3 июл в 10:00
от 75 000 ₽
150 000 ₽ за человека
-
50%
Карелия. Комфорт-тур до 6 чел. Воздушный шар, ретропоезд, Рускеала, Ладожские шхеры
Карелия в этом туре - не про успеть всё, а про чётко собранные впечатления и спокойный ритм, в котором легко выдохнуть
«Ладога, шхеры, водопады, Рускеала, воздушный шар, ретропоезд и карельская история сменяют друг друга красиво и естественно»
23 окт в 10:00
16 окт в 10:00
от 69 900 ₽
139 800 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Сортавале в категории «На ретропоезде»
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- Два дня в Карелии: Валаам, «Рускеала» и поездка на ретропоезде;
- Два дня в сказочной Карелии: горный парк «Рускеала», Паасо и другие популярные места;
- Карельские пейзажи на Ретропоезде 2: Рускеала, водопады;
- Карельские пейзажи на Ретропоезде 3: Рускеала, водопады;
- Карельские пейзажи на поезде Москва - Сортавала 2: Рускеала, водопады, Шхер.
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