года наша семья развивается в сфере гостеприимства. У нас несколько гостевых домов на берегу реки, впадающей в Ладогу, и большой дом, окружённый хвойным лесом. Муж любит рыбалку и с удовольствием делится опытом, рыбными местами и снастями. Я дипломированный и аттестованный гид-экскурсовод и фанат Приладожья! Наш край богат памятниками природы. Именно здесь можно прикоснуться к лаве застывшего вулкана, погреться внутри остановившегося ледника, прокатиться над самым высоким равнинным водопадом Европы. И, конечно, посетить знаковые места, без которых нельзя представить Карелию: святой остров Валаам, Кижи, горный парк «Рускеала» и многое другое.