Индивидуальные выходные в Приладожье: Сортавала и окрестности

Увидеть Рускеалу и водопады Ахвенкоски, посетить музеи и прикоснуться к культуре
Представьте: утренний туман над Ладогой, первые солнечные лучи на скалистых берегах, шелест сосен — в Карелию невозможно не влюбиться! Мы покажем вам красоту природы в окрестностях Сортавалы: водопады Койриноя и
Ахвенкоски, Мраморный каньон Рускеалы, шумные пороги Янисйоки.

Заглянем в музеи: вы узнаете, как жили и чем занимались крестьяне, кто такие рунопевцы, какими минералами богата наша земля, как Кронид Гоголев с помощью дерева навечно сохранил любовь к Приладожью.

А также пройдёте по следам древних карел, поднявшись к городищу Паасо, и увидите ещё одну визитную карточку Русского Севера — шедевры деревянного зодчества.

Описание экскурсии

Организационные детали

Проживание и питание оплачиваются отдельно. Собираясь в поездку, учитывайте погоду. Путешествие с домашними животными не приветствуется.

Программа тура по дням

1 день

Городище Паасо, форелевое хозяйство, деревянное зодчество, музей

Встретим вас по прибытии и поедем к городищу древних карел Паасо. Посетим форелевое хозяйство, рассмотрим деревянные церкви и часовни комплекса «Северная Фиваида» на берегу Ладоги. Познакомимся с крестьянским бытом, ремёслами, рунопевцами, природными богатствами в музее «У мастера». Понаблюдаем за шумными порогами реки Янисйоки в посёлке Ляскеля.

2 день

Водопады Койриноя, часовня Митрофана Воронежского

Отправимся к Койриноя — каскаду из водопадов Земляничный и Мельничный. На скалистом берегу осмотрим часовню Митрофана Воронежского. Далее — свободное время или активности за доплату: прогулка по Ладожским шхерам на аэролодке, катание на квадроциклах по лесу, рыбалка, баня.

3 день

Водопады Ахвенкоски, Рускеала, Сортавала

Утро посвятим знаковым локациям. Это водопады Ахвенкоски, у которых снимали фильм «А зори здесь тихие», и горный парк «Рускеала». Если захотите, можно заранее забронировать билеты на ретропоезд (за доплату). Напоследок изучим Сортавалу: погуляем по старым улицам, познакомимся с коллекцией минералов, увидим резьбу по дереву Кронида Гоголева.

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Участник40 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Все трансферы по маршруту
  • Сопровождение гидом
  • Экскурсии по программе
Что не входит в цену
  • Билеты в Сортавалу и обратно в ваш город
  • Проживание
  • Питание - средний чек 700-1000 ₽
  • Входные билеты - 350-700 ₽ за один
  • Дополнительные экскурсии и активности
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ж/д вокзал Сортавалы, 8:20
Завершение: Ж/д вокзал Сортавалы, 18:20
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна
Анна — ваш гид в Сортавале
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Всю жизнь мы с мужем посвятили карельскому лесу. Он работал лесничим, а я инженером по охране и защите леса — мы знаем о лесах Карелии всё или почти всё. С 2020
года наша семья развивается в сфере гостеприимства. У нас несколько гостевых домов на берегу реки, впадающей в Ладогу, и большой дом, окружённый хвойным лесом. Муж любит рыбалку и с удовольствием делится опытом, рыбными местами и снастями. Я дипломированный и аттестованный гид-экскурсовод и фанат Приладожья! Наш край богат памятниками природы. Именно здесь можно прикоснуться к лаве застывшего вулкана, погреться внутри остановившегося ледника, прокатиться над самым высоким равнинным водопадом Европы. И, конечно, посетить знаковые места, без которых нельзя представить Карелию: святой остров Валаам, Кижи, горный парк «Рускеала» и многое другое.

