1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Ставрополь на авто
Насыщенная обзорная экскурсия с погружением в прошлое и настоящее города
Начало: По программе экскурсии - НА КРЕПОСТНОЙ ГОРЕ. Друго...
Завтра в 12:00
8 июля в 09:30
7 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
Ставрополь сквозь века: храмы, площади и знаменитые люди
Прогулка по Ставрополю, которая покажет его историческое и культурное развитие. Увидите храмы, площади и узнаете о знаменитых людях города
Начало: На Крепостной горе
Завтра в 12:00
8 июля в 09:00
от 2 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Ставрополь Михаила Лермонтова: индивидуальная экскурсия по историческому центру
Прогулка по Ставрополю, где Михаил Лермонтов провел значимые моменты своей жизни. Узнайте, как город повлиял на его творчество и судьбу
Начало: У Тифлисских ворот
Завтра в 14:00
8 июля в 09:00
2 400₽ за всё до 8 чел.
Мини-группа
5 часов
Поездка в Домбай: экскурсия-конструктор
Искупаться в Туманном озере, посетить Сентинский храм и увидеть водопады Карачаево-Черкесии
Начало: В поселке Домбай
Расписание: в четверг и пятницу в 09:30, в субботу и воскресенье в 09:00
Завтра в 09:00
11 июля в 09:30
3 500₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААндрей2 июля 2024Обзорная экскурсия нам очень понравилась: маршрут продуман и не сложен для прохождения даже в жару, дополнительные архивные фотоматериалы позволяют лучше окунуться в историю Ставрополя! На все вопросы получили интересную и подробную информацию от Олега! Большое спасибо Гиду!
- ААня27 мая 2024Олег очень интеллигентен, весь свой двух часовой рассказ он подкреплял визуально. По ходу экскурсии Олег сменил четыре пухлых папки с фото, дополняя своё талантливое повествование. Спасибо!
- ААлёна23 мая 2024Глубокие знания Олега по истории края, грамотная речь, приятный тембр голоса, и время на экскурсии пролетело незаметно. Рекомендую всем.
- ААнатолий20 мая 202416 мая совершили замечательное погружение в историю и современность Ставрополя вместе с профессиональным гидом Олегом Шамильевичем. Все материалы поданы в
- ООльга15 мая 2024Хотим выразить благодарность Олегу за проведенную экскурсию по Ставрополю. Очень интересная и содержательная экскурсия, мы просто очарованы городом после такого
- ССтанислав30 апреля 2024Отличная экскурсия! Олег профессионален, внимателен, не спешит и не торопит, ответи на все вопросы, было очень интересно!
- ООксана31 октября 2023Андрей провел интереснейшую экскурсию по Пятигорску - рекомендуем
- ЕЕлена22 июля 2023Благодарим Андрея! Все отлично!
- ТТатьяна27 июня 2023Прекрасная экскурсия, очень насыщенная: посетили ущелье Гоначхир, искупались в туманном озере, полюбовались красотой и силой Алибекского водопада. В полном восхищении от необыкновенной природы, от интересного рассказа гида Дениса. Спасибо!!!
- ООльга24 апреля 2023Спасибо Андрею за интересную экскурсию. Маршрут хорошо продуман, рассказ интересен, Единственное, что немного мешало- это слова-паразиты.
Ответы на вопросы от путешественников по Ставрополю в категории «На выходные»
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