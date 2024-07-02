Экскурсии выходного дня в Ставрополе

Найдено 4 экскурсии в категории «На выходные» в Ставрополе, цены от 2 400 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Ставрополь на авто
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
39 отзывов
Ставрополь на авто
Насыщенная обзорная экскурсия с погружением в прошлое и настоящее города
Начало: По программе экскурсии - НА КРЕПОСТНОЙ ГОРЕ. Друго...
Завтра в 12:00
8 июля в 09:30
7 000 за всё до 3 чел.
Ставрополь сквозь века
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
65 отзывов
Ставрополь сквозь века: храмы, площади и знаменитые люди
Прогулка по Ставрополю, которая покажет его историческое и культурное развитие. Увидите храмы, площади и узнаете о знаменитых людях города
Начало: На Крепостной горе
Завтра в 12:00
8 июля в 09:00
от 2 500 за всё до 10 чел.
Ставрополь Михаила Лермонтова
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
5 отзывов
Ставрополь Михаила Лермонтова: индивидуальная экскурсия по историческому центру
Прогулка по Ставрополю, где Михаил Лермонтов провел значимые моменты своей жизни. Узнайте, как город повлиял на его творчество и судьбу
Начало: У Тифлисских ворот
Завтра в 14:00
8 июля в 09:00
2 400 за всё до 8 чел.
Поездка в Домбай: экскурсия-конструктор
🚗 На машине
Мини-группа
5 часов
3 отзыва
Поездка в Домбай: экскурсия-конструктор
Искупаться в Туманном озере, посетить Сентинский храм и увидеть водопады Карачаево-Черкесии
Начало: В поселке Домбай
Расписание: в четверг и пятницу в 09:30, в субботу и воскресенье в 09:00
Завтра в 09:00
11 июля в 09:30
3 500 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Андрей
    2 июля 2024
    Ставрополь сквозь века
    Обзорная экскурсия нам очень понравилась: маршрут продуман и не сложен для прохождения даже в жару, дополнительные архивные фотоматериалы позволяют лучше окунуться в историю Ставрополя! На все вопросы получили интересную и подробную информацию от Олега! Большое спасибо Гиду!
  • А
    Аня
    27 мая 2024
    Ставрополь сквозь века
    Олег очень интеллигентен, весь свой двух часовой рассказ он подкреплял визуально. По ходу экскурсии Олег сменил четыре пухлых папки с фото, дополняя своё талантливое повествование. Спасибо!
  • А
    Алёна
    23 мая 2024
    Ставрополь сквозь века
    Глубокие знания Олега по истории края, грамотная речь, приятный тембр голоса, и время на экскурсии пролетело незаметно. Рекомендую всем.
  • А
    Анатолий
    20 мая 2024
    Ставрополь на авто
    16 мая совершили замечательное погружение в историю и современность Ставрополя вместе с профессиональным гидом Олегом Шамильевичем. Все материалы поданы в
    читать дальше

    стройной последовательности и подкреплены редкими фото документами. Олег Шамильевич поражает своей эрудицией, глубоким знанием материала, и, главное, теплым отношение к туристам города. Желаем нашему гиду и Ставрополью дальнейших успехов и процветания.

  • О
    Ольга
    15 мая 2024
    Ставрополь на авто
    Хотим выразить благодарность Олегу за проведенную экскурсию по Ставрополю. Очень интересная и содержательная экскурсия, мы просто очарованы городом после такого
    читать дальше

    представления. Спасибо за то, что Олег согласился забрать нас с места, на которое нам было удобно прибыть, и возвратил туда, куда мы попросили. Ольга и Юрий

  • С
    Станислав
    30 апреля 2024
    Ставрополь на авто
    Отличная экскурсия! Олег профессионален, внимателен, не спешит и не торопит, ответи на все вопросы, было очень интересно!
    Отличная экскурсия! Олег профессионален, внимателен, не спешит и не торопит, ответи на все вопросы, было очень интересно!Отличная экскурсия! Олег профессионален, внимателен, не спешит и не торопит, ответи на все вопросы, было очень интересно!Отличная экскурсия! Олег профессионален, внимателен, не спешит и не торопит, ответи на все вопросы, было очень интересно!Отличная экскурсия! Олег профессионален, внимателен, не спешит и не торопит, ответи на все вопросы, было очень интересно!Отличная экскурсия! Олег профессионален, внимателен, не спешит и не торопит, ответи на все вопросы, было очень интересно!Отличная экскурсия! Олег профессионален, внимателен, не спешит и не торопит, ответи на все вопросы, было очень интересно!Отличная экскурсия! Олег профессионален, внимателен, не спешит и не торопит, ответи на все вопросы, было очень интересно!Отличная экскурсия! Олег профессионален, внимателен, не спешит и не торопит, ответи на все вопросы, было очень интересно!Отличная экскурсия! Олег профессионален, внимателен, не спешит и не торопит, ответи на все вопросы, было очень интересно!Отличная экскурсия! Олег профессионален, внимателен, не спешит и не торопит, ответи на все вопросы, было очень интересно!
  • О
    Оксана
    31 октября 2023
    Ставрополь Михаила Лермонтова
    Андрей провел интереснейшую экскурсию по Пятигорску - рекомендуем
  • Е
    Елена
    22 июля 2023
    Ставрополь Михаила Лермонтова
    Благодарим Андрея! Все отлично!
  • Т
    Татьяна
    27 июня 2023
    Поездка в Домбай: экскурсия-конструктор
    Прекрасная экскурсия, очень насыщенная: посетили ущелье Гоначхир, искупались в туманном озере, полюбовались красотой и силой Алибекского водопада. В полном восхищении от необыкновенной природы, от интересного рассказа гида Дениса. Спасибо!!!
    Прекрасная экскурсия, очень насыщенная: посетили ущелье Гоначхир, искупались в туманном озере, полюбовались красотой и силой АлибекскогоПрекрасная экскурсия, очень насыщенная: посетили ущелье Гоначхир, искупались в туманном озере, полюбовались красотой и силой АлибекскогоПрекрасная экскурсия, очень насыщенная: посетили ущелье Гоначхир, искупались в туманном озере, полюбовались красотой и силой АлибекскогоПрекрасная экскурсия, очень насыщенная: посетили ущелье Гоначхир, искупались в туманном озере, полюбовались красотой и силой АлибекскогоПрекрасная экскурсия, очень насыщенная: посетили ущелье Гоначхир, искупались в туманном озере, полюбовались красотой и силой АлибекскогоПрекрасная экскурсия, очень насыщенная: посетили ущелье Гоначхир, искупались в туманном озере, полюбовались красотой и силой Алибекского
  • О
    Ольга
    24 апреля 2023
    Ставрополь Михаила Лермонтова
    Спасибо Андрею за интересную экскурсию. Маршрут хорошо продуман, рассказ интересен, Единственное, что немного мешало- это слова-паразиты.

Ответы на вопросы от путешественников по Ставрополю в категории «На выходные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ставрополе
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Ставрополь на авто
  2. Ставрополь сквозь века
  3. Ставрополь Михаила Лермонтова
  4. Поездка в Домбай: экскурсия-конструктор
Какие места ещё посмотреть в Ставрополе
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июле:
  1. Крепостная Гора
  2. Казанский собор
  3. Площадь Ленина
Сколько стоит экскурсия по Ставрополю в июле 2024
Сейчас в Ставрополе в категории "На выходные" можно забронировать 4 экскурсии от 2 400 до 7 000. Туристы уже оставили гидам 112 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.79 из 5
Забронируйте экскурсию в Ставрополе на 2024 год на выходные, 112 ⭐ отзывов, цены от 2400₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь
ХорошоТам