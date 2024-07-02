А Андрей Ставрополь сквозь века Обзорная экскурсия нам очень понравилась: маршрут продуман и не сложен для прохождения даже в жару, дополнительные архивные фотоматериалы позволяют лучше окунуться в историю Ставрополя! На все вопросы получили интересную и подробную информацию от Олега! Большое спасибо Гиду!

А Аня Ставрополь сквозь века Олег очень интеллигентен, весь свой двух часовой рассказ он подкреплял визуально. По ходу экскурсии Олег сменил четыре пухлых папки с фото, дополняя своё талантливое повествование. Спасибо!

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С Станислав Ставрополь на авто Отличная экскурсия! Олег профессионален, внимателен, не спешит и не торопит, ответи на все вопросы, было очень интересно!

О Оксана Ставрополь Михаила Лермонтова Андрей провел интереснейшую экскурсию по Пятигорску - рекомендуем

Е Елена Ставрополь Михаила Лермонтова Благодарим Андрея! Все отлично!

Т Татьяна Поездка в Домбай: экскурсия-конструктор Прекрасная экскурсия, очень насыщенная: посетили ущелье Гоначхир, искупались в туманном озере, полюбовались красотой и силой Алибекского водопада. В полном восхищении от необыкновенной природы, от интересного рассказа гида Дениса. Спасибо!!!