Александр В. проводит ещё 4 экскурсии

В любое время года в Суздале можно прокатиться на повозке. Мы сотрудничаем с профессиональным извозчиком, который, как и положено извозчику будет петь Вам песни! Если же Вы хотите прокатиться на лошади по Суздалю с ветерком или добраться из точки А в точку Б, лучше заказать извозчика заранее. Маршрут можно проложить по городу или по полям за пределами Суздаля.
Организационные детали:
Вам будет предложено зимой прокатиться на санях, летом можно организовать катание в экстравагантной карете или на тачанке в компании с колоритным красноармейцем.
В праздничные дни цена может быть увеличена.
Что входит
Катание верхом или в повозке (в зависимости от выбора билета)
Что не входит
Личные расходы
Начало и место завершения
🚩 По договорённости
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.