Александр В. проводит ещё 4 экскурсии

Конь не свой — погоняй, не стой!

В любое время года в Суздале можно прокатиться на повозке. Мы сотрудничаем с профессиональным извозчиком, который, как и положено извозчику будет петь Вам песни! Если же Вы хотите прокатиться на лошади по Суздалю с ветерком или добраться из точки А в точку Б, лучше заказать извозчика заранее. Маршрут можно проложить по городу или по полям за пределами Суздаля.

Организационные детали: