Александр В. проводит ещё 4 экскурсии

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Катание на повозке в Суздале

Александр В.
Александр В. – Гид из Суздаля
Катание на повозке в Суздале — одна из лучших забав в древнем городе.

Летом лошадей в Суздале запрягают в кареты, брички и даже тачанки, а зимой большая часть извозчиков пересаживается на сани.

Маршрут выбираете вы.

Можем прокатиться как по городу, так и по его окрестностям.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🧒Подходит для детей
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 1 час
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 5 000 ₽ за экскурсию

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Катание на повозке в Суздале
Катание на повозке в Суздале
Конь не свой — погоняй, не стой!
В любое время года в Суздале можно прокатиться на повозке. Мы сотрудничаем с профессиональным извозчиком, который, как и положено извозчику будет петь Вам песни! Если же Вы хотите прокатиться на лошади по Суздалю с ветерком или добраться из точки А в точку Б, лучше заказать извозчика заранее. Маршрут можно проложить по городу или по полям за пределами Суздаля.

Организационные детали:

  • Вам будет предложено зимой прокатиться на санях, летом можно организовать катание в экстравагантной карете или на тачанке в компании с колоритным красноармейцем.
  • В праздничные дни цена может быть увеличена.
Что входит
  • Катание верхом или в повозке (в зависимости от выбора билета)
Что не входит
  • Личные расходы
Начало и место завершения
🚩 По договорённости
Катание на повозке в Суздале
Катание на повозке в Суздале
Катание на повозке в Суздале
Катание на повозке в Суздале

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Александр В.
Александр В.
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