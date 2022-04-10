Мы всегда можем спланировать маршрут по вашим пожеланиям. Классический вариант — это прогулка вблизи Суздальского кремля. Сперва полюбуемся открыточными видами городка со смотровой площадки на Кабацкой горе. Сделаем необычные фото с белыми колоннами Торговых рядов и поднимемся на вал с панорамным видом. Затем прогуляемся по Кремлевской улице с ярко-красным храмом, уютными домиками и каретами с лошадьми. А еще чудесные снимки получатся на причале реки Каменка, где летом часто стоит старинная ладья.