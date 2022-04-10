Анастасия — ваш гид в Суздале

Провела 2 экскурсии для 0 туристов

Всем привет. Я Анастасия, семейный и детский фотограф. Быть фотографом в Суздале — огромное удовольствие. Мое любимое направление — это семейная фотосессия, чем больше семья, тем веселее и ценнее фотографии. Ведь как здорово поймать в кадр бабушек и дедушек. Их сложно уговорить на фотосессию в обычное время, но в отпуске, когда вокруг так красиво, они ни за что не откажутся сделать хотя бы пару кадров с внуками на фотопрогулке.