Фотопрогулка по дивному Суздалю

Получить атмосферные профессиональные снимки на память о древнем городе

Для красивых фото
Тихая речушка и луга, нарядные церкви, резные наличники — Суздаль будто создан для атмосферных фотосессий! Я поймаю на камеру ваши эмоции от прогулки по уютному городу, подберу ракурсы и помогу с позированием.

Проведу по самым живописным локациям, а заодно поделюсь советами местного жителя.
Фотопрогулка по дивному Суздалю
Фотопрогулка по дивному Суздалю
Фотопрогулка по дивному Суздалю
Фотопрогулка по дивному Суздалю
Фотопрогулка по дивному Суздалю
Фотопрогулка по дивному Суздалю
Фотопрогулка по дивному Суздалю
Фотопрогулка по дивному Суздалю
Фотопрогулка по дивному Суздалю
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Кадры в лучших «декорациях» Суздаля

Мы всегда можем спланировать маршрут по вашим пожеланиям. Классический вариант — это прогулка вблизи Суздальского кремля. Сперва полюбуемся открыточными видами городка со смотровой площадки на Кабацкой горе. Сделаем необычные фото с белыми колоннами Торговых рядов и поднимемся на вал с панорамным видом. Затем прогуляемся по Кремлевской улице с ярко-красным храмом, уютными домиками и каретами с лошадьми. А еще чудесные снимки получатся на причале реки Каменка, где летом часто стоит старинная ладья.

Организационные детали

  • Максимум через 14 дней после нашей прогулки вы получите 80-100 фотографий в авторской цветокоррекции ссылкой на облачное хранилище
  • Дополнительных расходов нет

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Торговые ряды
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Суздаля

🎩Индивидуальные🚶Пешеходные🧒Можно с детьми📸ФотопрогулкиСуздальский Кремль🗽ДостопримечательностиСмотровые площадкиТорговая площадь

Еще несколько похожих предложений в Суздале

Суздаль: дух древнего города
3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Дарья
5
4 отзыва
Суздаль: дух древнего города
Уловить гармонию прошлого и настоящего на обзорной прогулке по городу-музею
5 000 за 1-5 чел.
Суздаль - путешествие во времени
3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Надежда
Нет отзывов
Суздаль - путешествие во времени
Эта экскурсия - увлекательная прогулка-путешествие по древнему Суздалю, городу с более чем тысячелетней историей
5 000 за 1-5 чел.
Катание на повозке или в санях в Суздале
1 час
Индивидуальная
Александр
5
1 отзыв
Катание на повозке или в санях в Суздале
Катание на повозке в Суздале - одна из лучших забав в древнем городе
10 000 за 1-4 чел.
Город-сказка Суздаль
3 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
Николай
5
3 отзыва
Город-сказка Суздаль
Погулять по уютным улицам города и осмотреть изнутри древние монастыри
3 750 за 1-10 чел.
Прогулка по городу с коренным суздальцем
3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Андрей
Нет отзывов
Прогулка по городу с коренным суздальцем
Дорогие гости Суздаля, приглашаю Вас в путешествие по древнему городу
5 000 за 1-5 чел.
Суздаль - тысячелетний город, затерянный в веках
3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Лариса
4.8
59 отзывов
Суздаль - тысячелетний город, затерянный в веках
Индивидуальная прогулка по старинному улочкам Суздаля
от 3 200 за 1 человека
Суздаль - душевный город родом из Древней Руси
3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Елена
4.9
12 отзывов
Суздаль - душевный город родом из Древней Руси
Погулять по заповедным местам и услышать легенды о сокровище владимирской земли
3 900 за 1-10 чел.
Сказочный Суздаль: дыхание Древней Руси
3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Марина
5
41 отзыв
Сказочный Суздаль: дыхание Древней Руси
Проникнуться атмосферой уютной старины и исследовать главные достопримечательности города-музея
5 850 за 1-7 чел.
Пешеходная экскурсия по Суздалю
3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
ВСМЗ
Нет отзывов
Пешеходная экскурсия по Суздалю
Суздаль - город церквей, колоколен и башен, крестов, куполов и колокольных звонов
от 5 469 за 1-5 чел.
Обзорная экскурсия по Суздалю на транспорте заказчика
3 часа
Индивидуальная
ВСМЗ
Нет отзывов
Обзорная экскурсия по Суздалю на транспорте заказчика
Суздаль - город церквей, колоколен и башен, крестов, куполов и колокольных звонов
от 4 688 за 1-5 чел.
Едем в Суздаль из Москвы
10 часов
Индивидуальная
Владислав
Нет отзывов
Едем в Суздаль из Москвы
Автомобильно-пешеходная экскурсия в город Суздаль Владимирской области, посвященная истории, культурным традициям этого
10 000 за 1-4 чел.
Древний Суздаль - град медовый
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Кирилл и Анастасия
4.8
4 отзыва
Древний Суздаль - град медовый
Заглянуть в прошлое и продегустировать медовуху на увлекательной прогулке
от 4 500 за 1-3 чел.
У нас ещё много экскурсий 😎 в Суздале. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Суздале
ХОРОШО
🇷🇺
ТАМ