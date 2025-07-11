Мы — семья Коровиных.7 лет назад познакомились на производстве керамики, а спустя пару лет поняли, что мы люди творчества и хотим творить сами.Всё началось с глины, которую мы копали в

огороде, и гончарного круга, сделанного из старой стиральной машины. Наше хобби переросло в успешную мастерскую керамики! Вот уже 2 года мы лепим, крутим, обжигаем авторские изделия. На нашем мастер-классе вы сделаете собственный шедевр, которым будете пользоваться долгие годы.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Описание мастер-класса

Приглашение на мастер-класс по авторской керамике

Горшечня Коровиных рада пригласить всех ценителей уникальной авторской керамики на увлекательный гончарный мастер-класс! Если вы хотите научиться создавать красивые и оригинальные изделия своими руками, это мероприятие именно для вас.

Что вас ждет на мастер-классе?

Знакомство с основами гончарного дела.

Увлекательный процесс лепки, где вы сможете проявить свою креативность.

Поддержка опытного мастера, который поделится своими секретами и技巧ами.

Возможность создать уникальные предметы, которые станут прекрасным дополнением вашего интерьера.

Кому подойдет мастер-класс?

Наш мастер-класс подходит как для начинающих, так и для тех, кто уже имеет опыт в гончарном деле. Мы рады видеть всех, кто хочет развивать свои навыки и получать удовольствие от творчества!

Запись на мастер-класс

Не упустите возможность погрузиться в мир керамики и научиться чему-то новому. Записывайтесь на мастер-класс и становитесь частью творческой атмосферы!