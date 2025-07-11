Мы — семья Коровиных.
7 лет назад познакомились на производстве керамики, а спустя пару лет поняли, что мы люди творчества и хотим творить сами.
Всё началось с глины, которую мы копали в
7 лет назад познакомились на производстве керамики, а спустя пару лет поняли, что мы люди творчества и хотим творить сами.
Всё началось с глины, которую мы копали в
Время начала: 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00
Описание мастер-класса
Приглашение на мастер-класс по авторской керамике
Горшечня Коровиных рада пригласить всех ценителей уникальной авторской керамики на увлекательный гончарный мастер-класс! Если вы хотите научиться создавать красивые и оригинальные изделия своими руками, это мероприятие именно для вас.
Что вас ждет на мастер-классе?
- Знакомство с основами гончарного дела.
- Увлекательный процесс лепки, где вы сможете проявить свою креативность.
- Поддержка опытного мастера, который поделится своими секретами и技巧ами.
- Возможность создать уникальные предметы, которые станут прекрасным дополнением вашего интерьера.
Кому подойдет мастер-класс?
Наш мастер-класс подходит как для начинающих, так и для тех, кто уже имеет опыт в гончарном деле. Мы рады видеть всех, кто хочет развивать свои навыки и получать удовольствие от творчества!
Запись на мастер-класс
Не упустите возможность погрузиться в мир керамики и научиться чему-то новому. Записывайтесь на мастер-класс и становитесь частью творческой атмосферы!
Ежедневно с 11:00 до 19:00 по предварительной записи.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Лепка или гончарка
- Роспись своего изделия
- Два обжига
Что не входит в цену
- Доставка готового изделия СДЭК
Где начинаем и завершаем?
Начало: Г. Суздаль, п. Новый, ул. Рябиновая, д. 15
Завершение: Г. Суздаль, ул. Рябиновая, д. 15
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 11:00 до 19:00 по предварительной записи.
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 16 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ю
Юля
11 июл 2025
Мастер-класс понравился. Было интересно. Но есть нюансы. Лепили на гончарном круге, руки помыть особо негде, отсутствие влажных и сухих салфеток, губка одна на всех (нас было 5 человек в компании
Е
Ева
3 июл 2025
Сын, 11 лет, был один на мастер классе по ковке. В восторге! Очень понравился кузнец Антон, всё замечательно объясняет и дает самому ковать, не лишая ребёнка удовольствия:)
Обязательно придем ещё! Ребенок выковал целый нож!
Обязательно придем ещё! Ребенок выковал целый нож!
И
Ирина
28 июн 2025
Мастер-класс очень понравился. Были с дочкой. Я первый раз работала с глиной, а дочка уже много раз была на мастерах-классах в гончарных мастерских, но здесь ей очень понравилось, и мне было интересно. Алена проводила нам мастер-класс, она знает свое дело и с любовью относится к нему. Спасибо за положительные эмоции ☺️
М
Молчанова
24 июн 2025
Е
Евгений
19 июн 2025
Замечательные мастера. Ребёнок очень доволен. Молодцы!
Я
Яна
3 июн 2025
Ощущения от данного мастер класса остались спорные. Когда мы приехали, ждали 15 мин когда закончит предыдущая группа. Сам курс прошел сумбурно, очень быстро (заявленное время сократили на 30 мин) пришла
Е
Елена
18 мая 2025
Очень понравилось, получили огромное удовольствие
Ю
Юлия
9 мая 2025
Л
Людмила
25 мар 2025
Все очень понравилось, доброжелательная атмосфера, приятные люди, сам процесс создания изделий, очень подробно и грамотно все объяснили.
А
Алиса
23 фев 2025
Н
Никита
17 фев 2025
Е
Екатерина
12 янв 2025
Мастерская, находится в промзоне. Скажу честно, пока туда ехала, это сильно настораживало. Но потом Сергей рассказал историю своей мастерской, как попали в ремесло всей семьей, много про глину и само
Н
Никола
2 янв 2025
Все очень интересно,все что обещали выполнили,примерно через 3 недели через СДЭК пришло нам изделие. Очень познавательный мастер класс. ВЫсем советую посетить
Н
Наталия
31 дек 2024
Е
Екатерина
1 дек 2024
Очень увлекательный был процесс, попробовали и лепку, и гончарный круг. В моменте отвлеклись от всего происходящего, и полностью погрузились в создание своих изделий. Были вдвоем с мужем, однозначно рекомендую 👍🏻
Входит в следующие категории Суздаля
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