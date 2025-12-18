Приготовьтесь увидеть живой Суздаль — с его историями купцов, повседневной жизнью горожан, наследием талантливых уроженцев и тайнами парфюмерии.
Вы прогуляетесь по тихим улочкам, услышите истории о людях, ароматах и ремёслах, которые формировали город, и почувствуете его подлинную атмосферу.
Вы прогуляетесь по тихим улочкам, услышите истории о людях, ароматах и ремёслах, которые формировали город, и почувствуете его подлинную атмосферу.
Описание экскурсии
Думали, что уже видели всё в Суздале? Мы познакомим вас с его нетуристической частью — без толп, сувенирных лавок и повторяющихся рассказов. Это путешествие по городу, который хранит свои секреты: купцов, уездных чиновников, парфюмеров и предприимчивых огородников.
Вы увидите Суздаль совсем иначе:
- узнаете, чем торговали купцы в 19 веке
- посетите музей «Самогон и духи»
- вспомните ароматы из детства и познакомитесь с историей русской парфюмерии, связанной с Суздалем
Маршрут экскурсии
- Торговая площадь — Гостиный двор: история купцов и торговли Суздаля
- Улица Виноградова — памятник огородникам: быт и приметы суздальцев
- Церковь на Яруновой горе: языческое капище
- Музей «Самогон и духи» в ресторане «Винокурня»: история русской парфюмерии и ароматы
— дегустация ароматов
— сет из медовых и фруктовых настоек (по желанию)
Организационные детали
- В стоимость входит экскурсия по городу и музею
- Дополнительно оплачиваются билет в музей (500 ₽ за чел.) и дегустация напитков (2000 ₽ за чел., по желанию)
- Алкогольные напитки — строго для участников 18+
- С вами буду я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Торговой площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Таня — ваша команда гидов в Суздале
Провели экскурсии для 2522 туристов
Я — аккредитованный и внештатный гид Владимиро-Суздальского музея заповедника. Со мной работает целая команда профессиональных гидов по Владимиру, Боголюбово и Суздалю! Профессионально влюбляем в Древнюю Русь! Организуем обзорные экскурсии, отдых
Входит в следующие категории Суздаля
Похожие экскурсии из Суздаля
Индивидуальная
до 6 чел.
Как Суздаль жил-поживал
Окунитесь в атмосферу старинного Суздаля, где каждый уголок хранит свои удивительные истории и традиции
Начало: У Гостиного Двора
24 дек в 10:00
25 дек в 10:00
8000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Тайны Суздаля для детей и взрослых
Погрузитесь в мир древнего Суздаля: от исторических рассказов до участия в мастер-классах - путешествие, которое увлечёт и детей, и взрослых
Начало: Около Ризоположенского монастыря
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
8000 ₽ за всё до 5 чел.
Квест
до 5 чел.
Игры и загадки древнего Суздаля
Погрузиться в старинный быт и традиции города в формате квеста
Начало: На Торговой площади
Сегодня в 17:30
Завтра в 08:30
9000 ₽ за всё до 5 чел.