1 чел.
По популярности
Групповая
2 часа
Душевная прогулка по вечернему Суздалю: история, панорамы и уютные улочки
Вас ждет не просто экскурсия, а путешествие в прошлое Суздаля. Познакомьтесь с его историей и культурой через увлекательные рассказы и живописные виды
Начало: На Торговой площади
Расписание: в будние дни в 16:00, в субботу в 12:30 и 16:00, в воскресенье в 11:00
Сегодня в 12:30
Завтра в 11:00
1 400₽ за человека
Групповая
2.5 часа
В тренде
Суздаль: очевидный и невероятный - путешествие в прошлое Руси
Познайте Суздаль: его исторические площади, храмы и монастыри, которые расскажут вам свои удивительные истории
Начало: Красная площадь
12 июня в 14:00
15 июня в 14:30
1 250₽ за человека
Групповая
2 часа
Групповая экскурсия в Суздаль: История, культура и дегустация медовухи
Погрузитесь в атмосферу древнего Суздаля, исследуйте его улочки, храмы и узнайте тайны русских ремесел. Завершите путешествие дегустацией ароматной медовухи
Начало: Около Успенской церкви
Расписание: ежедневно в 14:00 и 16:30
Сегодня в 16:30
Завтра в 14:00
от 1 600₽ за человека
Индивидуальная
1.5 часа
Изготовление русской тряпичной куклы - мастерство и традиции
Погрузитесь в мир русских традиций, создавая своими руками тряпичную куклу, символ уюта и оберега
Начало: Ул. Толстого 16
Завтра в 17:00
10 июня в 10:00
от 4 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Добро пожаловать в Суздаль: история, архитектура и традиции
Погрузитесь в атмосферу старинного Суздаля, его уникальные пейзажи и богатую историю вместе с индивидуальной экскурсией
Начало: На улице Ленина
19 июня в 10:45
30 июня в 10:45
4 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Умиротворяющий Суздаль: путешествие по страницам истории
Погрузитесь в атмосферу древнего Суздаля, где каждый камень хранит свою историю. Откройте для себя мир истории и красоты
Начало: на Торговой площади
12 июня в 09:30
14 июня в 09:30
4 500₽ за всё до 4 чел.
скидка
20%
Квест
2 часа
Исторический квест в Суздале: от купеческой жизни до поиска клада
Погрузитесь в атмосферу средневекового Суздаля и станьте частью его истории! Увлекательный квест для всей семьи
Начало: На Торговой площади у ресторана «Гостиный двор»
Сегодня в 15:00
Завтра в 12:30
19001 520₽ за человека
Квест
1.5 часа
«Самоход»: увлекательный квест-прогулка по историческому Суздалю
Пройдите по следам суздальского летописца, решая задачи и открывая секреты древнего города. Завершите квест, найдя спрятанный клад
Начало: На Торговой площади
Сегодня в 12:00
Завтра в 10:00
3 260₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Мастер-класс «Печём крендели в Суздале»: искусство русской выпечки
Приглашаем вас на уникальный мастер-класс в Суздале, где вы научитесь печь настоящие русские крендели. Откройте для себя традиции и вкус домашней выпечки
Начало: На улице Толстого
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
от 4 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Суздаль в контексте русской истории: от княжества до современности
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Суздалю, где каждый камень рассказывает свою уникальную историю
12 июня в 09:00
13 июня в 09:00
3 800₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Суздаль заповедный и настоящий: погружение в историю и культуру
Познайте Суздаль в компании знающего гида: от древних монастырей до кинематографических уголков города
Начало: Суздаль, Торговая площадь
1 июля в 11:00
2 июля в 11:00
4 600₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Мастер-класс в Суздале: «Печём русский пряник» - искусство и традиции
Погрузитесь в мир русской кулинарии, изучая азы пряничного мастерства в уютной атмосфере провинциального дома Суздаля
Начало: На ул. Толстого 16
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от 4 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Гончарный мастер-класс в Суздале: создайте своё произведение искусства
Приглашаем на мастер-класс по гончарному искусству в Суздале. Создайте уникальное изделие своими руками и научитесь новым техникам работы с глиной
Начало: Недалеко от Свято-Покровского женского монастыря
Завтра в 11:00
10 июня в 12:00
от 2 000₽ за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Увлекательная индивидуальная экскурсия по Суздалю: Сказы о Суздальской земле
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Суздалю, где каждый шаг открывает новую страницу истории. Откройте для себя мир суздальских сказаний и легенд
Начало: Возле Спасо-Евфимиева монастыря
Сегодня в 12:00
Завтра в 10:00
1 700₽ за человека
Индивидуальная
1 час
Приключение этого лета: прогулка на мини-катере в Суздале
Путешествие на мини-катере по реке Каменке в Суздале. Удобные кресла, бесшумный электромотор и потрясающие виды ждут вас
Начало: На территории ГТК Суздаль
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
3 000₽ за человека
скидка
10%
Индивидуальная
2.5 часа
Сокровенный Суздаль: путешествие по древним улицам и храмам
Погрузитесь в уникальную атмосферу Суздаля, исследуя его знаменитые монастыри и исторические памятники
Начало: У Суздальского кремля
Завтра в 13:00
10 июня в 08:00
50004 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Древняя Кидекша: колыбель Руси белокаменной
Изучить старинное село вдоль и поперёк - от водных ворот Суздаля до церкви Бориса и Глеба
Начало: Суздаль
Завтра в 10:00
11 июня в 10:30
4 400₽ за всё до 4 чел.
Билеты
2 часа
Суздаль за 2 часа: путешествие в прошлое с аудиогидом и входом в кремль
Познакомьтесь с древним Суздалем! Аудиопрогулка и билет в кремль откроют вам великолепие истории и архитектуры этого уникального города
Начало: Около Суздальского кремля
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
1 690₽ за билет
Индивидуальная
3 часа
Обаяние суздальской самобытности: индивидуальная экскурсия
Суздаль - город, где сохранилась атмосфера древней Руси. Здесь вы увидите более 200 памятников архитектуры и узнаете много интересного о его истории
Сегодня в 17:30
Завтра в 08:00
от 2 900₽ за человека
Индивидуальная
3.5 часа
Ах, этот Суздаль живописный, церквей посадских хоровод
Проследить путь уютного древнего города и влюбиться в его пейзажи
Начало: Уточняется перед экскурсией
16 июня в 10:00
6 июля в 11:00
4 600₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Пленэр в былинном Суздале
Услышать историю пейзажной акварельной живописи в России и пройти мастер-класс по акварели и пастели
Начало: У Суздальского кремля
Сегодня в 19:00
Завтра в 13:00
5 000₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Кидекша - Санино: от чуда к чуду
Увидеть символ белокаменного зодчества домонгольской Руси и побывать в загадочном монастыре
Начало: На ул. Торговая площадь
Завтра в 15:00
22 июня в 15:00
5 000₽ за всё до 5 чел.
Групповая
1.5 часа
Мастер-класс по росписи матрёшки в Суздале: наследие и творчество
Приглашаем вас стать частью уникального творческого процесса: научитесь росписи матрёшки в атмосфере настоящей русской фабрики
Начало: На ул. Промышленная
Сегодня в 09:00
Завтра в 15:00
2 000₽ за человека
Групповая
2 часа
Суздаль: от викингов до Бальзаминова
Легенды, клады и приметы старого кремля: обзорная экскурсия с профессиональными гидами
Начало: на Торговой площади у ресторана Гостиный двор и ма...
2 670₽ за человека
Групповая
2 часа
Экскурсия с суздальским крестьянином
Об истории, быте, традициях, русских пословицах и сказках
Начало: На Торговой площади
5 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександр6 июня 2024Все понравилось. Спасибо)
- ИИнна5 июня 2024Опираясь на многочисленные отзывы о нестандартном гиде, я выбрала Анну и оказалась под впечатлением рассказанного и увиденного. Очень глубокие, профессиональные
- ММарат5 июня 2024Необычайно приятное послевкусие от увиденного и от услышанного. Большое спасибо Евгению. Очень рекомендую.
- ССветлана3 июня 2024большое спасибо Николаю за очень содержательную и интересную экскурсию. Узнали много интересных фактов,сделали массу интересных фотографий. Получили много полезных советов по посещению других интересных мест во владимирской области
- ААлиса3 июня 2024Мария просто прекрасный экскурсовод, которая сумела справиться с нестандартной задачей (экскурсия у нас была с уклоном в традиции девичников в
- ММария2 июня 2024Прекрасно, легко, с юмором, но при этом очень информативно.
- ННиколай2 июня 2024Очень понравилось! Кирилл спасибо за увлекательную экскурсию! Узнал много нового))
- ООлеся2 июня 2024Сергей - человек,который любит свое дело и это главное! Поэтому мастер-класс прошёл интересно, и на одном дыхании! Обязательно приезжайте, вам понравится)))
- ВВячеслав2 июня 2024Были в восторге от экскусии и от гида Евгения. Евгений очень увлекательно и интересно рассказывал историю города и его жителей. Взглянули на Суздаль с другой стороны.
- ССветлана30 мая 2024Было познавательно и не скучно. Евгений знакомил с историей края, рассказывая о быте людей и показывая детали, мимо которых обычно
Ответы на вопросы от путешественников по Суздалю в категории «Для студентов»
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