Экскурсии для студентов в Суздале

Найдено 25 экскурсий в категории «Для студентов» в Суздале, цены от 1 250 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Душевная групповая экскурсия по Суздалю
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
37 отзывов
Душевная прогулка по вечернему Суздалю: история, панорамы и уютные улочки
Вас ждет не просто экскурсия, а путешествие в прошлое Суздаля. Познакомьтесь с его историей и культурой через увлекательные рассказы и живописные виды
Начало: На Торговой площади
Расписание: в будние дни в 16:00, в субботу в 12:30 и 16:00, в воскресенье в 11:00
Сегодня в 12:30
Завтра в 11:00
1 400 за человека
Суздаль: очевидный и невероятный
🚶 Пешая
Групповая
2.5 часа
71 отзыв
В тренде
Суздаль: очевидный и невероятный - путешествие в прошлое Руси
Познайте Суздаль: его исторические площади, храмы и монастыри, которые расскажут вам свои удивительные истории
Начало: Красная площадь
12 июня в 14:00
15 июня в 14:30
1 250 за человека
Древний Суздаль - град медовый
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
36 отзывов
Групповая экскурсия в Суздаль: История, культура и дегустация медовухи
Погрузитесь в атмосферу древнего Суздаля, исследуйте его улочки, храмы и узнайте тайны русских ремесел. Завершите путешествие дегустацией ароматной медовухи
Начало: Около Успенской церкви
Расписание: ежедневно в 14:00 и 16:30
Сегодня в 16:30
Завтра в 14:00
от 1 600 за человека
Мастер-класс - изготовление русской тряпичной куклы
Индивидуальная
1.5 часа
19 отзывов
Изготовление русской тряпичной куклы - мастерство и традиции
Погрузитесь в мир русских традиций, создавая своими руками тряпичную куклу, символ уюта и оберега
Начало: Ул. Толстого 16
Завтра в 17:00
10 июня в 10:00
от 4 000 за всё до 10 чел.
Добро пожаловать в Суздаль
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
132 отзыва
Добро пожаловать в Суздаль: история, архитектура и традиции
Погрузитесь в атмосферу старинного Суздаля, его уникальные пейзажи и богатую историю вместе с индивидуальной экскурсией
Начало: На улице Ленина
19 июня в 10:45
30 июня в 10:45
4 000 за всё до 3 чел.
Умиротворяющий Суздаль
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
91 отзыв
Умиротворяющий Суздаль: путешествие по страницам истории
Погрузитесь в атмосферу древнего Суздаля, где каждый камень хранит свою историю. Откройте для себя мир истории и красоты
Начало: на Торговой площади
12 июня в 09:30
14 июня в 09:30
4 500 за всё до 4 чел.
Исторический квест по граду Суздалю
🚶 Пешая
скидка
20%
Квест
2 часа
138 отзывов
Исторический квест в Суздале: от купеческой жизни до поиска клада
Погрузитесь в атмосферу средневекового Суздаля и станьте частью его истории! Увлекательный квест для всей семьи
Начало: На Торговой площади у ресторана «Гостиный двор»
Сегодня в 15:00
Завтра в 12:30
19001 520 за человека
«Самоход»: самостоятельный квест-прогулка по Суздалю
🚶 Пешая
Квест
1.5 часа
40 отзывов
«Самоход»: увлекательный квест-прогулка по историческому Суздалю
Пройдите по следам суздальского летописца, решая задачи и открывая секреты древнего города. Завершите квест, найдя спрятанный клад
Начало: На Торговой площади
Сегодня в 12:00
Завтра в 10:00
3 260 за всё до 5 чел.
Мастер-класс в Суздале «Печём крендели»
Индивидуальная
1.5 часа
40 отзывов
Мастер-класс «Печём крендели в Суздале»: искусство русской выпечки
Приглашаем вас на уникальный мастер-класс в Суздале, где вы научитесь печь настоящие русские крендели. Откройте для себя традиции и вкус домашней выпечки
Начало: На улице Толстого
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
от 4 000 за всё до 10 чел.
Суздаль в контексте русской истории
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
89 отзывов
Суздаль в контексте русской истории: от княжества до современности
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Суздалю, где каждый камень рассказывает свою уникальную историю
12 июня в 09:00
13 июня в 09:00
3 800 за всё до 4 чел.
Суздаль заповедный и настоящий
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
121 отзыв
Суздаль заповедный и настоящий: погружение в историю и культуру
Познайте Суздаль в компании знающего гида: от древних монастырей до кинематографических уголков города
Начало: Суздаль, Торговая площадь
1 июля в 11:00
2 июля в 11:00
4 600 за всё до 8 чел.
Мастер-класс «Печём русский пряник»
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
3 отзыва
Мастер-класс в Суздале: «Печём русский пряник» - искусство и традиции
Погрузитесь в мир русской кулинарии, изучая азы пряничного мастерства в уютной атмосфере провинциального дома Суздаля
Начало: На ул. Толстого 16
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от 4 000 за всё до 6 чел.
Мастер-класс по гончарному искусству в частной мастерской
Индивидуальная
2 часа
11 отзывов
Гончарный мастер-класс в Суздале: создайте своё произведение искусства
Приглашаем на мастер-класс по гончарному искусству в Суздале. Создайте уникальное изделие своими руками и научитесь новым техникам работы с глиной
Начало: Недалеко от Свято-Покровского женского монастыря
Завтра в 11:00
10 июня в 12:00
от 2 000 за человека
Сказы о Суздальской земле
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
12 отзывов
Увлекательная индивидуальная экскурсия по Суздалю: Сказы о Суздальской земле
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Суздалю, где каждый шаг открывает новую страницу истории. Откройте для себя мир суздальских сказаний и легенд
Начало: Возле Спасо-Евфимиева монастыря
Сегодня в 12:00
Завтра в 10:00
1 700 за человека
Приключение этого лета: прогулка на мини-катере в Суздале
🚤 На катере
Индивидуальная
1 час
2 отзыва
Приключение этого лета: прогулка на мини-катере в Суздале
Путешествие на мини-катере по реке Каменке в Суздале. Удобные кресла, бесшумный электромотор и потрясающие виды ждут вас
Начало: На территории ГТК Суздаль
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
3 000 за человека
Сокровенный Суздаль
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
2.5 часа
134 отзыва
Сокровенный Суздаль: путешествие по древним улицам и храмам
Погрузитесь в уникальную атмосферу Суздаля, исследуя его знаменитые монастыри и исторические памятники
Начало: У Суздальского кремля
Завтра в 13:00
10 июня в 08:00
50004 500 за всё до 10 чел.
Древняя Кидекша: колыбель Руси белокаменной
🚗 На машине
Индивидуальная
1.5 часа
3 отзыва
Древняя Кидекша: колыбель Руси белокаменной
Изучить старинное село вдоль и поперёк - от водных ворот Суздаля до церкви Бориса и Глеба
Начало: Суздаль
Завтра в 10:00
11 июня в 10:30
4 400 за всё до 4 чел.
Суздаль за 2 часа: аудиопрогулка + билет в Суздальский кремль
🚶 Пешая
Билеты
2 часа
7 отзывов
Суздаль за 2 часа: путешествие в прошлое с аудиогидом и входом в кремль
Познакомьтесь с древним Суздалем! Аудиопрогулка и билет в кремль откроют вам великолепие истории и архитектуры этого уникального города
Начало: Около Суздальского кремля
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
1 690 за билет
Обаяние суздальской самобытности
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
52 отзыва
Обаяние суздальской самобытности: индивидуальная экскурсия
Суздаль - город, где сохранилась атмосфера древней Руси. Здесь вы увидите более 200 памятников архитектуры и узнаете много интересного о его истории
Сегодня в 17:30
Завтра в 08:00
от 2 900 за человека
Ах, этот Суздаль живописный, церквей посадских хоровод
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
12 отзывов
Ах, этот Суздаль живописный, церквей посадских хоровод
Проследить путь уютного древнего города и влюбиться в его пейзажи
Начало: Уточняется перед экскурсией
16 июня в 10:00
6 июля в 11:00
4 600 за всё до 5 чел.
Пленэр в былинном Суздале
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
7 отзывов
Пленэр в былинном Суздале
Услышать историю пейзажной акварельной живописи в России и пройти мастер-класс по акварели и пастели
Начало: У Суздальского кремля
Сегодня в 19:00
Завтра в 13:00
5 000 за всё до 2 чел.
Кидекша - Санино: от чуда к чуду
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
9 отзывов
Кидекша - Санино: от чуда к чуду
Увидеть символ белокаменного зодчества домонгольской Руси и побывать в загадочном монастыре
Начало: На ул. Торговая площадь
Завтра в 15:00
22 июня в 15:00
5 000 за всё до 5 чел.
Мастер-класс по росписи матрёшки в Суздале
Групповая
1.5 часа
5 отзывов
Мастер-класс по росписи матрёшки в Суздале: наследие и творчество
Приглашаем вас стать частью уникального творческого процесса: научитесь росписи матрёшки в атмосфере настоящей русской фабрики
Начало: На ул. Промышленная
Сегодня в 09:00
Завтра в 15:00
2 000 за человека
Суздаль: от викингов до Бальзаминова
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
29 отзывов
Суздаль: от викингов до Бальзаминова
Легенды, клады и приметы старого кремля: обзорная экскурсия с профессиональными гидами
Начало: на Торговой площади у ресторана Гостиный двор и ма...
2 670 за человека
Экскурсия с суздальским крестьянином
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
Экскурсия с суздальским крестьянином
Об истории, быте, традициях, русских пословицах и сказках
Начало: На Торговой площади
5 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александр
    6 июня 2024
    Суздаль: очевидный и невероятный
    Все понравилось. Спасибо)
    Все понравилось. Спасибо)Все понравилось. Спасибо)Все понравилось. Спасибо)
  • И
    Инна
    5 июня 2024
    Сказы о Суздальской земле
    Опираясь на многочисленные отзывы о нестандартном гиде, я выбрала Анну и оказалась под впечатлением рассказанного и увиденного. Очень глубокие, профессиональные
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    знания, живой интерес к истории, мифологии, древней славянской культуре,традициях. Благодаря широчайшему кругозору, приятной речи Анны во мне пробудился интерес и вдохновение к новым знаниям. Я почувствовала легкость и внутреннюю благодарность за столь мягкое и трепетное погружение с визуальным подкреплением. Прогулялись по видовым тропам с местными красотами, скрытыми от праздного взора. После общения с Анной трудно слушать классических историков-экскурсоводов. Интуитивно доверяешь опыту и знаниям идущим вразрез с официальными источниками информации. Очень хочется, чтобы больше людей стремились к правде. Я очень благодарна Анне за проведенное с ней время.

  • М
    Марат
    5 июня 2024
    Душевная групповая экскурсия по Суздалю
    Необычайно приятное послевкусие от увиденного и от услышанного. Большое спасибо Евгению. Очень рекомендую.
  • С
    Светлана
    3 июня 2024
    Сокровенный Суздаль
    большое спасибо Николаю за очень содержательную и интересную экскурсию. Узнали много интересных фактов,сделали массу интересных фотографий. Получили много полезных советов по посещению других интересных мест во владимирской области
  • А
    Алиса
    3 июня 2024
    Исторический квест по граду Суздалю
    Мария просто прекрасный экскурсовод, которая сумела справиться с нестандартной задачей (экскурсия у нас была с уклоном в традиции девичников в
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    старые времена), построив интересный маршрут и рассказав про город. Экскурсия получилась интерактивная, мы гуляли по городу, искали подсказки, выполняли задания и параллельно слушали историю Суздаля. Обязательно приедем в Суздаль еще и еще раз обратимся к Марие! Мы в восторге! Спасибо!

  • М
    Мария
    2 июня 2024
    Суздаль: очевидный и невероятный
    Прекрасно, легко, с юмором, но при этом очень информативно.
    Прекрасно, легко, с юмором, но при этом очень информативноПрекрасно, легко, с юмором, но при этом очень информативноПрекрасно, легко, с юмором, но при этом очень информативноПрекрасно, легко, с юмором, но при этом очень информативноПрекрасно, легко, с юмором, но при этом очень информативно
  • Н
    Николай
    2 июня 2024
    Древний Суздаль - град медовый
    Очень понравилось! Кирилл спасибо за увлекательную экскурсию! Узнал много нового))
  • О
    Олеся
    2 июня 2024
    Мастер-класс по гончарному искусству в частной мастерской
    Сергей - человек,который любит свое дело и это главное! Поэтому мастер-класс прошёл интересно, и на одном дыхании! Обязательно приезжайте, вам понравится)))
  • В
    Вячеслав
    2 июня 2024
    Душевная групповая экскурсия по Суздалю
    Были в восторге от экскусии и от гида Евгения. Евгений очень увлекательно и интересно рассказывал историю города и его жителей. Взглянули на Суздаль с другой стороны.
  • С
    Светлана
    30 мая 2024
    Душевная групповая экскурсия по Суздалю
    Было познавательно и не скучно. Евгений знакомил с историей края, рассказывая о быте людей и показывая детали, мимо которых обычно
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    проходишь, не обращая внимания. После этой экскурсии богатая история древнего города ощущается сильнее, ведь теперь ты видишь не просто дома, а видишь людей и целые семьи, которые в них жили столетия назад

Ответы на вопросы от путешественников по Суздалю в категории «Для студентов»

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  1. Душевная групповая экскурсия по Суздалю
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  3. Древний Суздаль - град медовый
  4. Мастер-класс - изготовление русской тряпичной куклы
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
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  2. Торговая площадь
  3. Ризоположенский монастырь
  4. Самое главное
  5. Собор Рождества Пресвятой Богородицы
  6. Торговые Ряды
  7. Преподобенская колокольня
  8. Спасо-Евфимиев монастырь
  9. Покровский монастырь
  10. Музей деревянного зодчества
Сколько стоит экскурсия по Суздалю в июне 2024
Сейчас в Суздале в категории "Для студентов" можно забронировать 25 экскурсий и билетов от 1 250 до 5 000 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 1100 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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