Мастер-класс в Суздале предлагает участникам создать декоративный наличник из резных деталей. Участники смогут выбрать цвета и собрать свой уникальный дизайн. В ходе занятия расскажут о традициях украшения окон наличниками и
5 причин купить этот мастер-класс
- 🎨 Создание уникального сувенира
- 🖌️ Возможность проявить творчество
- 📚 Узнать историю наличников
- 👨👩👧👦 Подходит для всей семьи
- 🏠 Украшение для интерьера
Что можно увидеть
- Суздаль
Описание мастер-класса
В уютной мастерской вы соберёте декоративный наличник из резных деталей — на свой вкус. Затем раскрасите его, выбрав любое сочетание цветов. Получится украшение для интерьера и памятный сувенир о Суздале.
Наличник можно использовать как фоторамку — мы предложим красивые снимки города.
Мы поможем на каждом этапе. А ещё расскажем, как появилась традиция украшать окна наличниками, как она выглядит сегодня и какие мифы с ней связаны.
Организационные детали
- Мы используем безопасные материалы
- Будет интересно взрослым и детям от 7 лет
- Мастер-класс проведу я или другой мастер из нашей команды
в среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:00, 14:00 и 16:30
Выбрать дату
Стоимость мастер-класса
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|2295 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: в среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:00, 14:00 и 16:30
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваша команда гидов в Суздале
Провели экскурсии для 99 туристов
Мы — арт-пространство, где можно найти уникальные изделия из керамики, дерева, кожи и других материалов в необычных техниках изготовления, выполненных руками местных мастеров. А ещё в мастерской над самой аркой проходят интересные мастер-классы, на которых вы сможете создать настоящее произведение искусства, расслабиться и отдохнуть душой.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 15 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
О
Оксана
3 ноя 2025
Полюбовавшись наличниками Суздаля, решили сходить на этот мастер-класс. Понравилось всё: от студии до результата! Работать с деревом очень приятно. Ведущая МК интересно рассказала об истории наличников, мы с мужем создали свои варианты рамочек с выбранными нами из широкого выбора декора украшениями. Очень рекомендуем этот мастер-класс!
Е
Евгения
2 ноя 2025
Замечательный мастер класс! Узнали столько всего нового! А какую красоту сделали своими руками! Просто бесконечный восторг! Обязательно к посещению!
Анна
15 окт 2025
Чудесный мастер-класс. У нас была своя группа из взрослых и мы великолепно отдохнули и погрузились в творчество, расслабившись и доверившись процессу. Параллельно Яна вела интересное повествование об истории наличников. Мы
Алина
13 окт 2025
Очень интересный, творческий мастер-класс. время пролетает незаметно.
Единственный момент - не очень хорошо усваивается информация потому что все силы направлены на творчество и одновременно слушать про историю наличников сложновато. Было бы классно немного разделить практику и теорию.
Единственный момент - не очень хорошо усваивается информация потому что все силы направлены на творчество и одновременно слушать про историю наличников сложновато. Было бы классно немного разделить практику и теорию.
А
Алена
15 сен 2025
Отличный мастер-класс, очень интересный процесс создания своего наличника, времени достаточно, никто не торопит. Параллельно процессу ведущая мастер-класса рассказывает историю появления наличников, региональные особенности и мифы. Всем очень советую.
А
Анна
30 авг 2025
Отличный мастер-класс. Получили массу удовольствия. Формат очень удобный - сидишь, делаешь красоту своими руками, а тебе в это время рассказывают историю появления наличников. И детям, и взрослым очень понравилось.
И
Ирина
22 авг 2025
Очень понравился мастер класс, взрослым будет тоже очень интересно. Получилась такая красота
Н
Надежда
15 авг 2025
Мастер-класс понравился. Оказалось, что это очень захватывающий творческий процесс. Комфортное помещение, все продумано для работы. Осталась хорошая память о Суздале 💞
Полина
15 авг 2025
Приехали первый раз в Суздаль с семьёй, до этого бывали на разных мастер-классах, по выпечке, по пастиле, искали что-то интересное и необычное, чтобы было интересно ребёнку 6 лет. Мастер-класс был
Вадим
10 авг 2025
Очень интересное и творчески насыщенное мероприятие. Проводила его с нами Яна. Этот мастер - класс подойдёт и взрослым и детям. Пока мы занимались созданием наличников, Яна рассказывала интересные факты и различные традиции создания наличников. В результате, у нас получились красивые фоторамки, созданные своими руками.
Т
Татьяна
9 авг 2025
Отличный мастер-класс. Аналогов ему нет.
1,5 часа пролетают незаметно в порыве творчества и интересной беседы с преподавателем. Однозначно рекомендую как незабываемое времяпрепровождения.
1,5 часа пролетают незаметно в порыве творчества и интересной беседы с преподавателем. Однозначно рекомендую как незабываемое времяпрепровождения.
М
Медведева
7 авг 2025
Замечательный мастер-класс. Очень информативно и занимательно. Ходили бабушка и ребёнок (10 лет), вышли в восторге с памятными сувенирами-наличниками из Суздаля. Однозначно рекомендуем к посещению!
Александра
2 июл 2025
Отличное мероприятие чтобы отдохнуть от прогулок и привезти себе отличный сувенир из путешествия сделанный своими руками.
Евгения
18 июн 2025
Прекрасно. Понравится и детям, и взрослым. Плюс очень увлекательный рассказ про историю наличника! Советую однозначно!)
О
Ольга
15 июн 2025
Замечательный МК, для взрослых - особенно) после прогулки по Суздалю и созерцания красоты можно создать кусочек своего города. Однозначно стоит сходить!
Входит в следующие категории Суздаля
Похожие экскурсии из Суздаля
Индивидуальная
до 5 чел.
Суздаль: история и развлечения для всей семьи
Погрузитесь в мир древнего Суздаля: от исторических рассказов до участия в мастер-классах - путешествие, которое увлечёт и детей, и взрослых
Начало: Около Ризоположенского монастыря
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
8000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Умиротворяющий Суздаль: путешествие по страницам истории
Погрузитесь в атмосферу древнего Суздаля, где каждый камень хранит свою историю. Откройте для себя мир истории и красоты
Начало: На Торговой площади
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
6600 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Суздаль: самый русский город
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Суздалю, где каждый камень рассказывает свою историю. Откройте для себя уникальные храмы и тайны купеческого быта
Начало: На ул. Кремлевская 6
23 ноя в 11:00
26 ноя в 09:30
9350 ₽ за всё до 7 чел.