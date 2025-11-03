Мастер-класс в Суздале предлагает участникам создать декоративный наличник из резных деталей. Участники смогут выбрать цвета и собрать свой уникальный дизайн. В ходе занятия расскажут о традициях украшения окон наличниками и

связанных с ними мифах. Готовый наличник станет не только украшением интерьера, но и памятным сувениром о поездке. Все материалы безопасны, а участие интересно как взрослым, так и детям от 7 лет

Описание мастер-класса

В уютной мастерской вы соберёте декоративный наличник из резных деталей — на свой вкус. Затем раскрасите его, выбрав любое сочетание цветов. Получится украшение для интерьера и памятный сувенир о Суздале.

Наличник можно использовать как фоторамку — мы предложим красивые снимки города.

Мы поможем на каждом этапе. А ещё расскажем, как появилась традиция украшать окна наличниками, как она выглядит сегодня и какие мифы с ней связаны.

Организационные детали