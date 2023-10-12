Юлия — ваш гид в Суздале

Я фотохудожник и автор блога о России. Вот уже более 5 лет я снимаю в стиле русской сказки, и за это время моя коллекция костюмов в русском стиле значительно выросла. В Суздале особая атмосфера, русский дух, и здесь так и хочется надеть русский костюм. Мои фотосессии дают такую возможность, дарят незабываемые впечатления. Их главная цель — возрождать русскую культуру и делать людей счастливее через прикосновение к ней.

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