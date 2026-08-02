В Суздале оживает не только история, но и «предания старины глубокой». Откройте волшебную сказку и почувствуйте себя её героем на необычной костюмированной фотосессии.
Золотые купола, резные наличники домов и стены древних монастырей — в декорациях старинного города мы подскажем самые сказочные места, поможем подобрать яркий образ и раскрыть искренние чувства.
Золотые купола, резные наличники домов и стены древних монастырей — в декорациях старинного города мы подскажем самые сказочные места, поможем подобрать яркий образ и раскрыть искренние чувства.
Описание фото-прогулки
Добро пожаловать в сказку!
Наши фотосессии — это не просто съёмки в традиционных русских костюмах. Мы стремимся создать тёплую атмосферу для совместного творчества, дать возможность каждому участнику реализовать свои собственные идеи. Весь процесс — от выбора костюма, украшений и облачения в нашей костюмерной до фотопрогулки в одном из красивейших старинных мест Суздаля — подарит вам положительные эмоции. А фото станут украшением семейного фотоархива!
Как проходит фотосессия
- Для начала попробуйте представить себя в разных исторических эпохах. Кем бы вы хотели быть, если бы родились в древнерусском государстве?
- Заранее выберите один из нарядов из нашего онлайн-каталога — роскошный боярский или милый крестьянский. В нашей костюмерной найдутся варианты на любой вкус и размер!
- Не менее важно определиться, где пройдут съёмки. Этот вопрос мы также согласуем заранее и подскажем самую удачную локацию для вашего образа.
- В день съёмки мы встретимся в нашей костюмерной, где можно по желанию предварительно примерить костюм, а также подобрать аксессуары.
В стоимость включено
- Один костюм в русском стиле (на выбор)
- Фотосессия продолжительностью 30 минут
- Реквизит небольшого веса и объёма: корзина, самовар, яблоки, баранки, платки
- 25-30 обработанных фото с цветокоррекцией и ретушью
Организационные детали
- Снимают фотографы из нашей команды. Съёмка проходит на профессиональную камеру Nikon Z6
- В стоимость фотосессии входит 1 костюм. Вы заранее получите ссылку на онлайн-каталог, на примерку можно подъехать в костюмерную в центре Суздаля. Доплата за второй взрослый костюм +3500 ₽, детский +2500 ₽
- В зависимости от образа выбирается локация в городе Суздале или окрестностях. Доплата за съёмку в избе, с лошадью и кроликом +1500 ₽ за всех участников
- Можно заказать услуги визажиста и мастера по причёскам, в том числе с косой под цвет ваших волос. Доплата от 5000 ₽ в зависимости от образа.
- Для более эффектных фото и положительных эмоций можно заказать лошадь (+3000 ₽) или ручную лису (+6500 ₽). Эти услуги потребуют предоплаты
- Также возможно создание видеоролика (+4000 ₽)
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Коровники
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 30 минут
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваша команда гидов в Суздале
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провели экскурсии для 299 туристов
Я — фотохудожник, автор блога о России и коллекционер русских костюмов. Уже более 7 лет я снимаю в стиле русской сказки, и за это время моя коллекция костюмов в русском стиле
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 19 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Фотосессия была в конце июля. Получили максимальное удовольствие как от процесса, так и от результата. Большой выбор костюмов. Те, что были предварительно подобраны по фото, при примерке не совсем подошли. Тут же нам были предложено несколько других вариантов, в результате чего подобрали то что нужно. Замечательные локации, профессиональный и доброжелательный фотограф. Огромное спасибо девочкам. Рекомендуем всем, однозначно!!!
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М
Добрый вечер.
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12 июня 2026 была фотосессия в старинных костюмах в стиле Боярском, фотографировалась с племянниками, остались очень очень довольны!!!
РЕКОМЕНДУЮ ВСЕМ!!!
отмасфера, настроение, и наконец память!
фотограф и костюмер это отдельные 5 звезд!!! подскажут, расскажут как лучше!!!
Хотелось бы оставить этот отзыв.
12 июня 2026 была фотосессия в старинных костюмах в стиле Боярском, фотографировалась с племянниками, остались очень очень довольны!!!
РЕКОМЕНДУЮ ВСЕМ!!!
отмасфера, настроение, и наконец память!
фотограф и костюмер это отдельные 5 звезд!!! подскажут, расскажут как лучше!!!
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замечательная фотосессия в костюмах. помимо самого костюма, много разных аксессуаров на выбор!
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Организация хорошая. Всё чётко. Спасибо. Пожалуй…. можно бы больше информации что можно уместить в 30 минут или в час фотосессии….
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О
Приезжали с детьми в Суздаль на каникулы и решили дополнить свою сказочную поездку ещё и фотосессией. Юлия связалась со мной заранее, мы обсудили и локацию и костюмы. В день съёмок она быстро нашла контакт с девочками, да и по примерять аксессуары и понаряжаться им дали в волю))) нам так понравилось, что хотим теперь ещё и летом приехать, повторить.
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О
Красивая фотосессия, приятные менеджер, костюмер и фотограф. Подсказывают, как встать, что делать. Получились отличные фотографии.
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Входит в следующие категории Суздаля
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