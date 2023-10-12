Составить эффектный образ в древнерусском стиле и получить яркие фотографии
В Суздале оживает не только история, но и «предания старины глубокой». Откройте волшебную сказку и почувствуйте себя её героем на необычной костюмированной фотосессии.
Золотые купола, резные наличники домов и стены древних монастырей — в декорациях старинного города мы подскажем самые сказочные места, поможем подобрать яркий образ и раскрыть искренние чувства.
Золотые купола, резные наличники домов и стены древних монастырей — в декорациях старинного города мы подскажем самые сказочные места, поможем подобрать яркий образ и раскрыть искренние чувства.
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Добро пожаловать в сказку!
Наши фотосессии — это не просто съёмки в традиционных русских костюмах. Мы стремимся создать тёплую атмосферу для совместного творчества, дать возможность каждому участнику реализовать свои собственные идеи. Весь процесс — от выбора костюма, украшений и облачения в нашей костюмерной до фотопрогулки в одном из красивейших старинных мест Суздаля — захватит вас и подарит положительные эмоции. А красочные фото станут украшением семейного фотоархива!
Как проходит фотосессия
- Для начала попробуйте представить себя в разных исторических эпохах. Кем бы вы хотели быть, если бы родились в древнерусском государстве?
- Заранее выберите один из нарядов из нашего онлайн-каталога — роскошный боярский или милый крестьянский. В нашей костюмерной найдутся варианты на любой вкус и размер! Рассматривая шикарные костюмы и декор, вы мысленно перенесётесь на много веков назад, узнаете, как одевались наши предки, а также изучите особенности народной одежды.
- Не менее важно определиться, где именно пройдут съёмки. Этот вопрос мы также согласуем заранее и подскажем самую удачную локацию для вашего образа.
- В день съёмки мы встретимся в нашей костюмерной, где можно по желанию предварительно примерить костюм, а также подобрать аксессуары.
В стоимость включено
- Один костюм в русском стиле (на выбор)
- Фотосессия продолжительностью 30 минут
- Реквизит небольшого веса и объёма: корзина, самовар, яблоки, баранки, платки
- 15-20 обработанных фото с цветокоррекцией и ретушью
Организационные детали
- В стоимость фотосессии входит 1 костюм. Вы заранее получите ссылку на онлайн-каталог, на примерку можно подъехать в костюмерную в центре Суздаля. Доплата за второй взрослый костюм +2500 руб. , детский +1500 руб.
- В зависимости от образа выбирается локация в городе Суздале или окрестностях. Доплата за съёмку в избе, с лошадью и кроликом +1500 руб. за всех участников.
- Можно заказать услуги визажиста и мастера по причёскам, в том числе с косой под цвет ваших волос. Доплата +4000 руб. за полный образ.
- Для более эффектных фото и положительных эмоций можно заказать лошадь (+2000 руб. ) или ручную лису (+5000 руб. ). Данные услуги потребуют предоплаты.
- Возможно совмещение с экскурсией или мастер-классом (тематика и цена по запросу), а также создание видеоролика (+3000 руб. )
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на улице Гремячка
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 30 минутБронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваш гид в Суздале
Я фотохудожник и автор блога о России. Вот уже более 5 лет я снимаю в стиле русской сказки, и за это время моя коллекция костюмов в русском стиле значительно выросла. В Суздале особая атмосфера, русский дух, и здесь так и хочется надеть русский костюм. Мои фотосессии дают такую возможность, дарят незабываемые впечатления. Их главная цель — возрождать русскую культуру и делать людей счастливее через прикосновение к ней.
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