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А Андрей Фотосессия была в конце июля. Получили максимальное удовольствие как от процесса, так и от результата. Большой выбор костюмов. Те, что были предварительно подобраны по фото, при примерке не совсем подошли. Тут же нам были предложено несколько других вариантов, в результате чего подобрали то что нужно. Замечательные локации, профессиональный и доброжелательный фотограф. Огромное спасибо девочкам. Рекомендуем всем, однозначно!!! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

М Марина Добрый вечер.

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12 июня 2026 была фотосессия в старинных костюмах в стиле Боярском, фотографировалась с племянниками, остались очень очень довольны!!!

РЕКОМЕНДУЮ ВСЕМ!!!

отмасфера, настроение, и наконец память!

фотограф и костюмер это отдельные 5 звезд!!! подскажут, расскажут как лучше!!! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Ирина замечательная фотосессия в костюмах. помимо самого костюма, много разных аксессуаров на выбор! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Николай Организация хорошая. Всё чётко. Спасибо. Пожалуй…. можно бы больше информации что можно уместить в 30 минут или в час фотосессии…. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

О Ольга Приезжали с детьми в Суздаль на каникулы и решили дополнить свою сказочную поездку ещё и фотосессией. Юлия связалась со мной заранее, мы обсудили и локацию и костюмы. В день съёмок она быстро нашла контакт с девочками, да и по примерять аксессуары и понаряжаться им дали в волю))) нам так понравилось, что хотим теперь ещё и летом приехать, повторить. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет