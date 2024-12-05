О добром крестьянском житье-бытье и немного о купеческой жизни

Надоела городская суета? Устали от шума, работы и достижений человечества? Приезжайте в Суздаль, в музей деревянного зодчества.

Среди памятников деревянной архитектуры, храмов, крестьянских домов вы отдохнёте душой, впитывая запах истории. Узнаете
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о нелёгкой доле крестьян, которые не унывая жили во Владимирской губернии.

Летом пройдёмся по траве босиком к колесному колодцу, среди ветров посмотрим на мельницы матрёшки, да заглянем в избы разных людей, где подлинный интерьер XIX века.

О добром крестьянском житье-бытье и немного о купеческой жизни
О добром крестьянском житье-бытье и немного о купеческой жизни
О добром крестьянском житье-бытье и немного о купеческой жизни
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00

Описание экскурсии

Погружение в атмосферу Суздаля

Устали от городской суеты и постоянного шума? Приглашаем вас в Суздаль, где вы сможете насладиться тишиной и гармонией. Этот удивительный город предлагает уникальный музей деревянного зодчества, который позволит вам отвлечься от повседневных забот и погрузиться в атмосферу истории.

Древняя архитектура и уютные дома

Суздаль славится своими памятниками деревянной архитектуры, включая храмы и крестьянские дома. Здесь вы сможете не только полюбоваться красотой этих сооружений, но и узнать о жизни крестьян, которые с оптимизмом преодолевали трудности, живя в Владимирской губернии.

Природа и традиции

Летом вы сможете пройтись босиком по траве, насладиться свежим воздухом и ощутить связь с природой. Ветер будет ласково трепать ваши волосы, а вокруг вас раскинутся живописные пейзажи с мельницами и матрешками. Не упустите возможность заглянуть в избы, где сохранен подлинный интерьер 19 века.

Что вас ждет в Суздале?

  • Уникальные памятники деревянной архитектуры
  • Интересные факты о жизни крестьян
  • Прогулки по живописным местам
  • Возможность насладиться атмосферой старины

Суздаль — это место, где история встречается с природой, а вы можете отдохнуть и зарядиться положительными эмоциями. Приезжайте и откройте для себя красоту этого удивительного города!

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Музей деревянного зодчества
  • Интерьеры дома крестьянина-середняка, зажиточного крестьянина
  • Церковь Воскресения XVIII века
  • Амбары, овины, мельницы
  • Интерьер купеческого дома XVIII века
Что включено
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Личные расхрды
  • Входные билеты в музей. Стоимость 600р/чел, дети до 14 лет бесплатно.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ул. Пушкарская, Музей деревянного зодчества
Завершение: Ул. Толстого
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Важная информация
  • Входные билеты в музей оплачиваются отдельно. Стоимость билета 600р со взрослого человека
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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