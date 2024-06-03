1 чел.
По популярности
скидка
10%
Индивидуальная
2 часа
Суздальская старина: путешествие в прошлое княжеской Руси
Погрузитесь в атмосферу Древней Руси, исследуя уникальные памятники и кремль Суздаля с опытным гидом
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
74406 696₽ за всё до 5 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
2.5 часа
Сокровенный Суздаль: путешествие по древним улицам и храмам
Погрузитесь в уникальную атмосферу Суздаля, исследуя его знаменитые монастыри и исторические памятники
Начало: У Суздальского кремля
Завтра в 13:00
10 июня в 08:00
50004 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Детская экскурсия в Музей деревянного зодчества Суздаль: погружение в историю
Приглашаем на захватывающее путешествие в прошлое! Детская экскурсия в Музей деревянного зодчества - это история, игры и встречи с животными
Начало: Около музея Деревянного зодчества
13 июня в 10:00
14 июня в 10:00
9 340₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Экскурсия в Музей деревянного зодчества
Почувствовать обаяние русской старины и познакомиться с бытом Суздаля 19 века
16 июня в 09:30
19 июня в 12:00
7 900₽ за всё до 5 чел.
Фотопрогулка
30 минут
Сказочная фотосессия в Суздале: путешествие в прошлое
Почувствуйте волшебство древнего Суздаля, став главным героем уникальной фотопрогулки в традиционных русских костюмах
Начало: на улице Коровники
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
12 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Обзорная пешеходная экскурсия по историческому Суздалю
Погрузитесь в атмосферу древнего Суздаля, исследуя его знаменитые монастыри и уникальные архитектурные памятники
Начало: По договорённости с гидом
Расписание: Ежедневно, по договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 5 500₽ за всё до 5 чел.
Квест
2 часа
Суздаль: золотой город - Интерактивная квест-экскурсия
Откройте великолепие Суздаля в увлекательной квест-экскурсии, где каждый шаг раскрывает секреты прошлого
Начало: Иоанно-Предтеченский храм, Суздаль
Расписание: В любое время, в любой день
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
990₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
4 часа
Индивидуальная экскурсия: Суздаль и село Кидекша на транспорте
Познайте дух старинного Суздаля и уникальное село Кидекша на увлекательной экскурсии с посещением исторических памятников
Начало: По договорённости с гидом
Расписание: Ежедневно, по договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
7 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Суздаль - символ русской древности
Начало: Суздаль, улица Ленина, д. 63 Б
Расписание: По договоренности
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
6 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Суздаль - средневековый город-музей
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 16:00
4 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Суздаль - путешествие во времени
Начало: Пушкарская улица, 25, Суздаль
Расписание: Ежедневно в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
8 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Обаяние Суздаля в Музее деревянного зодчества
Начало: Торговая площадь
Расписание: По договоренности
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
8 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
5.5 часов
Владимир и Суздаль: шедевры белокаменного зодчества на транспорте туристов
Начало: Владимир. Соборная площадь
Расписание: Ежедневно, по договорённости
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
9 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4 часа
Путешествие по Суздалю и в старинное село Кидекша
Познакомиться с суздальскими достопримечательностями и побывать в резиденции Юрия Долгорукого
Начало: У Торговых рядов
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
7 800₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана3 июня 2024большое спасибо Николаю за очень содержательную и интересную экскурсию. Узнали много интересных фактов,сделали массу интересных фотографий. Получили много полезных советов по посещению других интересных мест во владимирской области
- ВВадим26 мая 2024Николай - очень хороший экскурсовод, знающий свой родной город и его достопримечательности, поэтому лично я рекомендую всем, кто приедет в Суздаль, связаться с ним и прогуляться по самым известным и интересным историческим местам в городе.
- ЕЕлена21 мая 2024Экскурсия отличная. Рекомендую, если хотите узнать историю, посмотреть убранство церквей, пройтись по улочкам Суздаля.
- ННаталья18 мая 2024Экскурсия очень понравилась! Много интересной информации, почувствовали атмосферу города. Спасибо экскурсоводу Вадиму!
- ААнастасия16 мая 2024Рекомендую вам данного экскурсовода Отличная экскурсия все очень понравилось
- ММарианна15 мая 2024Кратко: дети сказали, что это - лучшая экскурсия в их жизни
- ИИрина15 мая 2024Всей нашей большой компании очень понравилось. Спасибо большое!
- ООльга13 мая 2024Прекрасная экскурсия благодаря экскурсоводу Вадиму. Человек с высоким интеллектом, безупречно воспитан, внимателен к эмоциям экскурсантов. Материал подан интересно и занимательно. В следующий раз выбор будет однозначным: Вадим!
- hhi+7966112 мая 2024Остались довольны экскурсией. Вадим рассказывал интересно, содержательно. Много информации о городе узнали из его рассказа. В то же время ничего лишнего. Экскурсия прошла легко и познавательно. Рекомендую.
- ММарина6 мая 2024Спасибо огромное, было интересно и детям и взрослым
Ответы на вопросы от путешественников по Суздалю в категории «Музей деревянного зодчества»
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