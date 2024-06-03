Музей деревянного зодчества

Найдено 14 экскурсий в категории «Музей деревянного зодчества» в Суздале, цены от 990 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Суздальская старина: знакомство с городом
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
2 часа
26 отзывов
Суздальская старина: путешествие в прошлое княжеской Руси
Погрузитесь в атмосферу Древней Руси, исследуя уникальные памятники и кремль Суздаля с опытным гидом
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
74406 696 за всё до 5 чел.
Сокровенный Суздаль
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
2.5 часа
134 отзыва
Сокровенный Суздаль: путешествие по древним улицам и храмам
Погрузитесь в уникальную атмосферу Суздаля, исследуя его знаменитые монастыри и исторические памятники
Начало: У Суздальского кремля
Завтра в 13:00
10 июня в 08:00
50004 500 за всё до 10 чел.
Детская экскурсия в Музей деревянного зодчества
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
13 отзывов
Детская экскурсия в Музей деревянного зодчества Суздаль: погружение в историю
Приглашаем на захватывающее путешествие в прошлое! Детская экскурсия в Музей деревянного зодчества - это история, игры и встречи с животными
Начало: Около музея Деревянного зодчества
13 июня в 10:00
14 июня в 10:00
9 340 за всё до 5 чел.
Экскурсия в Музей деревянного зодчества
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
6 отзывов
Экскурсия в Музей деревянного зодчества
Почувствовать обаяние русской старины и познакомиться с бытом Суздаля 19 века
16 июня в 09:30
19 июня в 12:00
7 900 за всё до 5 чел.
Сказочная фотосессия в Суздале
🚶 Пешая
Фотопрогулка
30 минут
5 отзывов
Сказочная фотосессия в Суздале: путешествие в прошлое
Почувствуйте волшебство древнего Суздаля, став главным героем уникальной фотопрогулки в традиционных русских костюмах
Начало: на улице Коровники
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
12 000 за всё до 4 чел.
Обзорная пешеходная экскурсия по Суздалю
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
65 отзывов
Обзорная пешеходная экскурсия по историческому Суздалю
Погрузитесь в атмосферу древнего Суздаля, исследуя его знаменитые монастыри и уникальные архитектурные памятники
Начало: По договорённости с гидом
Расписание: Ежедневно, по договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 5 500 за всё до 5 чел.
«Суздаль: золотой город»: cамостоятельная квест-экскурсия
🚶 Пешая
Квест
2 часа
6 отзывов
Суздаль: золотой город - Интерактивная квест-экскурсия
Откройте великолепие Суздаля в увлекательной квест-экскурсии, где каждый шаг раскрывает секреты прошлого
Начало: Иоанно-Предтеченский храм, Суздаль
Расписание: В любое время, в любой день
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
990 за всё до 10 чел.
Обзорная экскурсия по Суздалю с посещением Кидекши на транспорте туристов
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
32 отзыва
Индивидуальная экскурсия: Суздаль и село Кидекша на транспорте
Познайте дух старинного Суздаля и уникальное село Кидекша на увлекательной экскурсии с посещением исторических памятников
Начало: По договорённости с гидом
Расписание: Ежедневно, по договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
7 000 за всё до 3 чел.
Суздаль - символ русской древности
Индивидуальная
3 часа
4 отзыва
Суздаль - символ русской древности
Начало: Суздаль, улица Ленина, д. 63 Б
Расписание: По договоренности
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
6 000 за всё до 10 чел.
Суздаль - средневековый город-музей
Индивидуальная
2 часа
38 отзывов
Суздаль - средневековый город-музей
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 16:00
4 000 за всё до 6 чел.
Суздаль - путешествие во времени
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
18 отзывов
Суздаль - путешествие во времени
Начало: Пушкарская улица, 25, Суздаль
Расписание: Ежедневно в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
8 500 за всё до 4 чел.
Обаяние Суздаля в Музее деревянного зодчества
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
4 отзыва
Обаяние Суздаля в Музее деревянного зодчества
Начало: Торговая площадь
Расписание: По договоренности
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
8 000 за всё до 5 чел.
Владимир и Суздаль: шедевры белокаменного зодчества на транспорте туристов
🚶 Пешая
Индивидуальная
5.5 часов
1 отзыв
Владимир и Суздаль: шедевры белокаменного зодчества на транспорте туристов
Начало: Владимир. Соборная площадь
Расписание: Ежедневно, по договорённости
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
9 000 за всё до 5 чел.
Путешествие по Суздалю и в старинное село Кидекша
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
Путешествие по Суздалю и в старинное село Кидекша
Познакомиться с суздальскими достопримечательностями и побывать в резиденции Юрия Долгорукого
Начало: У Торговых рядов
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
7 800 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Светлана
    3 июня 2024
    Сокровенный Суздаль
    большое спасибо Николаю за очень содержательную и интересную экскурсию. Узнали много интересных фактов,сделали массу интересных фотографий. Получили много полезных советов по посещению других интересных мест во владимирской области
  • В
    Вадим
    26 мая 2024
    Сокровенный Суздаль
    Николай - очень хороший экскурсовод, знающий свой родной город и его достопримечательности, поэтому лично я рекомендую всем, кто приедет в Суздаль, связаться с ним и прогуляться по самым известным и интересным историческим местам в городе.
  • Е
    Елена
    21 мая 2024
    Суздаль - символ русской древности
    Экскурсия отличная. Рекомендую, если хотите узнать историю, посмотреть убранство церквей, пройтись по улочкам Суздаля.
  • Н
    Наталья
    18 мая 2024
    Суздаль - средневековый город-музей
    Экскурсия очень понравилась! Много интересной информации, почувствовали атмосферу города. Спасибо экскурсоводу Вадиму!
  • А
    Анастасия
    16 мая 2024
    Сокровенный Суздаль
    Рекомендую вам данного экскурсовода Отличная экскурсия все очень понравилось
    Рекомендую вам данного экскурсоводаРекомендую вам данного экскурсоводаРекомендую вам данного экскурсоводаРекомендую вам данного экскурсоводаРекомендую вам данного экскурсоводаРекомендую вам данного экскурсоводаРекомендую вам данного экскурсоводаРекомендую вам данного экскурсоводаРекомендую вам данного экскурсоводаРекомендую вам данного экскурсовода
  • М
    Марианна
    15 мая 2024
    Детская экскурсия в Музей деревянного зодчества
    Кратко: дети сказали, что это - лучшая экскурсия в их жизни
  • И
    Ирина
    15 мая 2024
    Обзорная пешеходная экскурсия по Суздалю
    Всей нашей большой компании очень понравилось. Спасибо большое!
  • О
    Ольга
    13 мая 2024
    Суздаль - средневековый город-музей
    Прекрасная экскурсия благодаря экскурсоводу Вадиму. Человек с высоким интеллектом, безупречно воспитан, внимателен к эмоциям экскурсантов. Материал подан интересно и занимательно. В следующий раз выбор будет однозначным: Вадим!
  • h
    hi+79661
    12 мая 2024
    Суздаль - средневековый город-музей
    Остались довольны экскурсией. Вадим рассказывал интересно, содержательно. Много информации о городе узнали из его рассказа. В то же время ничего лишнего. Экскурсия прошла легко и познавательно. Рекомендую.
  • М
    Марина
    6 мая 2024
    Обаяние Суздаля в Музее деревянного зодчества
    Спасибо огромное, было интересно и детям и взрослым

Ответы на вопросы от путешественников по Суздалю в категории «Музей деревянного зодчества»

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Сколько стоит экскурсия по Суздалю в июне 2024
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