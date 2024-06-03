По популярности

🚶 Пешая 10% скидка Индивидуальная 2 часа 26 отзывов Суздальская старина: путешествие в прошлое княжеской Руси Погрузитесь в атмосферу Древней Руси, исследуя уникальные памятники и кремль Суздаля с опытным гидом 7440 6 696 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая 10% скидка Индивидуальная 2.5 часа 134 отзыва Сокровенный Суздаль: путешествие по древним улицам и храмам Погрузитесь в уникальную атмосферу Суздаля, исследуя его знаменитые монастыри и исторические памятники Начало: У Суздальского кремля 5000 4 500 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 13 отзывов Детская экскурсия в Музей деревянного зодчества Суздаль: погружение в историю Приглашаем на захватывающее путешествие в прошлое! Детская экскурсия в Музей деревянного зодчества - это история, игры и встречи с животными Начало: Около музея Деревянного зодчества 9 340 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 6 отзывов Экскурсия в Музей деревянного зодчества Почувствовать обаяние русской старины и познакомиться с бытом Суздаля 19 века 7 900 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Фотопрогулка 30 минут 5 отзывов Сказочная фотосессия в Суздале: путешествие в прошлое Почувствуйте волшебство древнего Суздаля, став главным героем уникальной фотопрогулки в традиционных русских костюмах Начало: на улице Коровники 12 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 65 отзывов Обзорная пешеходная экскурсия по историческому Суздалю Погрузитесь в атмосферу древнего Суздаля, исследуя его знаменитые монастыри и уникальные архитектурные памятники Начало: По договорённости с гидом Расписание: Ежедневно, по договоренности от 5 500 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Квест 2 часа 6 отзывов Суздаль: золотой город - Интерактивная квест-экскурсия Откройте великолепие Суздаля в увлекательной квест-экскурсии, где каждый шаг раскрывает секреты прошлого Начало: Иоанно-Предтеченский храм, Суздаль Расписание: В любое время, в любой день 990 ₽ за всё до 10 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4 часа 32 отзыва Индивидуальная экскурсия: Суздаль и село Кидекша на транспорте Познайте дух старинного Суздаля и уникальное село Кидекша на увлекательной экскурсии с посещением исторических памятников Начало: По договорённости с гидом Расписание: Ежедневно, по договоренности 7 000 ₽ за всё до 3 чел.

Индивидуальная 3 часа 4 отзыва Суздаль - символ русской древности Начало: Суздаль, улица Ленина, д. 63 Б Расписание: По договоренности 6 000 ₽ за всё до 10 чел.

Индивидуальная 2 часа 38 отзывов Суздаль - средневековый город-музей Начало: По договоренности Расписание: По договоренности 4 000 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 18 отзывов Суздаль - путешествие во времени Начало: Пушкарская улица, 25, Суздаль Расписание: Ежедневно в 10:00 8 500 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 4 отзыва Обаяние Суздаля в Музее деревянного зодчества Начало: Торговая площадь Расписание: По договоренности 8 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 5.5 часов 1 отзыв Владимир и Суздаль: шедевры белокаменного зодчества на транспорте туристов Начало: Владимир. Соборная площадь Расписание: Ежедневно, по договорённости 9 000 ₽ за всё до 5 чел.