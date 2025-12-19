Уютная экскурсия в настоящей русской избе недалеко от Суздаля.
За чашкой душистого чая вы познакомитесь с бытом крестьянской семьи, узнаете, как чаёвничали на Руси, какие угощения подавали в избе и как была устроена деревенская кухня.
Описание экскурсии
- Посещение русской избы в одном из сёл рядом с Суздалем.
- Неспешное чаепитие, вкусный пирог и деревенский уют.
- Рассказ о повседневной жизни наших прабабушек и прадедушек.
Вы узнаете:
- как было принято чаёвничать на Руси.
- какие десерты подавали в крестьянских избах.
- почему в традиционной деревенской кухне не готовили жареные блюда.
- какую роль играла русская печь в доме и жизни семьи.
- кто такая Перепечица.
- что значит «пить чай с пуговицей» и кого удостаивали такой чести.
Организационные детали
- Экскурсия проходит в одном из сёл близ Суздаля.
- В стоимость входит экскурсия по дому и чаепитие.
- Угощение: чай, пирог, баранки, мёд и цукаты, приготовленные в русской печи.
- C вами будет один из гидов нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В селе Поддыбье
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваша команда гидов в Суздале
Провели экскурсии для 15247 туристов
Я гид со стажем, профессиональный педагог, потомственный мастер народного творчества. Прошла обучение во Владимиро-Суздальском музее-заповеднике. Работаю в Суздале, Кидекше, Владимире, Боголюбово. За несколько лет работы сформировала свою команду коллег-единомышленников. Имеем
