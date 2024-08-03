2 часа
Групповая
до 15 чел.
Групповая экскурсия в Суздаль: История, культура и дегустация медовухи
Погрузитесь в атмосферу древнего Суздаля, исследуйте его улочки, храмы и узнайте тайны русских ремесел. Завершите путешествие дегустацией ароматной медовухи
Начало: Около Успенской церкви
«Русские забавы и дегустация медовухи»
Расписание: ежедневно в 14:00 и 16:30
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
от 1 600₽ за человека
4 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Экскурсия по Суздалю с дегустацией медовухи
Начало: По согласованию с гидом
«Подробнее В дегустационном зале вас ждут царские палаты с расписными стенами и сводчатым потолком, где стоят широкие дубовые столы под льняными вышитыми скатертями»
Расписание: Ежедневно, по договоренности
11 авг в 09:00
12 авг в 09:00
6 000₽ за всё до 5 чел.
9 часов
Групповая
до 20 чел.
Автобусная экскурсия в Суздаль «Русь Православная»
Начало: Г. Владимир, Драматический театр
«(сб,вс) Дегустация 10 сортов суздальской медовухи в медовых погребах* Путь дорогу в медовые погреба укажет стрелец»
15 авг в 08:30
22 авг в 08:30
2 800₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия3 августа 2024Замечательная экскурсовод Анастасия - знание и любовь к городу и истории просто потрясает. Спасибо огромное за экскурсию, получили массу новых
- ЕЕкатерина25 июля 2024Супер гид! Настоящий профессионал! Экскурсия невероятно увлекательная и познавательная! Кирилл постояно ведет интересный диалог с группой. Нам с мужем очень понравилось! Браво!!!
- ННаталья25 июля 2024Были на экскурсии 24 июля 2024 года Древний Суздаль - град медовый в составе 4 человек. Младшему 13 лет, старшему
- ЕЕкатерина2 июня 2024Очень рады, что воспользовались услугами гида по Суздалю. Прекрасный экскурсовод Ольга показала такие места, на которые не всегда обратить внимание.
- ЕЕлена17 февраля 2023Пешеходная экскурсия по городу Суздаль. Гид Наталья Александровна. Были на экскурсии 16.02.23. Очень понравилась экскурсия! Наталья так интересно и познавательно рассказывала, что мы не заметили, как прилетели три часа. В конце экскурсии была дегустация медовухи.
Ответы на вопросы от путешественников по Суздалю в категории «Гастрономические»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Суздале
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Суздале
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
Сколько стоит экскурсия по Суздалю в августе 2024
Сейчас в Суздале в категории "Гастрономические" можно забронировать 3 экскурсии от 1 600 до 6 000. Туристы уже оставили гидам 54 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
На данных экскурсиях вы обязательно попробуете что-то из местной кухни Суздаля, познакомитесь с местными напитками, едой, десертами и кулинарными изделиями. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь 2024