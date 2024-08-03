Гастрономические экскурсии Суздаля

Найдено 3 экскурсии в категории «Гастрономические» в Суздале, цены от 1 600 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Древний Суздаль - град медовый
Пешая
51 отзыв
2 часа
Групповая
до 15 чел.
Групповая экскурсия в Суздаль: История, культура и дегустация медовухи
Погрузитесь в атмосферу древнего Суздаля, исследуйте его улочки, храмы и узнайте тайны русских ремесел. Завершите путешествие дегустацией ароматной медовухи
Начало: Около Успенской церкви
«Русские забавы и дегустация медовухи»
Расписание: ежедневно в 14:00 и 16:30
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
от 1 600 за человека
Экскурсия по Суздалю с дегустацией медовухи
Пешая
3 отзыва
4 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Экскурсия по Суздалю с дегустацией медовухи
Начало: По согласованию с гидом
«Подробнее В дегустационном зале вас ждут царские палаты с расписными стенами и сводчатым потолком, где стоят широкие дубовые столы под льняными вышитыми скатертями»
Расписание: Ежедневно, по договоренности
11 авг в 09:00
12 авг в 09:00
6 000 за всё до 5 чел.
Автобусная экскурсия в Суздаль «Русь Православная»
На автобусе
9 часов
Групповая
до 20 чел.
Автобусная экскурсия в Суздаль «Русь Православная»
Начало: Г. Владимир, Драматический театр
«(сб,вс) Дегустация 10 сортов суздальской медовухи в медовых погребах* Путь дорогу в медовые погреба укажет стрелец»
15 авг в 08:30
22 авг в 08:30
2 800 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юлия
    3 августа 2024
    Древний Суздаль - град медовый
    Замечательная экскурсовод Анастасия - знание и любовь к городу и истории просто потрясает. Спасибо огромное за экскурсию, получили массу новых
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    знаний. Всё очень понятно и просто, ни каких шаблонов в датах, такие люди - очень большая редкость. Ещё раз - спасибо огромное!!!

  • Е
    Екатерина
    25 июля 2024
    Древний Суздаль - град медовый
    Супер гид! Настоящий профессионал! Экскурсия невероятно увлекательная и познавательная! Кирилл постояно ведет интересный диалог с группой. Нам с мужем очень понравилось! Браво!!!
  • Н
    Наталья
    25 июля 2024
    Древний Суздаль - град медовый
    Были на экскурсии 24 июля 2024 года Древний Суздаль - град медовый в составе 4 человек. Младшему 13 лет, старшему
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    74 года. Экскурсия длилась 2 часа, которые пролетели незаметно. Мы прогулялись по улочкам, заглянули в крестьянкий дом, продегустировали медовуху и получили море позитива. Кирилл общался с нами в форме диалога, задавал вопросы, сам отвечал на наши вопросы, рассказывал интересно и не загружал ненужной информацией. Всем очень понравилось. Огромное Спасибо!

  • Е
    Екатерина
    2 июня 2024
    Экскурсия по Суздалю с дегустацией медовухи
    Очень рады, что воспользовались услугами гида по Суздалю. Прекрасный экскурсовод Ольга показала такие места, на которые не всегда обратить внимание.
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    Посмотрели много памятников культуры и старины. Это было незабываемо. Спасибо. Это не в последний раз❣️ А медовуха - это что-то. Купили то, что понравилось!

  • Е
    Елена
    17 февраля 2023
    Экскурсия по Суздалю с дегустацией медовухи
    Пешеходная экскурсия по городу Суздаль. Гид Наталья Александровна. Были на экскурсии 16.02.23. Очень понравилась экскурсия! Наталья так интересно и познавательно рассказывала, что мы не заметили, как прилетели три часа. В конце экскурсии была дегустация медовухи.

Ответы на вопросы от путешественников по Суздалю в категории «Гастрономические»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Суздале
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Древний Суздаль - град медовый
  2. Экскурсия по Суздалю с дегустацией медовухи
  3. Автобусная экскурсия в Суздаль «Русь Православная»
Какие места ещё посмотреть в Суздале
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Суздальский кремль
  2. Торговая площадь
  3. Ризоположенский монастырь
  4. Самое главное
  5. Собор Рождества Пресвятой Богородицы
  6. Спасо-Евфимиев монастырь
  7. Преподобенская колокольня
  8. Торговые Ряды
  9. Покровский монастырь
  10. Музей деревянного зодчества
Сколько стоит экскурсия по Суздалю в августе 2024
Сейчас в Суздале в категории "Гастрономические" можно забронировать 3 экскурсии от 1 600 до 6 000. Туристы уже оставили гидам 54 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
На данных экскурсиях вы обязательно попробуете что-то из местной кухни Суздаля, познакомитесь с местными напитками, едой, десертами и кулинарными изделиями. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь 2024
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