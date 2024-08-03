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74 года. Экскурсия длилась 2 часа, которые пролетели незаметно. Мы прогулялись по улочкам, заглянули в крестьянкий дом, продегустировали медовуху и получили море позитива. Кирилл общался с нами в форме диалога, задавал вопросы, сам отвечал на наши вопросы, рассказывал интересно и не загружал ненужной информацией. Всем очень понравилось. Огромное Спасибо!