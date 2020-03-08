17 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

  1. Россия
  2. Экскурсии

  3. Путешествие по загадочному Суздалю

Погрузиться в старинный быт и традиции города в формате квеста

Мария
Задать вопрос
Мария – представитель гидов
На историческом квесте по Суздалю вы не только познакомитесь с историей древнего города, но и погрузитесь в атмосферу старины, увидите изнутри быт и обычаи наших предков.

Вам предстоит вернуться в эпоху великих князей, научиться играть в игры наших прабабушек и прадедушек и погрузиться в мир суздальских ремесел.

А наградой путешественникам, прошедшим все испытания, станет суздальский клад!
От 4500 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 39 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 40 человек
Можно с детьми
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии17 отзывов
4.65
Путешествие по загадочному Суздалю
Путешествие по загадочному Суздалю

Что вас ожидает

Старинные игры и увлекательные задания
Участники квеста шаг за шагом исследуют территорию исторического центра Суздаля, проходя командные испытания с помощью новых знаний, логики и смекалки. Вам предстоит разгадать загадки кремлевских валов, вспомнить имена русских князей и понять, как был устроен старинный кремль. Выполняя задания квеста, вы познакомитесь с бытом и предметами домашнего обихода прошлых веков, сыграете в старинные русские игры (городки, бирюльки и т.д.) и, конечно же, постараетесь отыскать спрятанное сокровище!

История и быт Суздальского кремля
В ходе квеста вы погрузитесь в древнюю историю Суздаля, узнаете о внутреннем устройстве Суздальского кремля, о обычаях 18 века. Посетите Торговую площадь и купеческий дом, узнаете, действительно ли избы в старину рубили одним топором, познакомитесь с легендами Ризоположенского и Покровского монастырей. Особое внимание уделим истории суздальских ремесел: вы узнаете о местных промыслах, которыми издавна славится город, и рассмотрите удивительные изделия суздальских мастеров.

Кому подойдет эта экскурсия

Квест будет интересен как взрослым, так и детям от 6 лет: программа адаптируется в зависимости от возраста и количества участников.

Организационные детали

  • По желанию в программу можно включить ремесленный мастер-класс: работа с глиной, набивные рисунки на ткани, резьба по дереву и другие (стоимость и перечень мастер-классов уточняйте у гида).
  • Эту экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды.
Путешествие по загадочному Суздалю
Путешествие по загадочному Суздалю
Путешествие по загадочному Суздалю
Путешествие по загадочному Суздалю
Путешествие по загадочному Суздалю
Путешествие по загадочному Суздалю

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Июль 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Август 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Сентябрь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Мария
Мария
Я гид со стажем, профессиональный педагог, потомственный мастер народного творчества. Прошла обучение во Владимиро-Суздальском музее-заповеднике. Работаю в Суздале, Кидекше, Владимире, Боголюбово. За несколько лет работы сформировала свою команду коллег-единомышленников. Имеем большой опыт организации и проведения детских, семейных и корпоративных программ и мастер-классов. Специализируемся на интерактивных и игровых исторических программах и квестах. Каждый сценарий мы разрабатываем индивидуально с учетом пожеланий и интересов участников. Берем на себя полное сопровождение гостей во время их пребывания в Суздале и Владимире.
Напишите мне

17 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

8 марта 2020
Здравствуйте! На экскурсии были дети и взрослые. Понравилось всем!
11 января 2019
В целом не плохо, но квест он должен быть более таинственен, здесь надо ещё поработать над ним. А так всем нам понравилось, молодцы!
5 января 2019
Хотим выразить благодарность от Марии и нашему гиду Анастасии за прекрасно проведенный 3 января 2019 года квест " В поисках клада древних славян". Наша группа была разновозрастная от 3 до 50 лет, но Анастасия сумела заинтересовать всех. Узнали много интересного и познавательного. Обязательно порекомендует такое путешествие в историю своим друзьям.
7 октября 2018
Прекрасная прогулка, спасибо Марии!
1 июня 2018
Были на экскурсии 31.05.18 группой из трех взрослых и 3х мальчиков 8 и 10 лет. Экскурсия осложнилась тем, что испортилась погода, сильно похолодало и поэтому Марии пришлось по ходу менять запланированную программу и чтобы дети не замерзли мы двигались перебежками между машиной и историческими объектами. Могу только восхититься тем, как Марии удалось импровизировать и без всякого ущерба для восприятия создать новую программу. Программа была одинаково интересна и взрослым и детям. Дети просто влюбились в Марию и не хотели ее отпускать (на следующий день мы Мария провела для нас экскурсию во Владимире.). Поразили глубокие и разнообразные знания Марии и то, с какой любовью она рассказывала о своих городах. Она искренне любит детей и знает, как их заинтересовать, было много загадок , увлекательных рассказов. Наши мальчики были в восторге! При этом взрослые тоже получили много новой информации. Большое спасибо Марии!
15 мая 2018
Были на квесте семьей 4 человека (2 взрослых + 2 детей)
В отзывах выше писали, что квест сырой... Соглашусь, его точно надо дорабатывать.
Сами вопросы интересные, но вот происходящий процесс между вопросами как-то надо улучшить. Квесту вообще не хватает энергетики; Как взрослому мне хотелось больше информации, и дат всяких (не взрослый должен выуживать информацию, а наоборот)
Детей тоже можно какими-нибудь интересными фактами заинтересовать; вот, например, что за праздник огурца, так и не узнали о чем он и как протекает.
2 мая 2018
У нас был отличный, молодой и очень знающий гид Анастасия. Дочка 8 лет в восторге. Спасибо)
20 апреля 2018
Добрый день! 13 апреля 2018 года командой из 6 человек (все взрослые) прошли исторический квест в славном городе Суздале под чутким руководством Марии. По ходу квеста Мария в непренуждённом формате рассказала нам историю города и окрестностей, познакомила с бытом наших предков-славян. Подсказки были оформлены на бересте, очень атмосферно)) До клада общими усилиями добрались.
Очень приятно, что сразу же после бронирования экскурсии, Мария перезвонила лично, выяснила все нюансы нашей поездки и предпочтения по содержанию материала, учла наличие в нашей компании именинника.
Думаю, что подобный формат подачи исторического материала (в виде квеста) подойдёт всем, кто не нуждается в крайне подробном и доскональном изложении истории с кучей дат и перечнем событий. Для тех, кто хочет буквально потрогать историю руками и попробовать на вкус))
Очень рекомендую для детей разного возраста. Планирую летом привезти своих.
Спасибо, Мария! И до встречи!
9 апреля 2018
Квест очень сырой. Информации давалось минимально, место выбрано не удачное. Заинтересованности не было ни у взрослых, ни у детей. Цена, слишком завышена. Прошу рассмотреть вопрос по цене за взрослого и ребёнка. Так же за общую сумму по кол-ау участников. Этот квест проводился для 16 человек . Думаю что цена должна быть сразу вдвое меньше.
9 апреля 2018
Мария Васильевна, очень интересный гид. Смогла увлечь моего 8-летнего сына,который до сих пор вспоминает экскурсию. Спасибо Вам большое.
Ещё 7 отзывов

Мария проводит ещё 2 экскурсии

Мастер-класс «Вышитые украшения»Мастер-класс «Вышитые украшения»Мастер-класс «Вышитые украшения»
От 4150 за экскурсию
2 часа
5 отзывов
Знакомство с традициями и техникой русской филигранной вышивки
Мастер-класс познакомит вас с историей народной вышивки, традиции которой сейчас возрождаются в творческих мастерских Суздаля. В наши дни этот промысел незаслуженно забыт, хотя раньше почти в каждом доме можно было встретить вышитую брошь или кулон. Вы увидите, как в одном миниатюрном изделии могут сочетаться несколько техник вышивки, узнаете об особенностях этого вида творчества, а затем под руководством мастера создадите своё авторское вышитое украшение.
Легенды и предания суздальской землиЛегенды и предания суздальской землиЛегенды и предания суздальской земли
4200 за экскурсию
2.5 часа
64 отзыва
Познакомиться с главными достопримечательностями и городскими сказаниями
Город-музей под открытым небом — именно так часто называют Суздаль. На обзорной экскурсии вы убедитесь в этом, увидев красивейшие монастыри, древние валы, живописные панорамы и старые улочки. Вы услышите легенду о местном богатыре-удальце Суждальце, узнаете, чем украшали свои наряды местные мастерицы и как это связано с рекой Каменкой, познакомитесь со сказами о домовых, овинниках и банниках. А еще рассмотрите город с высоты стройной колокольни и увидите ансамбль Торговой площади.

Экскурсии для детей в Суздале

Тайны Суздаля для детей и взрослыхТайны Суздаля для детей и взрослыхТайны Суздаля для детей и взрослых
3900 за экскурсию
2.5 часа
50 отзывов
Погрузиться в быт прошлого и раскрыть секреты истории на интерактивной экскурсии
Суздаль — это ожившая древнерусская сказка. Купеческие дома, старинные торговые ряды, монастыри и церкви — вы узнаете о судьбе города и полюбите его улочки и строения. С вершины колокольни посмотрите на природные красоты и городские пейзажи. А после детей ждёт знакомство со старинными играми и укладом древности, а взрослых — рассказы о жизни города и страны.
Детская экскурсия по СуздалюДетская экскурсия по СуздалюДетская экскурсия по Суздалю
4550 за экскурсию
2 часа
45 отзывов
Знакомство с историей, правителями, бытом и архитектурой Суздаля в веселой интерактивной форме
На этой экскурсии ваши дети смогут в веселой и интересной форме познакомиться с историей древнего Суздаля. Мы не будем утомлять ребят скучными датами и сухими фактами, вместо этого гид в историческом костюме проведет их по улицам старого города, покажет самые интересные памятники и расскажет о городе понятно и просто.

Выбирайте и другие экскурсии в Суздале

За городомПешкомДля детейНа автомобилеИстория и архитектураВсеИндивидуальныеНеобычные маршрутыКвестыОбзорныеМастер-классыГрупповые