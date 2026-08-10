17 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Погрузиться в старинный быт и традиции города в формате квеста
На историческом квесте по Суздалю вы не только познакомитесь с городом, но и увидите быт и обычаи наших предков изнутри.
Вам предстоит вернуться в эпоху великих князей, научиться играть в игры наших прабабушек и прадедушек и погрузиться в мир суздальских ремёсел. А наградой путешественникам, прошедшим все испытания, станет суздальский клад!
Вы будете шаг за шагом исследовать территорию исторического центра Суздаля, проходя командные испытания с помощью новых знаний, логики и смекалки. Вам предстоит:
разгадать загадки кремлёвских валов
вспомнить имена русских князей
понять, как был устроен старинный кремль
познакомиться с бытом и предметами домашнего обихода прошлых веков
сыграть в старинные русские игры (городки, бирюльки и т. д.)
и, конечно же, отыскать спрятанное сокровище!
История и быт Суздальского кремля
В ходе квеста вы погрузитесь в древнюю историю Суздаля, узнаете о внутреннем устройстве Суздальского кремля и обычаях 18 века. Посетите Торговую площадь и купеческий дом, узнаете, действительно ли избы в старину рубили одним топором, познакомитесь с легендами Ризоположенского и Покровского монастырей. Особое внимание уделим истории суздальских ремёсел: вы узнаете о промыслах, которыми издавна славится город, и рассмотрите удивительные изделия местных мастеров.
Кому подойдет эта экскурсия
Квест будет интересен как взрослым, так и детям от 6 лет: программа адаптируется в зависимости от возраста и количества участников.
Организационные детали
По желанию в программу можно включить ремесленный мастер-класс: работа с глиной, набивные рисунки на ткани, резьба по дереву и другие (стоимость и перечень мастер-классов уточняйте у гида
Эту экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды
По запросу экскурсию можно провести для групп, в том числе и школьных, детали уточняйте в переписке
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Торговой площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваша команда гидов в Суздале
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 18171 туриста
Я гид со стажем, профессиональный педагог, потомственный мастер народного творчества. Прошла обучение во Владимиро-Суздальском музее-заповеднике. Работаю в Суздале, Кидекше, Владимире, Боголюбово. За несколько лет работы сформировала свою команду коллег-единомышленников. Имеем читать дальшеуменьшить
большой опыт организации и проведения детских, семейных и корпоративных программ и мастер-классов.
Специализируемся на интерактивных и игровых исторических программах и квестах. Каждый сценарий мы разрабатываем индивидуально с учётом пожеланий и интересов участников. Берём на себя полное сопровождение гостей во время их пребывания в Суздале и Владимире.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 109 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Наталья
Это была вторая экскурсия за этот день. Не смотря на это гид Ольга смогла возлечь всех участников (взрослых и детей) в процесс разгадывания креста, игры и в знакомство с историческими читать дальшеуменьшить
фактами. Конечно, если вы хотели бы больше узнать из истории Суздальский земли, то это не ваш формат. У нас были совсем другие цели, а именно игры и ремесла)) поэтому нам такой формат очень понравился. Отдельно хочется поблагодарить Ольгу за сказочный образ, который притягивает внимание. Экскурсия прошла легко, весело, интересно.
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К
Карина
экскурсия понравилась. глядя на толпы туристов даже начала сомневаться, что у нас индивидуальный тур. это было здорово. дети 6 и 9 лет оценили, искали подсказки по городу и активно слушали. после квеста ещё какое-то время вспоминали о чем узнали
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М
Мария
В восторге от Суздаля, с которым познакомил нас гид Кирилл. В городе чисто, облагорожено. Погрузились в самобытную атмосферу, полюбовались видами, архитектурой, познакомились с историей города. И дети, и взрослые были активно вовлечены в процесс, ну а в конце получили приятный подарок от гида.
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Е
Елена
Хотим поблагодарить замечательного экскурсовода Марию за нашу интересную и познавательную прогулку по Суздалю! Гуляли 2 мая двумя семьями с 6-ю детьми. Очень понравилось! Взаимодействие с группой 10 из 10! Удовольствие получили все!!! Два часа на одном дыхании! Спасибо!!!
Мария
Ответ организатора:
Очень приятно получать такие душевные отзывы,мы правда стараемся,чтобы экскурсии были атмосферными и на одном дыхании)
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Н
Наталья
Вкликолепная экскурсия-квест. У нас была большая компания 11 человек: и взрослые и дети разных возрастов. Интересно было всем. Отдельно хочу отметить вовлечённость экскурсовода: Анастасия сразу же запомнила имена всех участников. Следила, чтобы читать дальшеуменьшить
все в равной мере были вовлечены. И огромное спасибо, что дождались нас и всё таки провели экскурсию (не было связи, мы не могли созвониться, был ливень, но Анастасия ждала нас почти час, потом и дождь закончился — всё получилось отлично). Большое вам спасибо! Однозначно ярко украсили наше путешествие.
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Вера
Сегодня были на экскурсии с Марией. Удивительно тёплое и душевное общение у нас получилось)) Живой, увлекательный рассказ о древних временах и обычаях заставил нас забыть, что на улице декабрь. Два часа пролетели совершенно незаметно, даже наши подростки с удовольствием слушали и отгадывали исторические загадки! Всем рекомендуем эту экскурсию, а Марии желаем всего самого лучшего, она замечательный гид!
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