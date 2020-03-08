17 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Старинные игры и увлекательные задания

Участники квеста шаг за шагом исследуют территорию исторического центра Суздаля, проходя командные испытания с помощью новых знаний, логики и смекалки. Вам предстоит разгадать загадки кремлевских валов, вспомнить имена русских князей и понять, как был устроен старинный кремль. Выполняя задания квеста, вы познакомитесь с бытом и предметами домашнего обихода прошлых веков, сыграете в старинные русские игры (городки, бирюльки и т.д.) и, конечно же, постараетесь отыскать спрятанное сокровище!

История и быт Суздальского кремля

В ходе квеста вы погрузитесь в древнюю историю Суздаля, узнаете о внутреннем устройстве Суздальского кремля, о обычаях 18 века. Посетите Торговую площадь и купеческий дом, узнаете, действительно ли избы в старину рубили одним топором, познакомитесь с легендами Ризоположенского и Покровского монастырей. Особое внимание уделим истории суздальских ремесел: вы узнаете о местных промыслах, которыми издавна славится город, и рассмотрите удивительные изделия суздальских мастеров.

Кому подойдет эта экскурсия

Квест будет интересен как взрослым, так и детям от 6 лет: программа адаптируется в зависимости от возраста и количества участников.