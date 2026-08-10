17 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

На историческом квесте по Суздалю вы не только познакомитесь с городом, но и увидите быт и обычаи наших предков изнутри. Вам предстоит вернуться в эпоху великих князей, научиться играть в игры наших прабабушек и прадедушек и погрузиться в мир суздальских ремёсел. А наградой путешественникам, прошедшим все испытания, станет суздальский клад!

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-5 человек, стоимость зависит от количества людей

Описание квеста

Старинные игры и увлекательные задания

Вы будете шаг за шагом исследовать территорию исторического центра Суздаля, проходя командные испытания с помощью новых знаний, логики и смекалки. Вам предстоит:

разгадать загадки кремлёвских валов

вспомнить имена русских князей

понять, как был устроен старинный кремль

познакомиться с бытом и предметами домашнего обихода прошлых веков

сыграть в старинные русские игры (городки, бирюльки и т. д.)

и, конечно же, отыскать спрятанное сокровище!

История и быт Суздальского кремля

В ходе квеста вы погрузитесь в древнюю историю Суздаля, узнаете о внутреннем устройстве Суздальского кремля и обычаях 18 века. Посетите Торговую площадь и купеческий дом, узнаете, действительно ли избы в старину рубили одним топором, познакомитесь с легендами Ризоположенского и Покровского монастырей. Особое внимание уделим истории суздальских ремёсел: вы узнаете о промыслах, которыми издавна славится город, и рассмотрите удивительные изделия местных мастеров.

Кому подойдет эта экскурсия

Квест будет интересен как взрослым, так и детям от 6 лет: программа адаптируется в зависимости от возраста и количества участников.

Организационные детали