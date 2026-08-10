17 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Игры и загадки древнего Суздаля

Погрузиться в старинный быт и традиции города в формате квеста
На историческом квесте по Суздалю вы не только познакомитесь с городом, но и увидите быт и обычаи наших предков изнутри.

Вам предстоит вернуться в эпоху великих князей, научиться играть в игры наших прабабушек и прадедушек и погрузиться в мир суздальских ремёсел. А наградой путешественникам, прошедшим все испытания, станет суздальский клад!
4.9
109 отзывов
Игры и загадки древнего Суздаля
Игры и загадки древнего Суздаля
Игры и загадки древнего Суздаля

Описание квеста

Старинные игры и увлекательные задания

Вы будете шаг за шагом исследовать территорию исторического центра Суздаля, проходя командные испытания с помощью новых знаний, логики и смекалки. Вам предстоит:

  • разгадать загадки кремлёвских валов
  • вспомнить имена русских князей
  • понять, как был устроен старинный кремль
  • познакомиться с бытом и предметами домашнего обихода прошлых веков
  • сыграть в старинные русские игры (городки, бирюльки и т. д.)
  • и, конечно же, отыскать спрятанное сокровище!

История и быт Суздальского кремля

В ходе квеста вы погрузитесь в древнюю историю Суздаля, узнаете о внутреннем устройстве Суздальского кремля и обычаях 18 века. Посетите Торговую площадь и купеческий дом, узнаете, действительно ли избы в старину рубили одним топором, познакомитесь с легендами Ризоположенского и Покровского монастырей. Особое внимание уделим истории суздальских ремёсел: вы узнаете о промыслах, которыми издавна славится город, и рассмотрите удивительные изделия местных мастеров.

Кому подойдет эта экскурсия

Квест будет интересен как взрослым, так и детям от 6 лет: программа адаптируется в зависимости от возраста и количества участников.

Организационные детали

  • По желанию в программу можно включить ремесленный мастер-класс: работа с глиной, набивные рисунки на ткани, резьба по дереву и другие (стоимость и перечень мастер-классов уточняйте у гида
  • Эту экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды
  • По запросу экскурсию можно провести для групп, в том числе и школьных, детали уточняйте в переписке

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Торговой площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария
Мария — ваша команда гидов в Суздале
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 18171 туриста
Я гид со стажем, профессиональный педагог, потомственный мастер народного творчества. Прошла обучение во Владимиро-Суздальском музее-заповеднике. Работаю в Суздале, Кидекше, Владимире, Боголюбово. За несколько лет работы сформировала свою команду коллег-единомышленников. Имеем
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большой опыт организации и проведения детских, семейных и корпоративных программ и мастер-классов. Специализируемся на интерактивных и игровых исторических программах и квестах. Каждый сценарий мы разрабатываем индивидуально с учётом пожеланий и интересов участников. Берём на себя полное сопровождение гостей во время их пребывания в Суздале и Владимире.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на последних 30 из 109 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Это была вторая экскурсия за этот день. Не смотря на это гид Ольга смогла возлечь всех участников (взрослых и детей) в процесс разгадывания креста, игры и в знакомство с историческими
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фактами. Конечно, если вы хотели бы больше узнать из истории Суздальский земли, то это не ваш формат. У нас были совсем другие цели, а именно игры и ремесла)) поэтому нам такой формат очень понравился.
Отдельно хочется поблагодарить Ольгу за сказочный образ, который притягивает внимание. Экскурсия прошла легко, весело, интересно.

Это была вторая экскурсия за этот день. Не смотря на это гид Ольга смогла возлечь всех
Это была вторая экскурсия за этот день. Не смотря на это гид Ольга смогла возлечь всех
Это была вторая экскурсия за этот день. Не смотря на это гид Ольга смогла возлечь всех
Это была вторая экскурсия за этот день. Не смотря на это гид Ольга смогла возлечь всех
Это была вторая экскурсия за этот день. Не смотря на это гид Ольга смогла возлечь всех
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К
экскурсия понравилась. глядя на толпы туристов даже начала сомневаться, что у нас индивидуальный тур. это было здорово. дети 6 и 9 лет оценили, искали подсказки по городу и активно слушали. после квеста ещё какое-то время вспоминали о чем узнали
экскурсия понравилась. глядя на толпы туристов даже начала сомневаться, что у нас индивидуальный тур. это было
экскурсия понравилась. глядя на толпы туристов даже начала сомневаться, что у нас индивидуальный тур. это было
экскурсия понравилась. глядя на толпы туристов даже начала сомневаться, что у нас индивидуальный тур. это было
экскурсия понравилась. глядя на толпы туристов даже начала сомневаться, что у нас индивидуальный тур. это было
экскурсия понравилась. глядя на толпы туристов даже начала сомневаться, что у нас индивидуальный тур. это было
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М
В восторге от Суздаля, с которым познакомил нас гид Кирилл. В городе чисто, облагорожено. Погрузились в самобытную атмосферу, полюбовались видами, архитектурой, познакомились с историей города. И дети, и взрослые были активно вовлечены в процесс, ну а в конце получили приятный подарок от гида.
В восторге от Суздаля, с которым познакомил нас гид Кирилл. В городе чисто, облагорожено. Погрузились в
В восторге от Суздаля, с которым познакомил нас гид Кирилл. В городе чисто, облагорожено. Погрузились в
В восторге от Суздаля, с которым познакомил нас гид Кирилл. В городе чисто, облагорожено. Погрузились в
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Е
Хотим поблагодарить замечательного экскурсовода Марию за нашу интересную и познавательную прогулку по Суздалю! Гуляли 2 мая двумя семьями с 6-ю детьми. Очень понравилось! Взаимодействие с группой 10 из 10! Удовольствие получили все!!! Два часа на одном дыхании! Спасибо!!!
Хотим поблагодарить замечательного экскурсовода Марию за нашу интересную и познавательную прогулку по Суздалю! Гуляли 2 мая
Хотим поблагодарить замечательного экскурсовода Марию за нашу интересную и познавательную прогулку по Суздалю! Гуляли 2 мая
Мария
Мария
Ответ организатора:
Очень приятно получать такие душевные отзывы,мы правда стараемся,чтобы экскурсии были атмосферными и на одном дыхании)
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Н
Вкликолепная экскурсия-квест. У нас была большая компания 11 человек: и взрослые и дети разных возрастов. Интересно было всем.
Отдельно хочу отметить вовлечённость экскурсовода:
Анастасия сразу же запомнила имена всех участников. Следила, чтобы
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все в равной мере были вовлечены.
И огромное спасибо, что дождались нас и всё таки провели экскурсию (не было связи, мы не могли созвониться, был ливень, но Анастасия ждала нас почти час, потом и дождь закончился — всё получилось отлично).
Большое вам спасибо! Однозначно ярко украсили наше путешествие.

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Вера
Сегодня были на экскурсии с Марией. Удивительно тёплое и душевное общение у нас получилось)) Живой, увлекательный рассказ о древних временах и обычаях заставил нас забыть, что на улице декабрь. Два часа пролетели совершенно незаметно, даже наши подростки с удовольствием слушали и отгадывали исторические загадки! Всем рекомендуем эту экскурсию, а Марии желаем всего самого лучшего, она замечательный гид!
Сегодня были на экскурсии с Марией. Удивительно тёплое и душевное общение у нас получилось)) Живой, увлекательный
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