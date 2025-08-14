Александр проводит ещё 4 экскурсии

Индивидуальная экскурсия по Суздалю на автомобиле - комфортный способ узнать историю города. Погрузитесь в атмосферу древности, не выходя из машины
На экскурсии по Суздалю на автомобиле вы сможете увидеть главные достопримечательности города без спешки и суеты. Посетите суздальский Кремль, Рождественский собор и древние монастыри. Узнайте о жизни русских крестьян и истории города. Эта поездка подходит для тех, кто предпочитает комфорт и не хочет зависеть от погодных условий. Насладитесь видами и интересными рассказами о прошлом и настоящем Суздаля
Всего за пару часов мы объедем главные достопримечательности города. На территории суздальского Кремля вы ощутите дыхание времен, осмотрите Рождественский собор и пройдете по кремлевским валам 12-го века. На Торговой площади вспомним танец чудака Бальзаминова. После посетим Ризоположенский монастырь — один из древнейших на Руси — и полюбуемся примечательными Святыми воротами. В Покровском монастыре вы поймете, за что сюда ссылали русских цариц и княгинь. А на смотровой площадке у Спасо-Ефимьева монастыря узнаете, кто оказался заключен в этих стенах в советские времена.
Погружение в прошлое
Вы услышите о ярких личностях и важных вехах в летописи Суздаля. Я помогу представить, как русские крестьяне вели быт, и объясню, почему на Руси строили избы без гвоздей. Мы вспомним русские пословицы, разберемся, каково их истинное значение и происхождение. А еще поговорим о том, чем живет город сейчас, кто включил его в состав Золотого кольца России и почему здесь нет домов выше 3 этажей.
Кому подойдет экскурсия
Тем, кому тяжело много передвигаться пешком, а также тем, кто не хочет, чтобы впечатления от поездки испортили холод и непогода.
Организационные детали
Экскурсия проходит на моём автомобиле — полноприводном кроссовере Haval Jolion 2023 г. В нем с комфортом поместятся 3 человека. По желанию можем отправиться и на вашем автомобиле — стоимость будет на 500 рублей ниже.
Место встречи — у вашего отеля или по договоренности
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваша команда гидов в Суздале
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 8446 туристов
Лучший гид России 2018 по итогам конкурса Русского географического общества. Признаюсь честно: в школе историю не любил, она была не интересной. Поэтому сейчас мы с моими коллегами организуем такие экскурсии, читать дальшеуменьшить
чтобы история стала увлекательной! Мы проводим экскурсии и сити-квесты по Суздалю и Владимиру. Мы не грузим датами, не называем непонятных имён и не водим людей строем со словами «Посмотрите направо, посмотрите налево». Наши экскурсии просты, познавательны и понятны даже детям. Приезжайте в наш древний край и убедитесь в этом сами!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 8 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Анна
Очень понравилась экскурсия по Суздалю с прекрасной Еленой. Елена любит свой родной город и это чувствовалось в каждом слове, при этом у нее прекрасные знания истории Суздаля и Руси. Экскурсия читать дальшеуменьшить
была очень обширная и познавательная, настолько прекрасно составлен маршрут, что ни мы, ни ребенок 9 лет не устали за 2,5 часа, а наоборот, только воодушевились и вдохновились историей этого прекрасного города.
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Мария
Наталья, безмерно признательны Вам за великолепную экскурсию! Волшебное погружение в историю, православие, духовные ценности и всё это совмещается с осмотром достопримечательностей, неповторимых видов и первозданных красот Суздаля! Отдельный плюс: комфортабельный автомобиль при температуре на улице выше +30. Рекомендую)
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Елена
Экскурсию нам проводил Артём. Все очень понравилось, информации было много, подача была ненавязчивой. Гуляли больше заявленного времени. От всей нашей семьи благодарим за интересную экскурсию!
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С
Светлана
Большое спасибо Кириллу за экскурсию нашей семье. С детьми решили пешком пройтись и не пожалели. Погода располагала☀️ Всё очень понравилось! Кирилл рассказывал интересно, живо, к детям (10 и 13 лет) читать дальшеуменьшить
нашёл подход, задавал вопросы на предмет быта, мы все отгадывали, было весело. Узнали много чего интересного и познавательного. Сыграли даже все вместе в старинную игру с монетками. Прокатились все на карете (за отдельн. плату). Затарились подарками. Словом, дети довольны, родители счастливы! Обязательно приедем ещё.
Р. S. Да, и ещё, предлагал сделать общее фото, что совсем вылетело из головы.
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Е
Евгений
Все прошло именно так, как описано. Встреча минута в минуту. Всё ожидания от экскурсии оправдались на 100%. Экскурсию вела гид Оксана. Большое Вам спасибо. P. S. В описании экскурсии указано, что если едем на своём авто, то цена ниже. У нас этот дисконт не сработал, Вам наверное следует убрать это из условий.
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С
Сергей
Все было замечательно! Погода прохладная, ветерок! Но, согревающая медовуха и душевный высоковалифицированный гид создали прекрасную атмосферу! Спасибо за гостеприимство и теплоту! До новых волнующих встреч!