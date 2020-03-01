Александр проводит ещё 4 экскурсии

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  3. По Суздалю на автомобиле!

Увидеть знаковые места города, проникнуться очарованием древности — и совсем не устать

Александр
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Александр – представитель гидов
Без вороха дат и списка незнакомых имён — на экскурсии вас ждёт самое интересное и вкусное из истории Суздаля! Мы будем перемещаться на машине, чтобы вы могли, не отвлекаясь, любоваться городом.

Старинные храмы и монастыри, крепостные валы и смотровые площадки — я дополню эту красоту красочными рассказами о прошлом этих мест, быте и традициях русского народа.
3750 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 2 друзей
На автомобиле
Продолжительность 2 часа
До 3 человек
Можно с детьми
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По Суздалю на автомобиле!
По Суздалю на автомобиле!

Что вас ожидает

Храмовое ожерелье Суздаля
Всего за пару часов мы объедем главные достопримечательности города. На территории суздальского кремля вы ощутите дыхание времен, осмотрите Рождественский собор и пройдете по кремлевским валам 12-го века. На Торговой площади вспомним танец чудака Бальзаминова. После посетим Ризоположенский монастырь — один из древнейших на Руси — и полюбуемся примечательными Святыми воротами. В Покровском монастыре вы поймете, за что сюда ссылали русских цариц и княгинь. А на смотровой площадке у Спасо-Ефимьева монастыря узнаете, кто оказался заключен в этих стенах в советские времена.

Погружение в прошлое
Вы услышите о ярких личностях и важных вехах в летописи Суздаля. Я помогу представить, как русские крестьяне вели быт, и объясню, почему на Руси строили избы без гвоздей. Мы вспомним русские пословицы, разберемся, каково их истинное значение и происхождение. А еще поговорим о том, чем живет город сейчас, кто включил его в состав Золотого кольца России и почему здесь нет домов выше 3 этажей.

Кому подойдет экскурсия

Тем, кому тяжело много передвигаться пешком, а также тем, кто не хочет, чтобы впечатления от поездки испортили холод и непогода.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на моём автомобиле — Ford Fiesta 2018 года. В нем с комфортом поместятся 3 человека. По желанию можем отправиться и на вашем автомобиле — стоимость будет на 500 рублей ниже.
  • Место встречи — у вашего отеля или по договоренности
По Суздалю на автомобиле!
По Суздалю на автомобиле!
По Суздалю на автомобиле!
По Суздалю на автомобиле!
По Суздалю на автомобиле!
По Суздалю на автомобиле!
По Суздалю на автомобиле!
По Суздалю на автомобиле!
По Суздалю на автомобиле!
По Суздалю на автомобиле!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Александр
Александр
Лучший гид России 2018 по итогам конкурса Русского географического общества. Признаюсь честно: в школе историю не любил, она была не интересной. Поэтому сейчас мы с моими коллегами проводим такие экскурсии, чтобы история стала увлекательной! Мы проводим экскурсии и сити-квесты по Суздалю и Владимиру. Мы не грузим датами, не называем непонятных имён и не водим людей строем со словами «Посмотрите направо, посмотрите налево». Наши экскурсии просты, познавательны и понятны даже детям. Приезжайте в наш древний край и убедитесь в этом сами!
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Александр проводит ещё 4 экскурсии

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