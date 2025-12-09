Путешествие в мир русской деревни

Эта экскурсия знакомит с атмосферой традиционной русской жизни в музее деревянного зодчества под открытым небом. Вы погрузитесь в историю и быт наших предков, прогуливаясь по улицам старинной деревни.

Историческое наследие

Прогулка проходит на территории Музея деревянного зодчества, где когда-то располагался первый в городе Дмитриевский монастырь, основанный монахами Киево-Печерской лавры. Вы узнаете, как это место превратилось в музейный комплекс.

Атмосфера старинной деревни

В Томиловом переулке время будто остановилось: старинные избы, церкви и мельницы создают полное ощущение жизни в XVIII–XIX веках. Аромат травы и звон колоколов дополняют атмосферу исторического места.

Традиции и быт

Во время экскурсии вы познакомитесь с особенностями строительства домов без гвоздей, узнаете о предназначении «красного угла» в каждом доме и о том, что хранила невеста в своем сундуке.