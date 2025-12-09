Прогулка по музею деревянного зодчества в Суздале перенесёт вас в атмосферу русской деревни XVIII–XIX веков. Вы увидите старинные избы, церкви и мельницы, узнаете о традициях и быте предков.
Описание экскурсии
Путешествие в мир русской деревни
Эта экскурсия знакомит с атмосферой традиционной русской жизни в музее деревянного зодчества под открытым небом. Вы погрузитесь в историю и быт наших предков, прогуливаясь по улицам старинной деревни.
Историческое наследие
Прогулка проходит на территории Музея деревянного зодчества, где когда-то располагался первый в городе Дмитриевский монастырь, основанный монахами Киево-Печерской лавры. Вы узнаете, как это место превратилось в музейный комплекс.
Атмосфера старинной деревни
В Томиловом переулке время будто остановилось: старинные избы, церкви и мельницы создают полное ощущение жизни в XVIII–XIX веках. Аромат травы и звон колоколов дополняют атмосферу исторического места.
Традиции и быт
Во время экскурсии вы познакомитесь с особенностями строительства домов без гвоздей, узнаете о предназначении «красного угла» в каждом доме и о том, что хранила невеста в своем сундуке.
Ежедневно
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Музей деревянного зодчества
- Томилов переулок
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Входные билеты
Место начала и завершения?
Музей деревянного зодчества
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
