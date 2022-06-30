Что вы можете увидеть 🤩

Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы В рамках пешеходной экскурсии по Суздалю вы увидите Спасо-Евфимиев монастырь, уникальный собор с росписями XVII века, восхитительную золотую кладовую с шедеврами ювелирного искусства, послушаете концерт колокольных звонов от лучшего суздальского звонаря и вдохнете ароматы лекарственных растений. 5 4 отзыва

Марина Ваш гид в Суздале Задать вопрос Индивидуальная экскурсия 11 990 ₽ за экскурсию Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 5 4 отзыва 3 часа 1-5 человек Пешком Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Ближайшие даты:

Описание экскурсии Об экскурсии Кто сказал, что монастыри — это скучно? Монастыри — это в первую очередь красиво, во вторую интересно и наконец, вкусно и душевно. Рассказать про Суздаль без посещения монастырей невозможно, хотя бы потому, что монастырская территория занимает большую часть современного города. Во время этой экскурсии мы прогуляемся по самым тихим и живописным улочкам города, полюбуемся на панорамы со смотровых площадок, заглянем в гости в действующий монастырь, по возможности, угостимся теплым сбитнем или прохладным монастырским квасом, и посетим самый большой музейный центр, который располагается на северной окраине города за массивными красными монастырскими стенами. Спасо-Евфимиев монастырь за свою жизнь сменил несколько владельцев и официальных статусов. Построенный, как крепость, он совсем скоро стал богатейшим феодальным землевладельцем, затем местом заточения раскольников и вольнодумцев, которых в XX веке сменили враги советского периода, военнопленные и наконец, несовершеннолетние преступники. К счастью, уже 50 лет здесь находится музей, который хранит в своих стенах настоящие сокровища. Мы побываем в уникальном соборе с росписями XVII века, посетим восхитительную золотую кладовую с шедеврами ювелирного искусства и познакомимся с тремя столетиями тюремной истории этого места. А еще обязательно послушаем концерт колокольных звонов от лучшего суздальского звонаря и вдохнем ароматы лекарственных растений на аптекарском огородике.

Вы сами выбираете дату и время Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Монастырь и музей «Спасо-Евфимиев монастырь»

Исторические улицы города

Собор с росписями XVII века Что включено Экскурсионное сопровождение, в том числе в музеях. Что не входит в цену Входные билеты в музей (400 руб. /чел. дети до 16 - бесплатно). Где начинаем и завершаем? Начало: Торговая площадь Завершение: Спасо-Евфимиев монастырь Когда и сколько длится? Когда: Вы сами выбираете дату и время Экскурсия длится около 3 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.