Что вы можете увидеть 🤩

Об экскурсии

Экскурсия включает в себя прогулку по смотровым площадкам, посещение действующего монастыря и музея «Спасо-Евфимиев монастырь».

Кто сказал, что монастыри — это скучно? Монастыри — это в первую очередь красиво, во вторую интересно и наконец, вкусно и душевно. Рассказать про Суздаль без посещения монастырей невозможно, хотя бы потому, что монастырская территория занимает большую часть современного города.

Во время этой экскурсии мы прогуляемся по самым тихим и живописным улочкам города, полюбуемся на панорамы со смотровых площадок, заглянем в гости в действующий монастырь, по возможности, угостимся теплым сбитнем или прохладным монастырским квасом, и посетим самый большой музейный центр, который располагается на северной окраине города за массивными красными монастырскими стенами.

Спасо-Евфимиев монастырь за свою жизнь сменил несколько владельцев и официальных статусов. Построенный, как крепость, он совсем скоро стал богатейшим феодальным землевладельцем, затем местом заточения раскольников и вольнодумцев, которых в XX веке сменили враги советского периода, военнопленные и наконец, несовершеннолетние преступники. К счастью, уже 50 лет здесь находится музей, который хранит в своих стенах настоящие сокровища.

Мы побываем в уникальном соборе с росписями XVII века, посетим восхитительную золотую кладовую с шедеврами ювелирного искусства и познакомимся с тремя столетиями тюремной истории этого места. А еще обязательно послушаем концерт колокольных звонов от лучшего суздальского звонаря и вдохнем ароматы лекарственных растений на аптекарском огородике.