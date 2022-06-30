Что вы можете увидеть 🤩

В рамках пешеходной экскурсии по Суздалю вы увидите Спасо-Евфимиев монастырь, уникальный собор с росписями XVII века, восхитительную золотую кладовую с шедеврами ювелирного искусства, послушаете концерт колокольных звонов от лучшего суздальского звонаря и вдохнете ароматы лекарственных растений.
Описание экскурсииОб экскурсии Кто сказал, что монастыри — это скучно? Монастыри — это в первую очередь красиво, во вторую интересно и наконец, вкусно и душевно. Рассказать про Суздаль без посещения монастырей невозможно, хотя бы потому, что монастырская территория занимает большую часть современного города. Во время этой экскурсии мы прогуляемся по самым тихим и живописным улочкам города, полюбуемся на панорамы со смотровых площадок, заглянем в гости в действующий монастырь, по возможности, угостимся теплым сбитнем или прохладным монастырским квасом, и посетим самый большой музейный центр, который располагается на северной окраине города за массивными красными монастырскими стенами. Спасо-Евфимиев монастырь за свою жизнь сменил несколько владельцев и официальных статусов. Построенный, как крепость, он совсем скоро стал богатейшим феодальным землевладельцем, затем местом заточения раскольников и вольнодумцев, которых в XX веке сменили враги советского периода, военнопленные и наконец, несовершеннолетние преступники. К счастью, уже 50 лет здесь находится музей, который хранит в своих стенах настоящие сокровища. Мы побываем в уникальном соборе с росписями XVII века, посетим восхитительную золотую кладовую с шедеврами ювелирного искусства и познакомимся с тремя столетиями тюремной истории этого места. А еще обязательно послушаем концерт колокольных звонов от лучшего суздальского звонаря и вдохнем ароматы лекарственных растений на аптекарском огородике.
Вы сами выбираете дату и время
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Монастырь и музей «Спасо-Евфимиев монастырь»
- Исторические улицы города
- Собор с росписями XVII века
Что включено
- Экскурсионное сопровождение, в том числе в музеях.
Что не входит в цену
- Входные билеты в музей (400 руб. /чел. дети до 16 - бесплатно).
Где начинаем и завершаем?
Начало: Торговая площадь
Завершение: Спасо-Евфимиев монастырь
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Б
Марина Евсюкова очень грамотный специалист и приятный человек. Не секрет, что впечатления от об’екта экскурсии во многом зависит от гида, его отношения к родному краю. Чувствуется, что Марина трепетно и с любовью относится к своему Отечеству и умело и ненавязчиво передаёт это отношение своим клиентам. Выражаем глубокую признательность за проведённое вместе время и желаем дальнейших успехов во всем.
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Л
Большое спасибо Марине за проведённую экскурсию! Здорово, увлекательно и познавательно! Наша семья очень довольна! Ещё несколько дней после экскурсии мы были под впечатлением от увиденного и услышанного.
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М
Все понравилось. Учтены все наши пожелания. Спасибо.
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Ю
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