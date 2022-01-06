Суздальские монастыри - зеркало истории города

Экскурсия включает в себя прогулку по смотровым площадкам, посещение действующего монастыря

Индивидуально
для 5 чел.
Экскурсия включает в себя прогулку по смотровым площадкам, посещение действующего монастыря и музея «Спасо-Евфимиев монастырь».
Суздальские монастыри - зеркало истории города
Суздальские монастыри - зеркало истории города
Суздальские монастыри - зеркало истории города
Суздальские монастыри - зеркало истории города
Суздальские монастыри - зеркало истории города
Суздальские монастыри - зеркало истории города

Что вы можете увидеть 🤩

  • Монастырь и музей «Спасо-Евфимиев монастырь»
  • Исторические улицы города
  • Собор с росписями XVII века
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Об экскурсии

Экскурсия включает в себя прогулку по смотровым площадкам, посещение действующего монастыря и музея «Спасо-Евфимиев монастырь».
Кто сказал, что монастыри — это скучно? Монастыри — это в первую очередь красиво, во вторую интересно и наконец, вкусно и душевно. Рассказать про Суздаль без посещения монастырей невозможно, хотя бы потому, что монастырская территория занимает большую часть современного города.
Во время этой экскурсии мы прогуляемся по самым тихим и живописным улочкам города, полюбуемся на панорамы со смотровых площадок, заглянем в гости в действующий монастырь, по возможности, угостимся теплым сбитнем или прохладным монастырским квасом, и посетим самый большой музейный центр, который располагается на северной окраине города за массивными красными монастырскими стенами.
Спасо-Евфимиев монастырь за свою жизнь сменил несколько владельцев и официальных статусов. Построенный, как крепость, он совсем скоро стал богатейшим феодальным землевладельцем, затем местом заточения раскольников и вольнодумцев, которых в XX веке сменили враги советского периода, военнопленные и наконец, несовершеннолетние преступники. К счастью, уже 50 лет здесь находится музей, который хранит в своих стенах настоящие сокровища.
Мы побываем в уникальном соборе с росписями XVII века, посетим восхитительную золотую кладовую с шедеврами ювелирного искусства и познакомимся с тремя столетиями тюремной истории этого места. А еще обязательно послушаем концерт колокольных звонов от лучшего суздальского звонаря и вдохнем ароматы лекарственных растений на аптекарском огородике.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионное сопровождение
  • в том числе в музеях.
Что не входит
  • Входные билеты в музей (400 руб. /чел. дети до 16 бесплатно).
Где начинаем и завершаем?
Начало: Торговая площадь
Завершение: Спасо-Евфимиев монастырь
Когда и сколько длится
Когда: Согласно расписанию в календаре
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
  • Для посещения монастырей дамам желательно иметь при себе головные уборы, а мужчинам быть в брюках ниже колен.
  • Билет в Спасо-Евфимиев монастырь приобретается отдельно.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Согласно расписанию в календаре

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