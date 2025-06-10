Спасо-Евфимиев монастырь в Суздале - это не только музейный комплекс, но и место с богатой историей.
В прошлом он входил в пятёрку самых богатых монастырей Российской империи, а затем стал одной
В прошлом он входил в пятёрку самых богатых монастырей Российской империи, а затем стал одной
5 причин купить эту экскурсию
- 🔔 Концерты колокольных звонов
- 🏰 История монастыря и тюрьмы
- 🎨 Живопись Гурия Никитина
- 📜 Документы и быт узников
- 🌿 Аптекарский огород и сад
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда погода позволяет насладиться прогулками по территории монастыря. В эти месяцы особенно приятно слушать колокольные звоны на свежем воздухе. В октябре и ноябре погода становится прохладнее, но это не мешает посещению, так как экскурсия проходит частично в помещении. Зимой и ранней весной посещение возможно, но стоит учитывать погодные условия.
Сейчас июль — это идеальное время.
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00
Что можно увидеть
- Спасо-Евфимиев монастырь
- Благовещенская церковь
- Спасо-Преображенский собор
- Усыпальница Дмитрия Пожарского
Описание экскурсии
- Мы погуляем по территории Спасо-Евфимиева монастыря, а она огромная — 10 гектаров!
- Пройдём через святые врата Благовещенской церкви
- Посетим Спасо-Преображенский собор и полюбуемся живописью Гурия Никитина
- Увидим усыпальницу Дмитрия Пожарского и выясним, что он делал в Суздале, когда шёл походом на поляков
- Рассмотрим тюремную экспозицию. Обсудим быт заключённых, почитаем документы, посмотрим камеры, в которых располагались узники
- Зайдём в аптекарский огород и архиерейский сад — их воссоздали в соответствии с описаниями 18 века
Вы узнаете:
- почему красные стены и башни монастыря напоминают нижегородский Кремль
- как получилось, что богатый монастырь превратился в суровую тюрьму
- как в ней жилось узникам и кем они были
- кого заключали сюда в советский период
- зачем в монастырь приезжал Юрий Гагарин
- что завещал обители монах Авель — прорицатель, известный своими предсказаниями дому Романовых
- как монастырь стал памятником древнерусского зодчества и чем он является сейчас
и многое другое!
Организационные детали
- Вход на территорию монастыря оплачивается дополнительно: взрослым — 600 ₽ за чел., учащимся и студентам — 400 ₽ за чел, детям до 14 лет и многодетным семьям — вход бесплатный
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Спасо-Евфимиевого монастыря
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 7 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Таня — ваша команда гидов в Суздале
Провели экскурсии для 1894 туристов
Привет, я — Таня, аккредитованный и внештатный гид Владимиро-Суздальского музея заповедника. Со мной работает целая команда профессиональных гидов по Владимиру, Боголюбово и Суздалю! Профессионально влюбляем в Древнюю Русь! Организуем обзорныеЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Марина
10 июн 2025
Татьяна — совершенно сказочный гид! Это была не экскурсия, а история длиной в два часа. Очень артистичная и захватывающая подача, невозможно не ловить каждое слово. Ты как султан из сказки,
Айше
1 мая 2025
Прекрасный экскурсовод с обширными знаниями материала. Остались в восторге от экскурсии, во время ее прохождения мурашки бегали по коже. Очень атмосферно и красиво. Огромное спасибо!
Входит в следующие категории Суздаля
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