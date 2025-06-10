Спасо-Евфимиев монастырь в Суздале - это не только музейный комплекс, но и место с богатой историей.В прошлом он входил в пятёрку самых богатых монастырей Российской империи, а затем стал одной

из самых суровых тюрем. Здесь вы узнаете, как в монастыре оказался Фридрих Паулюс и зачем приезжал Юрий Гагарин. Прогулка по территории монастыря, посещение Спасо-Преображенского собора и знакомство с тюремной экспозицией откроют вам множество тайн этого уникального места

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда погода позволяет насладиться прогулками по территории монастыря. В эти месяцы особенно приятно слушать колокольные звоны на свежем воздухе. В октябре и ноябре погода становится прохладнее, но это не мешает посещению, так как экскурсия проходит частично в помещении. Зимой и ранней весной посещение возможно, но стоит учитывать погодные условия.

Сейчас июль — это идеальное время.