Приглашаем вас на короткую, но насыщенную прогулку по Суздалю! Этот небольшой город удивляет: при скромных размерах здесь целых 56 церквей.
Вместе мы разберёмся, как такое стало возможным, погрузимся в историю города, заглянем в Ризоположенский монастырь и рассмотрим архитектуру центра.
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Суздальский кремль (внешний осмотр) — сердце города.
- Торговую площадь — центральное место.
- Ризоположенский монастырь (с посещением) — древнейший монастырь Суздаля и один из древнейших России.
Вы услышите:
- Как суздальцы во времена Ивана Грозного спасли Русь.
- Какую легенду придумал директор местного музея, чтобы защитить главную колокольню города в советское время.
- Что общего между казанским феноменом, вдохновившим сериал «Слово пацана», и суздальским — тем самым, благодаря которому здесь так много церквей.
Организационные детали
- Программа рассчитана на взрослых и школьников старшего возраста. Она не подойдёт детям младшего возраста.
- Экскурсия предполагает достаточно быстрый темп передвижения, поэтому не рассчитана на лиц с ограничением по хождению.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
- Стоимость в праздники и выходные различается и может быть выше.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|867 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В центре города
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Николай — ваша команда гидов в Суздале
Провели экскурсии для 12962 туристов
Экскурсиями занимаемся с 2012 года, проводим их по Владимиру, Боголюбово, Суздалю. Наш подход заключается в стремлении дать исторический обзор с причинно-следственными связям. Наши экскурсии проходят отчасти в формате диалога, т. к. мы стремимся ориентироваться на индивидуальные особенности путешественников (темп движения, мировоззрение и т. д.).
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 44 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
Мария
10 ноя 2025
Добрый день. Были с детьми, слушал и подросток и дошкольник. Спасибо!
Ю
Юлия
10 ноя 2025
Очень понравилась экскурсия, проведенная Николаем:) Было интересно и весело
Н
Наталья
5 ноя 2025
Интересная, живая экскурсия со знатоком своего дела. Советую.
Ф
Филатова
3 ноя 2025
Все интересно главное не опаздывать
А
Анна
31 окт 2025
Были на экскурсии с Николаем 30.10 с семьей. Очень интересный маршрут. Узнали сколько церквей в городе, прошлись по местам съемок «Женитьба Бальзаминово». Николай в понятной форме для детей преподнес информацию о Суздале. Много смеялись. Спасибо за теплую экскурсию! Единственная маленькая рекомендация. Для большой группы людей лучше брать гарнитуру, чтобы вас все смогли услышать. Спасибо
В
Виктория
29 окт 2025
Недавно посетили экскурсию по Суздалю и остались с удовлетворительными впечатлениями. Город действительно очаровывает своей атмосферой и историей. Экскурсовод был хорошо осведомлен и делился интересными фактами о достопримечательностях, таких как Кремль
Николай
Ответ организатора:
Виктория, я сожалею о том, что Вам не хватило интерактива, хотя в данной экскурсии он предусмотрен. Так как экскурсия подразумевает
Оксана
29 окт 2025
Гуляли по Суздалю с Николаем. Спасибо за интересный рассказ и увлекательный диалог с участниками экскурсии. Маршрут удобный и не изнуряющий, его осилили даже дети. Понравился этот небольшой и очень уютный городок!
Елена
27 окт 2025
Суздальский феномен так и не был разгадан, да и особо не понят нами, экскурсовод был на своей волне, эмоции от экскурсии остались хорошие, но это не связано с проводимой экскурсией, сам город, погода и наша компания внесли свой вклад в эту прогулку, а по материалу, знаниям и структуре повествования остались вопросы. В любом случае, спасибо
Николай
Ответ организатора:
Благодарю за Ваш отзыв! В рамках данной экскурсии я рассказываю минимум о 10 ключевых причинах, которые привели к суздальскому феномену,
В
Вероника
19 окт 2025
Отличная экскурсия! Было очень интересно, много узнали о городе, о достопримечательностях, получили ответы на все вопросы. Благодарю организатора и всем советую!
Юлия
11 окт 2025
Посещала обзорную экскурсию вместе с детьми, Николай пытался их так же вовлечь в процесс получения знаний о городе. Показал исторический центр и заглянул с нами в "закоулки", узнали много об истории города и истории нашей страны в целом. Было очень познавательно!
Э
Эльвира
2 окт 2025
Добрый день.
Были на экскурсии Николая 20.09.2025г. Нам всем очень понравилось (нас было 4 человека). Чувствуется, что экскурсовод очень любит свою профессию.
Огромное спасибо Николаю за прекрасно проведенное время.
Анастасия
28 сен 2025
Хорошая прогулка по Суздалю, но немного не мой тип подачи информации! Николай хорошо знает историю и город
О
Ольга
22 сен 2025
Нам все понравилось.
П
Полина
17 сен 2025
5++++++!!!!
Наталья
14 сен 2025
Спасибо за интересный рассказ о Суздале, об его истории, о храмах.
