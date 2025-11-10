Мария Добрый день. Были с детьми, слушал и подросток и дошкольник. Спасибо!

Ю Юлия Очень понравилась экскурсия, проведенная Николаем:) Было интересно и весело

Н Наталья Интересная, живая экскурсия со знатоком своего дела. Советую.

Ф Филатова Все интересно главное не опаздывать

А Анна Были на экскурсии с Николаем 30.10 с семьей. Очень интересный маршрут. Узнали сколько церквей в городе, прошлись по местам съемок «Женитьба Бальзаминово». Николай в понятной форме для детей преподнес информацию о Суздале. Много смеялись. Спасибо за теплую экскурсию! Единственная маленькая рекомендация. Для большой группы людей лучше брать гарнитуру, чтобы вас все смогли услышать. Спасибо

В Виктория читать дальше и многочисленные церкви.

Хотелось бы больше интерактивных элементов, чтобы сделать экскурсию более увлекательной.



В целом, Суздаль — это прекрасное место для однодневной поездки, а экскурсия дала хорошее общее представление о городе. Рекомендую тем, кто хочет познакомиться с историей и культурой России. Недавно посетили экскурсию по Суздалю и остались с удовлетворительными впечатлениями. Город действительно очаровывает своей атмосферой и историей. Экскурсовод был хорошо осведомлен и делился интересными фактами о достопримечательностях, таких как Кремль Николай Ответ организатора: читать дальше знакомство с городом, то помимо интерактива иногда я действительно просто рассказываю, но кому то интерактива может быть мало а кому то наоборот много. Лично я считаю, что у меня золотая середина между повествованием и интерактивом. Виктория, я сожалею о том, что Вам не хватило интерактива, хотя в данной экскурсии он предусмотрен. Так как экскурсия подразумевает

Оксана Гуляли по Суздалю с Николаем. Спасибо за интересный рассказ и увлекательный диалог с участниками экскурсии. Маршрут удобный и не изнуряющий, его осилили даже дети. Понравился этот небольшой и очень уютный городок!

Елена Суздальский феномен так и не был разгадан, да и особо не понят нами, экскурсовод был на своей волне, эмоции от экскурсии остались хорошие, но это не связано с проводимой экскурсией, сам город, погода и наша компания внесли свой вклад в эту прогулку, а по материалу, знаниям и структуре повествования остались вопросы. В любом случае, спасибо Николай Ответ организатора: читать дальше начиная от древних времен, кончая второй половиной 20 века. Таким образом, тема экскурсии раскрывается полностью. Все возникающие вопросы можно задать как во время экскурсии, так и после нее, и я с радостью на них отвечу. Благодарю за Ваш отзыв! В рамках данной экскурсии я рассказываю минимум о 10 ключевых причинах, которые привели к суздальскому феномену,

В Вероника Отличная экскурсия! Было очень интересно, много узнали о городе, о достопримечательностях, получили ответы на все вопросы. Благодарю организатора и всем советую!

Юлия Посещала обзорную экскурсию вместе с детьми, Николай пытался их так же вовлечь в процесс получения знаний о городе. Показал исторический центр и заглянул с нами в "закоулки", узнали много об истории города и истории нашей страны в целом. Было очень познавательно!

Э Эльвира Добрый день.

Были на экскурсии Николая 20.09.2025г. Нам всем очень понравилось (нас было 4 человека). Чувствуется, что экскурсовод очень любит свою профессию.

Огромное спасибо Николаю за прекрасно проведенное время.

Анастасия Хорошая прогулка по Суздалю, но немного не мой тип подачи информации! Николай хорошо знает историю и город

О Ольга Нам все понравилось.

П Полина 5++++++!!!!