64 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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С экскурсоводом запланировали маршрут в день нашего приезда, так как городок не большой и хотелось бы сразу пройтись с историей про него и по интересным местам. На следующий день прошлись по монастырям уже со знанием дела и в спокойной (свободной) обстановке, так как не торопились. На обратном пути домой (ездили на машине) заехали в храм Покрова на Нерли 1165 г. Это отдельная история, это надо видеть своими глазами и ощутить это место своей душой. Понравилось все!!! Один минус был- это еда, да да ЕДА. В таком православном городе не было постной еды, тем более мы были на последней недели поста. Да и вообще не было еды нашей русской, обычных щей, запеченой картошечки и т. д. Ну тройку дней потерпеть можно, выручали магазины, но в целом это минут большой, все таки ходить много приходится и питание должно быт соответствующее.