64 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Визитные карточки Суздаля

На высоком валу раскинулся старейший в России кремль: вы прогуляетесь по его территории, полюбуетесь архитектурным ансамблем и узнаете историю этого древнейшего места, внесённого в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Увидите Никольский храм, с появлением которого связаны интересные народные поверья, и Ризоположенский монастырь, где узнаете летописные сказания о его спасении во время татаро-монгольского нашествия. В Ризоположенском монастыре вы также поднимитесь на высокую колокольню, откуда открывается панорама на весь Суздаль.

Предания, тайны и жизнь города

На экскурсии вы поймёте, что в Суздале нет такого места, которое бы не было овеяно древними сказаниями и легендами. Вы побываете в самом загадочном монастыре — Покровском — и узнаете его необыкновенные тайны со дня основания и до наших дней. Со смотровой площадки в Зарядье увидите реку Каменку и услышите её легенды. Кроме того, вас ждёт прогулка по суздальскому Посаду и открытие преданий о богоспасаемом граде Суждале. А на Торговой площади вы узнаете, из-за чего происходили размолвки между местными жителями. И конечно, мы заглянем на смотровую площадку четырёх монастырей — отсюда вы полюбуетесь на купола Ризоположенского, Александровского, Спасо-Евфимиевого и Покровского монастырей.