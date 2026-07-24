64 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Город-музей под открытым небом — так называют Суздаль. И на этой экскурсии вы сами в этом убедитесь.
Вас ждёт не просто осмотр достопримечательностей, а погружение в атмосферу старины: от земляных валов и тихих улочек до монастырских ансамблей.
Вы услышите былину о богатыре Суждальце, узнаете секреты здешних вышивальщиц и предания, которые веками хранит река Каменка.
Вас ждёт не просто осмотр достопримечательностей, а погружение в атмосферу старины: от земляных валов и тихих улочек до монастырских ансамблей.
Вы услышите былину о богатыре Суждальце, узнаете секреты здешних вышивальщиц и предания, которые веками хранит река Каменка.
Описание экскурсии
Вы увидите:
- архитектурный ансамбль Суздальского кремля, одного из старейших в России, внесённого в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
- Никольский храм, с которым связаны интересные народные поверья.
- Ризоположенский монастырь — древнюю обитель с богатой историей.
- живописные панорамы города со смотровой площадки в Зарядье и площадки четырёх монастырей.
- Покровский монастырь — место с особой, загадочной атмосферой.
- старинные улочки Посада и оживлённую Торговую площадь.
Вы узнаете:
- легенду о суздальском богатыре-удальце и старинные сказания, хранимые городом.
- историю местных ремёсел: чем украшали свои наряды мастерицы и какую роль в этом играла река Каменка.
- летописные сказания о спасении Ризоположенского монастыря во время татаро-монгольского нашествия.
- тайны Покровского монастыря — от основания до наших дней.
- поверья и бытовые истории: из-за чего возникали размолвки между суздальцами и как жил «богоспасаемый град Суждаль».
Организационные детали
- Экскурсия предусматривает обсуждения, беседы, логические загадки, старинные русские игры для детей и не только.
- Билет на колокольню оплачивается дополнительно по желанию (200 ₽ с чел.).
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Торговой площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваша команда гидов в Суздале
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провели экскурсии для 17988 туристов
Я гид со стажем, профессиональный педагог, потомственный мастер народного творчества. Прошла обучение во Владимиро-Суздальском музее-заповеднике. Работаю в Суздале, Кидекше, Владимире, Боголюбово. За несколько лет работы сформировала свою команду коллег-единомышленников. Имеем
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на последних 30 из 152 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Прекрасное путешествие в историю города с интересными деталями, очень рекомендуем
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С
Гуляли с гидом Кириллом. Очень понравилось!!!!
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Валентина провела экскурсию интересно, взрослые слушали, не отрываясь. Для детей было не очень увлекательно, не в виде квеста. Возможно дети были вообще не настроены на экскурсию, тк были две болтушки-подружки. От взрослых огромное спасибо, гид великолепно знает материал, время пролетело незаметно!
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Отдыхали с 29 апреля 2024 по 1 мая 2024. Городок колоритный, на квадратный метр храмы, церкви, монастыри, одним словом Святая Русь. Погода отличная была, гуляли днем в футболках- вечером кофты.
+2
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О
Сначала мы были немного насторожены, так как произошла замена экскурсовода. Но буквально через пять минут уже слушали, боясь пропустить даже слово. Евгений погрузил нас в исторические события наполненные интересными деталями. Широчайшие знания, ответ на любой вопрос, такие интересные детали, которые раскрыли с новой стороны давно известные факты. Огромное спасибо организаторам и Евгению! Однозначно буду рекомендовать друзьям.
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Нормальна экскурсия.
Хотелось бы больше про город, про легенды, исторические факты, что бы говорили. Но возможно это мы уже сильно искушенные туристы, и цепляет когда прям вау, а не когда просто нормально.
Хотелось бы больше про город, про легенды, исторические факты, что бы говорили. Но возможно это мы уже сильно искушенные туристы, и цепляет когда прям вау, а не когда просто нормально.
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