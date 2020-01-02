64 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Познакомиться с главными достопримечательностями и городскими сказаниями

Мария
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Мария – представитель гидов
Город-музей под открытым небом — именно так часто называют Суздаль.

На обзорной экскурсии вы убедитесь в этом, увидев красивейшие монастыри, древние валы, живописные панорамы и старые улочки.

Вы услышите легенду о местном богатыре-удальце Суждальце, узнаете, чем украшали свои наряды местные мастерицы и как это связано с рекой Каменкой, познакомитесь со сказами о домовых, овинниках и банниках.

А еще рассмотрите город с высоты стройной колокольни и увидите ансамбль Торговой площади.
4200 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 7 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2.5 часа
До 8 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии64 отзыва
4.89
Легенды и предания суздальской земли
Легенды и предания суздальской земли

Что вас ожидает

Визитные карточки Суздаля
На высоком валу раскинулся старейший в России кремль: вы прогуляетесь по его территории, полюбуетесь архитектурным ансамблем и узнаете историю этого древнейшего места, внесённого в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Увидите Никольский храм, с появлением которого связаны интересные народные поверья, и Ризоположенский монастырь, где узнаете летописные сказания о его спасении во время татаро-монгольского нашествия. В Ризоположенском монастыре вы также поднимитесь на высокую колокольню, откуда открывается панорама на весь Суздаль.

Предания, тайны и жизнь города
На экскурсии вы поймёте, что в Суздале нет такого места, которое бы не было овеяно древними сказаниями и легендами. Вы побываете в самом загадочном монастыре — Покровском — и узнаете его необыкновенные тайны со дня основания и до наших дней. Со смотровой площадки в Зарядье увидите реку Каменку и услышите её легенды. Кроме того, вас ждёт прогулка по суздальскому Посаду и открытие преданий о богоспасаемом граде Суждале. А на Торговой площади вы узнаете, из-за чего происходили размолвки между местными жителями. И конечно, мы заглянем на смотровую площадку четырёх монастырей — отсюда вы полюбуетесь на купола Ризоположенского, Александровского, Спасо-Евфимиевого и Покровского монастырей.

Организационные детали

За дополнительную плату вы сможете посетить Рождественский собор и Музей деревянного зодчества.

Легенды и предания суздальской земли
Легенды и предания суздальской земли
Легенды и предания суздальской земли
Легенды и предания суздальской земли
Легенды и предания суздальской земли
Легенды и предания суздальской земли
Легенды и предания суздальской земли
Легенды и предания суздальской земли
Легенды и предания суздальской земли
Легенды и предания суздальской земли

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Мария
Мария
Я гид со стажем, профессиональный педагог, потомственный мастер народного творчества. Прошла обучение во Владимиро-Суздальском музее-заповеднике. Работаю в Суздале, Кидекше, Владимире, Боголюбово. За несколько лет работы сформировала свою команду коллег-единомышленников. Имеем большой опыт организации и проведения детских, семейных и корпоративных программ и мастер-классов. Специализируемся на интерактивных и игровых исторических программах и квестах. Каждый сценарий мы разрабатываем индивидуально с учетом пожеланий и интересов участников. Берем на себя полное сопровождение гостей во время их пребывания в Суздале и Владимире.
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64 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

2 января 2020
Мария - хорший экскурсовод. Рекомендую.
2 ноября 2019
Все было здорово и увлекательно! Спасибо Марии!
4 июля 2019
Экскурсия по Суздали и ее окрестностям нам очень понравилась. Мария - приятный рассказчик, который много знает о родном крае. Прогулка была приятной и познавательной!
6 мая 2019
Довольно живо и интерактивно. 3 часа пролетели незаметно. Но за эти три часа все равно не успели осмотреть весь Суздаль - это действительно город ну с очень большим количеством достопримечательностей
6 мая 2019
Экскурсия получилась хорошей, добротной, вполне продуманной и достаточно интересной. Экскурсовод Елена совершенно очевидно обладает очень глубокими и разнообразными знаниями о городе и старается рассказывать о нем интересно, вовлекая в тему слушателей оригинальными вопросами и загадками. Возможно, большой объем знаний экскурсовода и академичность подачи материала, а также неизбежное однообразие повторяющихся сюжетов в рассказе о разных памятниках города, связанных, в основном, с историей храмов Суздаля, в какой-то момент начинают утомлять монотонностью. Но в целом, впечатление от экскурсии осталось очень хорошее.
1 мая 2019
Прекрасная экскурсия, проведенная Марией. Очень понравилось! Живо, интересно, такая масса новых интересных фактов! Очень приятно и интересно провели время!
29 апреля 2019
Нашим гидом была Анастасия. Экскурсией очень довольны. Анастасия очень приятна в общении, обладает обширными знаниями, а наличие минизагадок по ходу экскурсии делает подачу материала более яркой и запоминающейся.
21 апреля 2019
Получили огромное удовольствие от общения с Марией! Удивительно сбалансированная экскурсия, во время которой получилось и узнать о городе, в котором никогда ранее не были, а также отдохнуть. Этому способствовало легкое и непринужденное общение и очень удачно выбранная Марией тактика подачи информации - через коммуникацию с нами.
Мы ходили по Суздалю с нашей собакой - было особенно важно, что маршрут строился с учетом того, куда нам с ней можно и куда нельзя.
Надеюсь, что в будущем закажем еще экскурсию у Марии!
14 апреля 2019
Экскурсию нам провела Анастасия; отлично спланированный маршрут позволил глубоко погрузиться в историю этого замечательного места, а неординарный подход к процессу повествования выделяет экскурсовода среди других. Романтика и шарм этого, не очень большого по размеру, но значительного по количеству достопримечательностей, городка, наверняка не оставят вас равнодушными. Считаю, что Анастасии можно довериться на все сто, и любая аудитория: от мала до велика несомненно не останется неудовлетворенной экскурсией. Нашей семье настолько понравилось, что мы единогласно решили попросить Анастасию провести нам экскурсию и по Владимиру.
10 апреля 2019
Добрый день! Все к Марии! Очень понравилась её обзорная экскурсия по городу Суздаль, подача, наполненность, язык. Одно наслаждение, отдыхаешь и в тоже время столько всего узнаешь интересного, нового, фантастика, не встречала ранее такого. Мария, очень приятный, спокойный, душевный и необычный гид. Надеюсь, что ещё встретимся с ней, например во Владимире.
Огромное спасибо!!!

Юлия и Виктор,Лайма и Женя
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