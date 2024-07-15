Что такое икона? Как она появилась на Руси? Кто впервые придумал изображать лики святых и по каким канонам? И как менялись сюжеты на протяжении долгих веков? Все эти темы будем обсуждать на экскурсии. Вы узнаете всю историю иконописи и погрузитесь в мир символизма и красивых легенд. И поймёте, как развивалась иконопись сквозь века.

Описание экскурсии

Суздальский Кремль

В самом сердце Суздаля собраны иконы 15–17 веков. Все они в основном происходят из Суздальского Свято-Покровского монастыря и некоторых Владимирских церквей. Их изводы знакомы многим: Владимирская, Покров, Благовещение… Но! Вы когда-нибудь рассматривали иконы поближе? Удивлялись деталям? Ведь каждая из них имеет свою символику и глубокий смысл. Проходя из зала в зал, мы увидим, как менялась иконопись, и обсудим, почему это происходило и какие факторы на это влияли.

Спасо-Евфимиев монастырь

Мы пройдёмся по залам бывшего архимандритского корпуса и посмотрим, как проходили изменения и переход к совершенно другой живописи. Обсудим, как появлялись новые иконы, и как вообще менялась икона.

Организационные детали

В стоимость экскурсии не включены билеты на посещение экспозиций

Экскурсию можно дополнить обзорной прогулкой от Кремля до Спасо-Евфимиева монастыря по желанию за отдельную плату

График работы

Кремль

Экспозиции: ежедневно с 9:00 до 19:00 (кассы и вход до 18:00)

Санитарный день — третий вторник месяца (в постоянных экспозициях и Богородице-Рождественском соборе)