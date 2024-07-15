Что такое икона? Как она появилась на Руси? Кто впервые придумал изображать лики святых и по каким канонам? И как менялись сюжеты на протяжении долгих веков? Все эти темы будем обсуждать на экскурсии. Вы узнаете всю историю иконописи и погрузитесь в мир символизма и красивых легенд. И поймёте, как развивалась иконопись сквозь века.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00
Описание экскурсии
Суздальский Кремль
В самом сердце Суздаля собраны иконы 15–17 веков. Все они в основном происходят из Суздальского Свято-Покровского монастыря и некоторых Владимирских церквей. Их изводы знакомы многим: Владимирская, Покров, Благовещение… Но! Вы когда-нибудь рассматривали иконы поближе? Удивлялись деталям? Ведь каждая из них имеет свою символику и глубокий смысл. Проходя из зала в зал, мы увидим, как менялась иконопись, и обсудим, почему это происходило и какие факторы на это влияли.
Спасо-Евфимиев монастырь
Мы пройдёмся по залам бывшего архимандритского корпуса и посмотрим, как проходили изменения и переход к совершенно другой живописи. Обсудим, как появлялись новые иконы, и как вообще менялась икона.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии не включены билеты на посещение экспозиций
- Экскурсию можно дополнить обзорной прогулкой от Кремля до Спасо-Евфимиева монастыря по желанию за отдельную плату
График работы
- Кремль
Экспозиции: ежедневно с 9:00 до 19:00 (кассы и вход до 18:00)
Санитарный день — третий вторник месяца (в постоянных экспозициях и Богородице-Рождественском соборе)
- Спасо-Евфимиев монастырь
Ежедневно с 10:00 до 18:00 (кассы и вход до 17:00)
Суббота с 10:00 до 19:00 (кассы и вход до 18:00)
Санитарный день — третий понедельник месяца
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Возле кремля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Таня — ваша команда гидов в Суздале
Провели экскурсии для 946 туристов
Привет, я — Таня, аккредитованный и внештатный гид Владимиро-Суздальского музея заповедника. Со мной работает целая команда профессиональных гидов по Владимиру, Боголюбово и Суздалю! Профессионально влюбляем в Древнюю Русь! - организуем вашу обзорнуюЗадать вопрос
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