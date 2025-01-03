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Суздальский кремль - это уникальное место, где переплетаются история и легенды.



Здесь можно услышать рассказы о митрополите Иларионе, духовнике царя Фёдора Алексеевича, и князьях Шуйских.



Экскурсия предлагает осмотреть Архиерейские палаты и Богородице-Рождественский собор с его огненным золочением. Узнайте, что скрывается за старинными преданиями и почему в храме развешивают страусиные яйца. Это путешествие подходит для всех, кто старше 8 лет

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