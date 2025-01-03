Суздальский кремль - это уникальное место, где переплетаются история и легенды.
Здесь можно услышать рассказы о митрополите Иларионе, духовнике царя Фёдора Алексеевича, и князьях Шуйских.
Экскурсия предлагает осмотреть Архиерейские палаты и Богородице-Рождественский собор с его огненным золочением. Узнайте, что скрывается за старинными преданиями и почему в храме развешивают страусиные яйца. Это путешествие подходит для всех, кто старше 8 лет
Здесь можно услышать рассказы о митрополите Иларионе, духовнике царя Фёдора Алексеевича, и князьях Шуйских.
Экскурсия предлагает осмотреть Архиерейские палаты и Богородице-Рождественский собор с его огненным золочением. Узнайте, что скрывается за старинными преданиями и почему в храме развешивают страусиные яйца. Это путешествие подходит для всех, кто старше 8 лет
5 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Уникальные памятники древнего зодчества
- 🕰 Захватывающие истории и легенды
- 👑 Известные исторические личности
- 🔍 Тайны и загадки Суздаля
- 🎨 Искусство огненного золочения
Время начала: 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30
Что можно увидеть
- Архиерейские палаты
- Богородице-Рождественский собор
Описание экскурсии
Суздальский кремль, словно шкатулка, наполненная драгоценностями: древними преданиями, притчами, легендами и персонажами. И тайнами!
- Вы услышите о митрополите Иларионе — духовнике царя Фёдора Алексеевича, князьях Шуйских, режиссёре Владимире Басове, мастере-часовщике из числа посетителей кремля и многих других, кто сыграл свою роль в становлении и развитии этого места
- Полюбуетесь Богородице-Рождественским собором. Рассмотрите врата, выполненные в технике огненного золочения, и изображения ветхозаветных и праздничных сценок
Вы узнаете:
- Что представляла собой «старая чадь» в Суздале
- Какая постройка самая древняя в кремле
- Почему на циферблате часов на колокольне допущена «ошибка»
- В каком фильме снялся Царь-фонарь
- Чья фигура прячется в паникадиле
- Зачем в храме развешивают страусиные яйца
- И многое-многое другое!
Организационные детали
- Дополнительно оплачиваются входные билеты в собор: взрослые — 350 ₽, школьники с 14 лет и студенты — 290 ₽, дети — бесплатно
- Материал экскурсии будет интересен путешественникам старше 8 лет
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У входа в кремль
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваш гид в Суздале
Я аттестованный, аккредитованный гид по древним городам Суздалю и Владимиру. Являюсь внештатным экскурсоводом Владимиро-Суздальского музея-заповедника. Люблю и уважаю нашу историю и землю. Приезжайте и вы полюбите наш древний край!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ольга
3 янв 2025
Посетили экскурсию Суздальский кремль. Нашим экскурсоводом была Юлия. Хотим сказать огромное ей спасибо за увлекательную экскурсию и интересные факты. Благодаря Юлии узнали очень много полезной информации. Спасибо Вам огромное!!!
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