1 чел.
По популярности
скидка
10%
Индивидуальная
2 часа
Суздальская старина: путешествие в прошлое княжеской Руси
Погрузитесь в атмосферу Древней Руси, исследуя уникальные памятники и кремль Суздаля с опытным гидом
«Поговорим о важных вехах и личностях в летописи города и побываем в Суздальском кремле»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
74406 696₽ за всё до 5 чел.
Фотопрогулка
1 час
Индивидуальная фотопрогулка в Суздале: маковки церквей и старинные постройки
Фотопрогулка в Суздале проходит легко и непринужденно. Без вымученных поз и долгих расстановок в кадре. Вы получите серию атмосферных фото с искренними эмоциями
Начало: У суздальского кремля
«Отдельно оплачивается вход на территорию кремля: 100 руб»
Сегодня в 13:00
Завтра в 12:00
8 800₽ за всё до 8 чел.
Билеты
2 часа
Суздаль за 2 часа: путешествие в прошлое с аудиогидом и входом в кремль
Познакомьтесь с древним Суздалем! Аудиопрогулка и билет в кремль откроют вам великолепие истории и архитектуры этого уникального города
Начало: Около Суздальского кремля
«Ваше путешествие в прошлое начнется у Суздальского кремля»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
1 690₽ за билет
скидка
10%
Индивидуальная
2 часа
Суздальский кремль: путешествие в сердце древней истории
Познакомьтесь с историческим наследием Суздаля, его кремлем и уникальными архитектурными памятниками в увлекательной индивидуальной экскурсии
«Суздальский кремль — точка отсчета истории города»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
74406 696₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Суздальский кремль: клады, викинги, куранты
Погрузиться в атмосферу средневекового города и узнать, как выглядели модницы 1000 лет назад
Начало: на Торговой площади
«Мы пройдем по территории Суздальского кремля, посетим Рождественский собор 13 века и увидим самую древнюю улицу города»
13 июня в 10:00
14 июня в 10:00
9 340₽ за всё до 5 чел.
Билеты
2 часа
Суздаль за 2 часа: аудиопрогулка с входными билетами в Суздальский кремль
Начало: Суздаль, улица Кремлевская, 29
«Подробнее Ваше путешествие в прошлое начнется у Суздальского кремля»
Расписание: Вт-Вск с 10:00 до 18:00 (билет в музей действует весь день)
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
1 690₽ за билет
Групповая
2 часа
Суздаль: от викингов до Бальзаминова
Легенды, клады и приметы старого кремля: обзорная экскурсия с профессиональными гидами
Начало: на Торговой площади у ресторана Гостиный двор и ма...
«Когда-то в Суздале было два центра — Кремль и Торговая площадь»
2 670₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна11 мая 2024В целом неплохая экскурсия, были интересные моменты. Но для меня лично было суховато. Может, просто тема не моя. Но аудиоэкскурсии это любимый формат. Когда ни от кого не зависишь и двигаешься в своем темпе 👍🏻
- ААлина21 апреля 2024Спасибо большое Андрею за интереснейшую экскурсию! Он настоящий знаток Суздаля и рассказал нам множество увлекательных историй. Маршрут нашей экскурсии был
- ААрина18 марта 2024Гид Андрей покорил нас, мы в восторге! Спасибо огромное, рекомендую Андрея, все покажет и расскажет!
- ООксана16 марта 2024Посетили экскурсию по Суздали с гидом Сергеем. Сергей- интересный рассказчик, в доступной форме и с юмором описал и показал знаковые места города, их историю. Мы узнали много нового. Рекомендую!
- ЕЕлена23 февраля 2024Побывала на этой экскурсии на январских праздниках- все понравилось! Программа отличная, экскурсовод - профессионал, наушники были очень кстати. Единственное пожелание- в сильный мороз хотелось бы почаще заходить в разные места погреться (небольшой перерыв в кафе, например). А так все круто, спасибо!
- ЛЛюдмила22 февраля 2024Спасибо экскурсоводу Андрею за замечательный рассказ о Суздальском Кремле. Очень понравилось!!!
- ННина17 февраля 2024Спасибо большое Андрею, экскурсия с ним прошла увлекательно,очень много новой информации о Суздале услышали. Андрей патриот своего города и России,очень приятен в общение
- ААлла18 января 2024Большое спасибо Сергею за бесподобно интересную экскурсию! Все: рассказ, подача, маршрут - все было интересно и захватывающе. Тот случай, когда было жалко расставаться! СПАСИБО!!! 💖🎅❄️🎄☀️
- ИИрина17 января 2024Замечательная экскурсия! Неотразимый экскурсовод с очень доступным преподнашением материала! Грамотно и интересно! Обязательно воспользуемся услугами Сергея еще раз и будем рекомендовать!
- ЮЮлия10 января 2024Нам очень понравилась прогулка! Не смотря на сильный мороз, когда казалось, что руки, ноги не двигаются, а улыбка замерзает -
Ответы на вопросы от путешественников по Суздалю в категории «Кремль»
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