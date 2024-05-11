А Анна Суздаль за 2 часа: аудиопрогулка + билет в Суздальский кремль В целом неплохая экскурсия, были интересные моменты. Но для меня лично было суховато. Может, просто тема не моя. Но аудиоэкскурсии это любимый формат. Когда ни от кого не зависишь и двигаешься в своем темпе 👍🏻

А Алина Суздальская старина: знакомство с городом читать дальше продуман до мелочей и охватил самые живописные уголки города. Определенно рекомендуем всем, кто хочет окунуться в историю Суздаля и насладиться его непередаваемыми красотами! Спасибо большое Андрею за интереснейшую экскурсию! Он настоящий знаток Суздаля и рассказал нам множество увлекательных историй. Маршрут нашей экскурсии был

А Арина Суздальская старина: знакомство с городом Гид Андрей покорил нас, мы в восторге! Спасибо огромное, рекомендую Андрея, все покажет и расскажет!

О Оксана Суздаль: от викингов до Бальзаминова Посетили экскурсию по Суздали с гидом Сергеем. Сергей- интересный рассказчик, в доступной форме и с юмором описал и показал знаковые места города, их историю. Мы узнали много нового. Рекомендую!

Е Елена Суздаль: от викингов до Бальзаминова Побывала на этой экскурсии на январских праздниках- все понравилось! Программа отличная, экскурсовод - профессионал, наушники были очень кстати. Единственное пожелание- в сильный мороз хотелось бы почаще заходить в разные места погреться (небольшой перерыв в кафе, например). А так все круто, спасибо!

Л Людмила Суздальский кремль: сердце древнего города Спасибо экскурсоводу Андрею за замечательный рассказ о Суздальском Кремле. Очень понравилось!!!

Н Нина Суздальская старина: знакомство с городом Спасибо большое Андрею, экскурсия с ним прошла увлекательно,очень много новой информации о Суздале услышали. Андрей патриот своего города и России,очень приятен в общение

А Алла Суздальский кремль: клады, викинги, куранты Большое спасибо Сергею за бесподобно интересную экскурсию! Все: рассказ, подача, маршрут - все было интересно и захватывающе. Тот случай, когда было жалко расставаться! СПАСИБО!!! 💖🎅❄️🎄☀️

И Ирина Суздаль: от викингов до Бальзаминова Замечательная экскурсия! Неотразимый экскурсовод с очень доступным преподнашением материала! Грамотно и интересно! Обязательно воспользуемся услугами Сергея еще раз и будем рекомендовать!