Экскурсии по Кремлю Суздаля

Найдено 7 экскурсий в категории «Кремль» в Суздале, цены от 1 690 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Суздальская старина: знакомство с городом
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
2 часа
26 отзывов
Суздальская старина: путешествие в прошлое княжеской Руси
Погрузитесь в атмосферу Древней Руси, исследуя уникальные памятники и кремль Суздаля с опытным гидом
«Поговорим о важных вехах и личностях в летописи города и побываем в Суздальском кремле»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
74406 696 за всё до 5 чел.
Фотопрогулка по суздальскому кремлю
🚶 Пешая
Фотопрогулка
1 час
5 отзывов
Индивидуальная фотопрогулка в Суздале: маковки церквей и старинные постройки
Фотопрогулка в Суздале проходит легко и непринужденно. Без вымученных поз и долгих расстановок в кадре. Вы получите серию атмосферных фото с искренними эмоциями
Начало: У суздальского кремля
«Отдельно оплачивается вход на территорию кремля: 100 руб»
Сегодня в 13:00
Завтра в 12:00
8 800 за всё до 8 чел.
Суздаль за 2 часа: аудиопрогулка + билет в Суздальский кремль
🚶 Пешая
Билеты
2 часа
7 отзывов
Суздаль за 2 часа: путешествие в прошлое с аудиогидом и входом в кремль
Познакомьтесь с древним Суздалем! Аудиопрогулка и билет в кремль откроют вам великолепие истории и архитектуры этого уникального города
Начало: Около Суздальского кремля
«Ваше путешествие в прошлое начнется у Суздальского кремля»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
1 690 за билет
Суздальский кремль: сердце древнего города
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
2 часа
8 отзывов
Суздальский кремль: путешествие в сердце древней истории
Познакомьтесь с историческим наследием Суздаля, его кремлем и уникальными архитектурными памятниками в увлекательной индивидуальной экскурсии
«Суздальский кремль — точка отсчета истории города»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
74406 696 за всё до 5 чел.
Суздальский кремль: клады, викинги, куранты
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
3 отзыва
Суздальский кремль: клады, викинги, куранты
Погрузиться в атмосферу средневекового города и узнать, как выглядели модницы 1000 лет назад
Начало: на Торговой площади
«Мы пройдем по территории Суздальского кремля, посетим Рождественский собор 13 века и увидим самую древнюю улицу города»
13 июня в 10:00
14 июня в 10:00
9 340 за всё до 5 чел.
Суздаль за 2 часа: аудиопрогулка с входными билетами в Суздальский кремль
🚶 Пешая
Билеты
2 часа
16 отзывов
Суздаль за 2 часа: аудиопрогулка с входными билетами в Суздальский кремль
Начало: Суздаль, улица Кремлевская, 29
«Подробнее Ваше путешествие в прошлое начнется у Суздальского кремля»
Расписание: Вт-Вск с 10:00 до 18:00 (билет в музей действует весь день)
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
1 690 за билет
Суздаль: от викингов до Бальзаминова
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
29 отзывов
Суздаль: от викингов до Бальзаминова
Легенды, клады и приметы старого кремля: обзорная экскурсия с профессиональными гидами
Начало: на Торговой площади у ресторана Гостиный двор и ма...
«Когда-то в Суздале было два центра — Кремль и Торговая площадь»
2 670 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    11 мая 2024
    Суздаль за 2 часа: аудиопрогулка + билет в Суздальский кремль
    В целом неплохая экскурсия, были интересные моменты. Но для меня лично было суховато. Может, просто тема не моя. Но аудиоэкскурсии это любимый формат. Когда ни от кого не зависишь и двигаешься в своем темпе 👍🏻
  • А
    Алина
    21 апреля 2024
    Суздальская старина: знакомство с городом
    Спасибо большое Андрею за интереснейшую экскурсию! Он настоящий знаток Суздаля и рассказал нам множество увлекательных историй. Маршрут нашей экскурсии был
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    продуман до мелочей и охватил самые живописные уголки города. Определенно рекомендуем всем, кто хочет окунуться в историю Суздаля и насладиться его непередаваемыми красотами!

  • А
    Арина
    18 марта 2024
    Суздальская старина: знакомство с городом
    Гид Андрей покорил нас, мы в восторге! Спасибо огромное, рекомендую Андрея, все покажет и расскажет!
  • О
    Оксана
    16 марта 2024
    Суздаль: от викингов до Бальзаминова
    Посетили экскурсию по Суздали с гидом Сергеем. Сергей- интересный рассказчик, в доступной форме и с юмором описал и показал знаковые места города, их историю. Мы узнали много нового. Рекомендую!
    Посетили экскурсию по Суздали с гидом Сергеем. Сергей- интересный рассказчик, в доступной форме и с юмором
  • Е
    Елена
    23 февраля 2024
    Суздаль: от викингов до Бальзаминова
    Побывала на этой экскурсии на январских праздниках- все понравилось! Программа отличная, экскурсовод - профессионал, наушники были очень кстати. Единственное пожелание- в сильный мороз хотелось бы почаще заходить в разные места погреться (небольшой перерыв в кафе, например). А так все круто, спасибо!
    Побывала на этой экскурсии на январских праздниках- все понравилось! Программа отличная, экскурсовод - профессионал, наушники былиПобывала на этой экскурсии на январских праздниках- все понравилось! Программа отличная, экскурсовод - профессионал, наушники былиПобывала на этой экскурсии на январских праздниках- все понравилось! Программа отличная, экскурсовод - профессионал, наушники были
  • Л
    Людмила
    22 февраля 2024
    Суздальский кремль: сердце древнего города
    Спасибо экскурсоводу Андрею за замечательный рассказ о Суздальском Кремле. Очень понравилось!!!
  • Н
    Нина
    17 февраля 2024
    Суздальская старина: знакомство с городом
    Спасибо большое Андрею, экскурсия с ним прошла увлекательно,очень много новой информации о Суздале услышали. Андрей патриот своего города и России,очень приятен в общение
  • А
    Алла
    18 января 2024
    Суздальский кремль: клады, викинги, куранты
    Большое спасибо Сергею за бесподобно интересную экскурсию! Все: рассказ, подача, маршрут - все было интересно и захватывающе. Тот случай, когда было жалко расставаться! СПАСИБО!!! 💖🎅❄️🎄☀️
  • И
    Ирина
    17 января 2024
    Суздаль: от викингов до Бальзаминова
    Замечательная экскурсия! Неотразимый экскурсовод с очень доступным преподнашением материала! Грамотно и интересно! Обязательно воспользуемся услугами Сергея еще раз и будем рекомендовать!
  • Ю
    Юлия
    10 января 2024
    Фотопрогулка по суздальскому кремлю
    Нам очень понравилась прогулка! Не смотря на сильный мороз, когда казалось, что руки, ноги не двигаются, а улыбка замерзает -
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    фотографии получились атмосферные, теплые, классные! Фотограф умеет подловить момент и в итоге получаются разнообразные и интересные кадры! Всем рекомендую, мы планируем вернуться летом и обязательно повторить!

Ответы на вопросы от путешественников по Суздалю в категории «Кремль»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Суздале
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 7
  1. Суздальская старина: знакомство с городом
  2. Фотопрогулка по суздальскому кремлю
  3. Суздаль за 2 часа: аудиопрогулка + билет в Суздальский кремль
  4. Суздальский кремль: сердце древнего города
  5. Суздальский кремль: клады, викинги, куранты
Какие места ещё посмотреть в Суздале
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Суздальский кремль
  2. Торговая площадь
  3. Ризоположенский монастырь
  4. Самое главное
  5. Собор Рождества Пресвятой Богородицы
  6. Торговые Ряды
  7. Преподобенская колокольня
  8. Спасо-Евфимиев монастырь
  9. Покровский монастырь
  10. Музей деревянного зодчества
Сколько стоит экскурсия по Суздалю в июне 2024
Сейчас в Суздале в категории "Кремль" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 1 690 до 9 340 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 94 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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