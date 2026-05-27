Воск и пламя: мастер-класс по созданию ароматической свечи в Суздале

Приглашаем вас сделать свечу и забрать частичку Суздаля с собой.
Каждое изделие как снежинка — одинаковых не будет! Вы сами подберёте аромат и декор: еловые веточки, шишки, цветы. А вместо стандартной тары используете керамические стаканы от местного мастера.
Каждое изделие как снежинка — одинаковых не будет! Вы сами подберёте аромат и декор: еловые веточки, шишки, цветы. А вместо стандартной тары используете керамические стаканы от местного мастера.
Описание мастер-класса
Вы с нуля создадите свечу и разберётесь в тонкостях этого ремесла: научитесь выбирать фитиль, вводить аромат и декорировать изделие. Растопленный воск зальёте не просто в тару, а в уникальный керамический стакан — он сделан в единственном экземпляре суздальским мастером.
Организационные детали
- Все материалы включены в стоимость
- Мастер-класс подходит взрослым и детям с 12 лет, опыт работы с воском не нужен
- Можете дождаться застывания свечки в мастерской (примерно 1 час) или забрать изделие позже, в этот же день
в пятницу, субботу и воскресенье в 16:30
Стоимость мастер-класса
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|3000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: в пятницу, субботу и воскресенье в 16:30
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваша команда гидов в Суздале
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провели экскурсии для 154 туристов
Мы — арт-пространство, где можно найти уникальные изделия из керамики, дерева, кожи и других материалов в необычных техниках изготовления, выполненных руками местных мастеров. А ещё в мастерской над самой аркой проходят интересные мастер-классы, на которых вы сможете создать настоящее произведение искусства, расслабиться и отдохнуть душой.
Входит в следующие категории Суздаля
Похожие экскурсии на «Воск и пламя: мастер-класс по созданию ароматической свечи в Суздале»
Групповая
до 26 чел.
Неспешная групповая прогулка по Суздалю
Начало: Г. Суздаль, ул. Кремлевская д 5 у входа в «Мира це...
Расписание: См. расписание
Завтра в 14:30
29 мая в 16:00
1400 ₽ за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Колокольни Суздаля со звонарем
Приглашаем на уникальное путешествие по колокольням Суздаля, где вы не только узнаете историю звона, но и сами попробуете позвонить
Начало: Напротив Торговых рядов
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
15 000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
Мастер-класс в Суздале «Печём крендели»
Научиться работать с тестом и приготовить своими руками крендели в уютной домашней обстановке
Начало: На ул. Красноармейской
Сегодня в 11:00
Завтра в 13:30
от 2500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Умиротворяющий Суздаль
Погрузитесь в атмосферу древнего Суздаля, где каждый камень хранит свою историю. Откройте для себя мир истории и красоты
Начало: На Торговой площади
Завтра в 09:00
29 мая в 09:00
6700 ₽ за всё до 6 чел.
3000 ₽ за человека