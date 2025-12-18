Прогулка по нетуристическим местам Суздаля с посещением музея «Самогон и духи».
Вы узнаете о купеческих традициях, быте горожан и известных уроженцах города, а также сможете продегустировать местные напитки.
Описание экскурсии
Неизведанный Суздаль:
- купеческие тайны и парфюмерное искусство.
- Эта экскурсия открывает нетуристическую сторону Суздаля, знакомя с историей местных жителей и их ремесел. Маршрут проходит по малолюдным улицам и завершается посещением уникального музея.
- Купеческое наследие и торговые традиции.
- Прогулка начинается у гостиного двора, построенного по указу Екатерины II. Вы узнаете о суздальских купцах, особенностях местной торговли и причинах, по которым город не получил железную дорогу.
- Повседневная жизнь горожан.
- Маршрут проходит по улице Виноградова, где можно увидеть памятник суздальским огородникам и узнать о быте простых горожан. Вы посетите район, который в прошлом называли «Америкой», и познакомитесь с местными традициями.
- Языческое прошлое и известные земляки.
- На Яруновой горе вы услышите рассказ о древнем капище бога Яруна и языческих мифах. Экскурсия также включает истории о знаменитых уроженцах Суздаля — от изобретателя фарфора до парфюмеров.
- Парфюмерия и традиционные напитки.
- Завершается программа в музее «Самогон и духи», где представлена история парфюмерии в России. По желанию доступна дегустация традиционных алкогольных напитков Владимирской губернии.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Торговая площадь
- Памятник суздальским огородникам
- Ярунова гора
- Музей «Самогон и духи»
- Пушкарская слобода
- Дом купца Табашникова
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Дегустация - 2000 руб. /чел.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Улица Ленина, 63А
Завершение: Ул. Ленина, 22А, ресторан «Винокурня»
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
