Жили-были в Суздале: нетуристический маршрут с музеем «Самогон и духи»

Прогулка по нетуристическим местам Суздаля с посещением музея «Самогон и духи».

Вы узнаете о купеческих традициях, быте горожан и известных уроженцах города, а также сможете продегустировать местные напитки.
Описание экскурсии

Неизведанный Суздаль:

  • купеческие тайны и парфюмерное искусство.
  • Эта экскурсия открывает нетуристическую сторону Суздаля, знакомя с историей местных жителей и их ремесел. Маршрут проходит по малолюдным улицам и завершается посещением уникального музея.
  • Купеческое наследие и торговые традиции.
  • Прогулка начинается у гостиного двора, построенного по указу Екатерины II. Вы узнаете о суздальских купцах, особенностях местной торговли и причинах, по которым город не получил железную дорогу.
  • Повседневная жизнь горожан.
  • Маршрут проходит по улице Виноградова, где можно увидеть памятник суздальским огородникам и узнать о быте простых горожан. Вы посетите район, который в прошлом называли «Америкой», и познакомитесь с местными традициями.
  • Языческое прошлое и известные земляки.
  • На Яруновой горе вы услышите рассказ о древнем капище бога Яруна и языческих мифах. Экскурсия также включает истории о знаменитых уроженцах Суздаля — от изобретателя фарфора до парфюмеров.
  • Парфюмерия и традиционные напитки.
  • Завершается программа в музее «Самогон и духи», где представлена история парфюмерии в России. По желанию доступна дегустация традиционных алкогольных напитков Владимирской губернии.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Торговая площадь
  • Памятник суздальским огородникам
  • Ярунова гора
  • Музей «Самогон и духи»
  • Пушкарская слобода
  • Дом купца Табашникова
Что включено
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Дегустация - 2000 руб. /чел.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Улица Ленина, 63А
Завершение: Ул. Ленина, 22А, ресторан «Винокурня»
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

