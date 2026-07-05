Рассмотреть самые интересные памятники города и понять его значимость в нашей культуре и истории
Истоки русского самодержавия и корни утонченности искусства. Монастырский дух и купеческий размах. Русский Голливуд и народные праздники.
Через события прошлого, архитектурные образы и окружающие ландшафты мы поговорим о Суздале с чувством, с толком, с расстановкой — и в результате вы поймете, что стоит за почетным статусом музея-заповедника под открытым небом.
Суздаль — город маленький. За пару часов его можно увидеть практически целиком. В нашей обзорной программе: великокняжеский кремль с самым богатым собором Руси и древнейшими действующими часами России; Торговая площадь с суздальскими купцами и Мишей Бальзаминовым; самая красивая тропа на свете с легендами о ссыльных жёнах и святых мощах Покровского монастыря; знаковые монастыри с легендами о монахах, князьях и калашниках.
Моя экскурсия — это всегда сочетание красивых видов, интересных рассказов, простой подачи и доступного объяснения сложных тем. А еще моя экскурсия — это диалог с гостями. Мы поговорим о Древней Руси, князьях, боярах и дружинниках, монастырях и епископах, купцах и мещанах. Я объясню, почему Суздаль — город необыкновенно важный в истории России и имеющий значение в европейской истории.
Вы также узнаете о киношной жизни Суздаля (здесь сняли около сотни фильмов!). Услышите о современных культурным мероприятиях и народных гуляниях — празднике Огурца, банном чемпионате и фестивале лаптя. А еще обсудим местную гастрономию и не обойдем вниманием медовуху.
Прекрасно! Изящно! Тонко! Невероятно интересно и крайне познавательно.
Организационные детали
Дополнительно оплачиваются билеты в музеи (по желанию) — 350-700 ₽ за чел., дети до 14 лет бесплатно
Экскурсия подходит для семей с детьми, для пожилых, для гостей с собаками
Возьмите с собой мелкие наличные, летом позаботьтесь о бутылочке воды, зимой потеплее оденьтесь для комфортной прогулки
Могу предложить поездку на своей машине Kia Rio X-line, бустер есть
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Торговой площади
Когда и как рано покупать?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Илья — ваш гид в Суздале
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 6639 туристов
Экскурсовод с истфаковским дипломом и опытом более 15 лет. Родился и вырос в Суздале. Я здесь свой. Легко и с улыбкой, но познавательно, правдиво и всегда профессионально. Тысячелетний Суздаль, стольный Владимир покажу так, что захватит дух. Вы будете плакать и смеяться. И обязательно вернётесь. Искусство должно быть интересным, а история — прекрасной.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 188 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Оксана
Благодарю Илью за отличную экскурсию. Информативно и позитивно провели время. Понравилось взрослым и подросткам. Всем рекомендую познакомиться с Суздалем в компании Ильи.
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Дарья
Срасибо Илья за познавательную и приятную экскурсию по Суздалю. Несмотря на легкую подачу и юмор, рассказ о древнем городе был не поверхностный-видно, что Илья очень много знает, без труда и подробно отвечает на уточняющие вопросы💪Узнали много нового, 2 часа пролетели незаметно.
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Светлана
Илья очень контактный, хорошо чувствующий публику. Мы в поездке были с коллективом, поэтому с нами все прошло с юмором. 2 часа пролетели незаметно. За "дыхание Земли" особенное спасибо, мы оценили 😄
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Яна
Мы - компания подруг, которые 2 раза в год бросают всё и устраивают себе праздник души. В этот раз наш праздник совпал с 8 марта. Хотим выразить Илье огромную благодарность читать дальшеуменьшить
за нашу совместную и очень интересную прогулку по Суздалю. Подача материла, юмор, эрудиция, считывание настроения туристов - всё на высоте. Мы очень тщательно всегда выбираем гидов. В этот раз попали на 300% в яблочко. Смело рекомендуем. Берите сразу, пока прогулку с Ильей не забронировали другие туристы:) иначе будете жалеть 😂И да, мы на программе в музее после прогулки выиграли мини-приз, потому что отвечали на вопросы раньше всех и точнее всех, тк об этом нам рассказывал Илья. Отличная проверка на усвоение материала 😂
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Е
Екатерина
Илья-отличный гид и очень позитивный человек! экскурсия прошла на одном дыхании,даже дети 10 и 15 лет участвовали в беседе. Илья показал нам прекрасные видовые места Суздаля, рассказал интересные исторические факты. Спасибо за чудесный день!
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никита
Хотим от всей души поблагодарить экскурсовода за великолепную экскурсию по Суздалю! Мы с женой остались в полном восторге. Экскурсия была не только познавательной, но и очень живой, увлекательной и душевной. читать дальшеуменьшить
История города подавалась с такой любовью и интересными деталями, что Суздаль буквально оживал на наших глазах. Время пролетело незаметно, а впечатлений и эмоций осталось надолго. Огромное спасибо за профессионализм, атмосферу и искреннюю вовлечённость — с удовольствием будем рекомендовать вас всем знакомым!
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