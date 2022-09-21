Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Суздаль — город маленький. За 2-3 часа его можно увидеть практически целиком. В нашей обзорной программе: великокняжеский кремль с самым богатым собором Руси и древнейшими действующими часами России; Торговая площадь с суздальскими купцами и Мишей Бальзаминовым; самая красивая тропа на свете с легендами о ссыльных жёнах и святых мощах Покровского монастыря; знаковые монастыри с легендами о монахах, князьях и калашниках.
Моя экскурсия — это всегда сочетание красивых видов, интересных рассказов, простой подачи и доступного объяснения сложных тем. А еще моя экскурсия — это диалог с гостями. Мы поговорим о Древней Руси, князьях, боярах и дружинниках, монастырях и епископах, купцах и мещанах. Я объясню, почему Суздаль — город необыкновенно важный в истории России и имеющий значение в европейской истории.
Вы также узнаете о киношной жизни Суздаля (здесь сняли около сотни фильмов!). Услышите о современных культурным мероприятиях и народных гуляниях — празднике Огурца, банном чемпионате и фестивале лаптя. А еще обсудим местную гастрономию и не обойдем вниманием медовуху.
Прекрасно! Изящно! Тонко! Невероятно интересно и крайне познавательно.
Организационные детали
Дополнительно оплачиваются билеты в музеи — 150-450 руб. /человека, дети до 14 лет бесплатно
Экскурсия подходит для семей с детьми, для пожилых, для гостей с собаками
Возьмите с собой мелкие наличные, летом позаботьтесь о бутылочке воды, зимой потеплее оденьтесь для комфортной прогулки
Могу предложить поездку на своей машине Kia Rio X-line, бустер есть
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Илья — ваш гид в Суздале
Экскурсовод с истфаковским дипломом и опытом более 15 лет. Родился и вырос в Суздале. Я здесь свой. Легко и с улыбкой, но познавательно, правдиво и всегда профессионально. Тысячелетний Суздаль, стольный Владимир покажу так, что захватит дух. Вы будете плакать и смеяться. И обязательно вернетесь. Искусство должно быть интересным, а история — прекрасной.