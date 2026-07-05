Истоки русского самодержавия и корни утонченности искусства. Монастырский дух и купеческий размах. Русский Голливуд и народные праздники. Через события прошлого, архитектурные образы и окружающие ландшафты мы поговорим о Суздале с чувством, с толком, с расстановкой — и в результате вы поймете, что стоит за почетным статусом музея-заповедника под открытым небом.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-7 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание билета

Суздаль — город маленький. За пару часов его можно увидеть практически целиком. В нашей обзорной программе: великокняжеский кремль с самым богатым собором Руси и древнейшими действующими часами России; Торговая площадь с суздальскими купцами и Мишей Бальзаминовым; самая красивая тропа на свете с легендами о ссыльных жёнах и святых мощах Покровского монастыря; знаковые монастыри с легендами о монахах, князьях и калашниках.

Моя экскурсия — это всегда сочетание красивых видов, интересных рассказов, простой подачи и доступного объяснения сложных тем. А еще моя экскурсия — это диалог с гостями. Мы поговорим о Древней Руси, князьях, боярах и дружинниках, монастырях и епископах, купцах и мещанах. Я объясню, почему Суздаль — город необыкновенно важный в истории России и имеющий значение в европейской истории.

Вы также узнаете о киношной жизни Суздаля (здесь сняли около сотни фильмов!). Услышите о современных культурным мероприятиях и народных гуляниях — празднике Огурца, банном чемпионате и фестивале лаптя. А еще обсудим местную гастрономию и не обойдем вниманием медовуху.

Прекрасно! Изящно! Тонко! Невероятно интересно и крайне познавательно.

Организационные детали