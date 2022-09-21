Великий Суздаль - легко, познавательно и с юмором

Рассмотреть самые интересные памятники города и понять его значимость в нашей культуре и истории

Истоки русского самодержавия и корни утонченности искусства. Монастырский дух и купеческий размах. Русский Голливуд и народные праздники.

Через события прошлого, архитектурные образы и окружающие ландшафты мы поговорим о Суздале с чувством, с толком, с расстановкой — и в результате вы поймете, что стоит за почетным статусом музея-заповедника под открытым небом.
Великий Суздаль - легко, познавательно и с юмором
Великий Суздаль - легко, познавательно и с юмором
Великий Суздаль - легко, познавательно и с юмором
Великий Суздаль - легко, познавательно и с юмором
Великий Суздаль - легко, познавательно и с юмором
Великий Суздаль - легко, познавательно и с юмором
Великий Суздаль - легко, познавательно и с юмором
Великий Суздаль - легко, познавательно и с юмором
Великий Суздаль - легко, познавательно и с юмором
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Описание

Что вас ожидает

Суздаль — город маленький. За 2-3 часа его можно увидеть практически целиком. В нашей обзорной программе: великокняжеский кремль с самым богатым собором Руси и древнейшими действующими часами России; Торговая площадь с суздальскими купцами и Мишей Бальзаминовым; самая красивая тропа на свете с легендами о ссыльных жёнах и святых мощах Покровского монастыря; знаковые монастыри с легендами о монахах, князьях и калашниках.

Моя экскурсия — это всегда сочетание красивых видов, интересных рассказов, простой подачи и доступного объяснения сложных тем. А еще моя экскурсия — это диалог с гостями. Мы поговорим о Древней Руси, князьях, боярах и дружинниках, монастырях и епископах, купцах и мещанах. Я объясню, почему Суздаль — город необыкновенно важный в истории России и имеющий значение в европейской истории.

Вы также узнаете о киношной жизни Суздаля (здесь сняли около сотни фильмов!). Услышите о современных культурным мероприятиях и народных гуляниях — празднике Огурца, банном чемпионате и фестивале лаптя. А еще обсудим местную гастрономию и не обойдем вниманием медовуху.

Прекрасно! Изящно! Тонко! Невероятно интересно и крайне познавательно.

Организационные детали

  • Дополнительно оплачиваются билеты в музеи — 150-450 руб. /человека, дети до 14 лет бесплатно
  • Экскурсия подходит для семей с детьми, для пожилых, для гостей с собаками
  • Возьмите с собой мелкие наличные, летом позаботьтесь о бутылочке воды, зимой потеплее оденьтесь для комфортной прогулки
  • Могу предложить поездку на своей машине Kia Rio X-line, бустер есть

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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