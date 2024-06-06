🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 72 отзыва Сказочный Суздаль: дыхание Древней Руси Погружение в атмосферу 19 века, прогулка по древним монастырям и дегустация суздальской медовухи. Уникальная экскурсия по Суздалю Начало: По договорённости «Вы пройдёте по самой старой улице, где когда-то жил Бальзаминов, герой пьесы Островского» 8 600 ₽ за всё до 7 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 132 отзыва Добро пожаловать в Суздаль: история, архитектура и традиции Погрузитесь в атмосферу старинного Суздаля, его уникальные пейзажи и богатую историю вместе с индивидуальной экскурсией Начало: На улице Ленина «Вы погуляете по уютным улицам Суздаля, посетите Торговую площадь и увидите Гостиный двор в стиле ампир» 4 000 ₽ за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 537 отзывов Тайны Суздаля: историческое путешествие с мастер-классами для всей семьи Погрузитесь в мир древнего Суздаля: от исторических рассказов до участия в мастер-классах - путешествие, которое увлечёт и детей, и взрослых Начало: Около Ризоположенского монастыря «На Старой улице проведёте параллели между домами современными и архаичными» 7 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 91 отзыв Умиротворяющий Суздаль: путешествие по страницам истории Погрузитесь в атмосферу древнего Суздаля, где каждый камень хранит свою историю. Откройте для себя мир истории и красоты Начало: на Торговой площади «А еще погуляем по улице Старая и прикоснемся к мощам Преподобной Евфросинии Суздальской в Ризоположенном монастыре» 4 500 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 28 отзывов Суздаль: путешествие сквозь века, от кремля до монастырей Погружение в прошлое Суздаля: от кремля до монастырей, от торговых рядов до смотровой площадки. Узнайте, как город живёт и сегодня Начало: У входа в ресторан «Гостиный двор» (ул. Ленина, 63... «Например, мы рассмотрим суздальские таблички с названиями улиц и обсудим, какие загадки они могут открыть» 5 700 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 6 отзывов Суздаль - преданья старины глубокой Суздаль - город, сохранивший свою историческую атмосферу. Прогуляйтесь по его улицам и узнайте множество интересных фактов о прошлом Начало: На Торговой площади «А ещё мы полюбуемся валами 12 века, погуляем по старинной улице Кремлёвская и увидим, где находилось первое поселение на территории города» 6 300 ₽ за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 258 отзывов Нескучный Суздаль: индивидуальная экскурсия по Кремлю, монастырям и Кидекше Суздаль - город, где история оживает. Узнайте о князьях, викингах и древних валах. Прогулка подойдёт для всей семьи, включая детей Начало: На Торговой площади у вывески ресторана Гостиный д... «Начав прогулку традиционно на Торговой площади, отправимся гулять по Кремлевской улице с древними валами — это территории исторического Кремля» 6 300 ₽ за всё до 7 чел.

🚶 Пешая 10% скидка Индивидуальная 2.5 часа 134 отзыва Сокровенный Суздаль: путешествие по древним улицам и храмам Погрузитесь в уникальную атмосферу Суздаля, исследуя его знаменитые монастыри и исторические памятники Начало: У Суздальского кремля «На улице Ярилина гора я помогу отыскать дом 17 века, хранящий память дохристианской эпохи» 5000 4 500 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 88 отзывов Колокольни Суздаля: история, звонарское искусство и панорамы Приглашаем на уникальное путешествие по колокольням Суздаля, где вы не только узнаете историю звона, но и сами попробуете позвонить Начало: Напротив Торговых рядов «Встретившись на центральной площади, мы свернем с туристического маршрута и отправимся гулять по тихим улицам» 10 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 111 отзывов Суздаль - колыбель России: индивидуальная экскурсия Обзорная экскурсия по «жемчужине» Золотого кольца «прокатиться в карете по улицам Суздаля или в собачьей упряжке по заснеженным просторам (зимой)» 9 340 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Фотопрогулка 1 час 13 отзывов Фотопрогулка по дивному Суздалю: индивидуальная сессия Тихая речушка и луга, нарядные церкви, резные наличники - Суздаль создан для атмосферных фотосессий! Поймаем ваши эмоции и создадим незабываемые кадры Начало: Торговые ряды «Затем прогуляемся по Кремлевской улице с ярко-красным храмом, уютными домиками и каретами с лошадьми» от 8 000 ₽ за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 113 отзывов Индивидуальная экскурсия «Были старого Суздаля»: путешествие в историю Познайте дух старины в Суздале: от Торговой площади до Спасо-Евфимиева монастыря. Уникальный маршрут для истинных ценителей истории Начало: На Торговой площади «Проходя по улице Старой, вы вспомните фильм «Женитьба Бальзаминова», иллюстрирующий город XIX века» от 6 000 ₽ за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 52 отзыва Обаяние суздальской самобытности: индивидуальная экскурсия Суздаль - город, где сохранилась атмосфера древней Руси. Здесь вы увидите более 200 памятников архитектуры и узнаете много интересного о его истории «Мы пройдем по Торговой площади, Торговым рядам и Кремлевской улице, где вы сможете купить у местных бабушек вкуснейшие кулебяки, приготовленные в настоящей русской печи, баночку натурального варенья или деревенского творога со сметаной» от 2 900 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 3.5 часа 12 отзывов Ах, этот Суздаль живописный, церквей посадских хоровод Проследить путь уютного древнего города и влюбиться в его пейзажи Начало: Уточняется перед экскурсией «По центральной улице дойдем до смотровой площадки у Спасо-Евфимиева монастыря» 4 600 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 82 отзыва Суздаль для детей: костюмированная экскурсия по историческим местам Приглашаем юных путешественников на захватывающее приключение по Суздалю, где история оживает в веселой и увлекательной форме «Мы не будем утомлять ребят скучными датами и сухими фактами, вместо этого гид в историческом костюме проведет их по улицам старого города, покажет самые интересные памятники и расскажет о городе понятно и просто» 9 340 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 6 отзывов Экскурсия в Музей деревянного зодчества Почувствовать обаяние русской старины и познакомиться с бытом Суздаля 19 века «Первая часть экскурсии пройдет по главной городской площади и Кремлевской улице — суздальским местам притяжения» 7 900 ₽ за всё до 5 чел.

Индивидуальная 1 час 6 отзывов По Суздалю на санях да на карете: путешествие с историей Исследуйте красоту Суздаля из саней или кареты, погрузитесь в мир старинных русских традиций и ремесел Начало: Обговаривается индивидуально «Вы промчитесь по зеленым или заснеженным улицам Суздаля, любуясь его памятниками и храмами» 12 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 1 отзыв Обзорная экскурсия «Суздаль многогранный» (индивидуальная) Начало: Место встречи уточняйте после бронирования «Суздаль — город удивительный: по главной улице пройти его можно за полчаса, а говорить о нем годами» 5 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Групповая 2 часа 29 отзывов Суздаль: от викингов до Бальзаминова Легенды, клады и приметы старого кремля: обзорная экскурсия с профессиональными гидами Начало: на Торговой площади у ресторана Гостиный двор и ма... «Прогуляетесь по старейшей улице города, послушаете суздальские куранты и загадаете желание у самой красивой церкви города» 2 670 ₽ за человека