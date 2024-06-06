1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2.5 часа
Сказочный Суздаль: дыхание Древней Руси
Погружение в атмосферу 19 века, прогулка по древним монастырям и дегустация суздальской медовухи. Уникальная экскурсия по Суздалю
Начало: По договорённости
«Вы пройдёте по самой старой улице, где когда-то жил Бальзаминов, герой пьесы Островского»
Завтра в 18:00
10 июня в 08:30
8 600₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
3 часа
Добро пожаловать в Суздаль: история, архитектура и традиции
Погрузитесь в атмосферу старинного Суздаля, его уникальные пейзажи и богатую историю вместе с индивидуальной экскурсией
Начало: На улице Ленина
«Вы погуляете по уютным улицам Суздаля, посетите Торговую площадь и увидите Гостиный двор в стиле ампир»
19 июня в 10:45
30 июня в 10:45
4 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
Тайны Суздаля: историческое путешествие с мастер-классами для всей семьи
Погрузитесь в мир древнего Суздаля: от исторических рассказов до участия в мастер-классах - путешествие, которое увлечёт и детей, и взрослых
Начало: Около Ризоположенского монастыря
«На Старой улице проведёте параллели между домами современными и архаичными»
Сегодня в 16:00
Завтра в 08:00
7 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Умиротворяющий Суздаль: путешествие по страницам истории
Погрузитесь в атмосферу древнего Суздаля, где каждый камень хранит свою историю. Откройте для себя мир истории и красоты
Начало: на Торговой площади
«А еще погуляем по улице Старая и прикоснемся к мощам Преподобной Евфросинии Суздальской в Ризоположенном монастыре»
12 июня в 09:30
14 июня в 09:30
4 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Суздаль: путешествие сквозь века, от кремля до монастырей
Погружение в прошлое Суздаля: от кремля до монастырей, от торговых рядов до смотровой площадки. Узнайте, как город живёт и сегодня
Начало: У входа в ресторан «Гостиный двор» (ул. Ленина, 63...
«Например, мы рассмотрим суздальские таблички с названиями улиц и обсудим, какие загадки они могут открыть»
22 июня в 15:30
2 июля в 15:30
5 700₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Суздаль - преданья старины глубокой
Суздаль - город, сохранивший свою историческую атмосферу. Прогуляйтесь по его улицам и узнайте множество интересных фактов о прошлом
Начало: На Торговой площади
«А ещё мы полюбуемся валами 12 века, погуляем по старинной улице Кремлёвская и увидим, где находилось первое поселение на территории города»
Сегодня в 13:30
10 июня в 09:00
6 300₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
2 часа
Нескучный Суздаль: индивидуальная экскурсия по Кремлю, монастырям и Кидекше
Суздаль - город, где история оживает. Узнайте о князьях, викингах и древних валах. Прогулка подойдёт для всей семьи, включая детей
Начало: На Торговой площади у вывески ресторана Гостиный д...
«Начав прогулку традиционно на Торговой площади, отправимся гулять по Кремлевской улице с древними валами — это территории исторического Кремля»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
6 300₽ за всё до 7 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
2.5 часа
Сокровенный Суздаль: путешествие по древним улицам и храмам
Погрузитесь в уникальную атмосферу Суздаля, исследуя его знаменитые монастыри и исторические памятники
Начало: У Суздальского кремля
«На улице Ярилина гора я помогу отыскать дом 17 века, хранящий память дохристианской эпохи»
Завтра в 13:00
10 июня в 08:00
50004 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Колокольни Суздаля: история, звонарское искусство и панорамы
Приглашаем на уникальное путешествие по колокольням Суздаля, где вы не только узнаете историю звона, но и сами попробуете позвонить
Начало: Напротив Торговых рядов
«Встретившись на центральной площади, мы свернем с туристического маршрута и отправимся гулять по тихим улицам»
12 июня в 09:00
13 июня в 13:00
10 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Суздаль - колыбель России: индивидуальная экскурсия
Обзорная экскурсия по «жемчужине» Золотого кольца
«прокатиться в карете по улицам Суздаля или в собачьей упряжке по заснеженным просторам (зимой)»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
9 340₽ за всё до 5 чел.
Фотопрогулка
1 час
Фотопрогулка по дивному Суздалю: индивидуальная сессия
Тихая речушка и луга, нарядные церкви, резные наличники - Суздаль создан для атмосферных фотосессий! Поймаем ваши эмоции и создадим незабываемые кадры
Начало: Торговые ряды
«Затем прогуляемся по Кремлевской улице с ярко-красным храмом, уютными домиками и каретами с лошадьми»
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
от 8 000₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
2 часа
Индивидуальная экскурсия «Были старого Суздаля»: путешествие в историю
Познайте дух старины в Суздале: от Торговой площади до Спасо-Евфимиева монастыря. Уникальный маршрут для истинных ценителей истории
Начало: На Торговой площади
«Проходя по улице Старой, вы вспомните фильм «Женитьба Бальзаминова», иллюстрирующий город XIX века»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 6 000₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
3 часа
Обаяние суздальской самобытности: индивидуальная экскурсия
Суздаль - город, где сохранилась атмосфера древней Руси. Здесь вы увидите более 200 памятников архитектуры и узнаете много интересного о его истории
«Мы пройдем по Торговой площади, Торговым рядам и Кремлевской улице, где вы сможете купить у местных бабушек вкуснейшие кулебяки, приготовленные в настоящей русской печи, баночку натурального варенья или деревенского творога со сметаной»
Сегодня в 17:30
Завтра в 08:00
от 2 900₽ за человека
Индивидуальная
3.5 часа
Ах, этот Суздаль живописный, церквей посадских хоровод
Проследить путь уютного древнего города и влюбиться в его пейзажи
Начало: Уточняется перед экскурсией
«По центральной улице дойдем до смотровой площадки у Спасо-Евфимиева монастыря»
16 июня в 10:00
6 июля в 11:00
4 600₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Суздаль для детей: костюмированная экскурсия по историческим местам
Приглашаем юных путешественников на захватывающее приключение по Суздалю, где история оживает в веселой и увлекательной форме
«Мы не будем утомлять ребят скучными датами и сухими фактами, вместо этого гид в историческом костюме проведет их по улицам старого города, покажет самые интересные памятники и расскажет о городе понятно и просто»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
9 340₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Экскурсия в Музей деревянного зодчества
Почувствовать обаяние русской старины и познакомиться с бытом Суздаля 19 века
«Первая часть экскурсии пройдет по главной городской площади и Кремлевской улице — суздальским местам притяжения»
16 июня в 09:30
19 июня в 12:00
7 900₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1 час
По Суздалю на санях да на карете: путешествие с историей
Исследуйте красоту Суздаля из саней или кареты, погрузитесь в мир старинных русских традиций и ремесел
Начало: Обговаривается индивидуально
«Вы промчитесь по зеленым или заснеженным улицам Суздаля, любуясь его памятниками и храмами»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
12 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Обзорная экскурсия «Суздаль многогранный» (индивидуальная)
Начало: Место встречи уточняйте после бронирования
«Суздаль — город удивительный: по главной улице пройти его можно за полчаса, а говорить о нем годами»
14 июня в 09:00
18 июня в 09:00
5 000₽ за всё до 5 чел.
Групповая
2 часа
Суздаль: от викингов до Бальзаминова
Легенды, клады и приметы старого кремля: обзорная экскурсия с профессиональными гидами
Начало: на Торговой площади у ресторана Гостиный двор и ма...
«Прогуляетесь по старейшей улице города, послушаете суздальские куранты и загадаете желание у самой красивой церкви города»
2 670₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Суздаль - преданья старины глубокой
Начало: Суздаль, Торговая площадь
«А ещё мы полюбуемся валами 12 века, погуляем по старинной улице Кремлёвская и увидим, где находилось первое поселение на территории города»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
6 300₽ за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕвгений6 июня 2024Суздаль очень приятный город и живёт за счёт туризма. Но вы переоцениваете свои услуги, они не стоят того.
- ООксана5 июня 2024Суздаль прекрасен! А с экскурсией Дарьи он раскрылся для нас во всей красе! Дарья замечательный экскурсовод и прекрасный рассказчик. Всё прошло увлекательно, с юмором и в приятной легкой атмосфере. Однозначно рекомендую Дарью и её экскурсии!
- ССветлана3 июня 2024большое спасибо Николаю за очень содержательную и интересную экскурсию. Узнали много интересных фактов,сделали массу интересных фотографий. Получили много полезных советов по посещению других интересных мест во владимирской области
- ИИрина3 июня 2024Чудесная Анастасия, интересно было детям и взрослым.
- ЮЮлия3 июня 2024Анастасия огромное спасибо за прекрасную экскурсию! Лучшая похвала гиду, это когда в полностью историческом месте интересно даже подросткам! Не скучно, интересно и очень запоминающееся. Ещё раз огромное спасибо!
- ИИрина2 июня 2024Юлия - замечательный экскурсовод. Интересно рассказывает, отвечает на любые вопросы. Скорректировала маршрут, исходя из погодных условий и наших пожеланий. Только лучшие рекомендации!
- ССергей2 июня 2024Спасибо большое. Всё было очень здорово.
- ммарк1 июня 2024Уникальная идея и опыт. Точно такого более нигде не встретите. Классно, душевно, интересно! Просто обязательно!
- ММария28 мая 2024Огромное спасибо Марине за прекрасную экскурсию по волшебному и сказочному городу Суздаль) Очень интересно и познавательно!!! Спасибо!!!
- ВВиктор26 мая 2024Большое спасибо Павлу за отличную экскурсию. Очень интересно и информативно. Увлеченность и любовь к истории Суздаля от Павла передалась и нам. Появилось желание вернуться в этот прекрасный город еще раз.
Ответы на вопросы от путешественников по Суздалю в категории «Улицы и переулки»
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Приглашаем вас на захватывающую экскурсию по улицам, переулкам и набережным Суздаля. Вы познакомитесь с историей города и её достопримечательностями. Динамичная программа и атмосферные места – все это откроет перед вами личный экскурсовод