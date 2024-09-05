А Артем Древний Суздаль - град медовый Емкая экскурсия по основным достопримечательностям сердца Суздаля. В целом интересный рассказ, однако нужно понимать, что около трети времени приходится на дегустацию медовухи разных вкусов.

О Оксана Древний Суздаль - град медовый читать дальше лет, активно вовлекает и как учитель закрепляет знания, в конце задавая вопросы по пройденной теме 😁не нудно, без воды, хочется слушать и не отвлекаться, умничка. Остались в полном восторге!!!! Анастасия сказать чудесная - ничего не сказать! Оооочень положительная аура, рассказчик доступный и понятный, словно подруга на кухне, знакома тысячу

М Михаил Древний Суздаль - град медовый Анастасия, спасибо за великолепную экскурсию и впечатления. Ребенок был заинтересован двусторонним общением и все мы в большом восторге!

Е Екатерина Экскурсия по Суздалю с дегустацией медовухи читать дальше Посмотрели много памятников культуры и старины. Это было незабываемо. Спасибо. Это не в последний раз❣️ А медовуха - это что-то. Купили то, что понравилось! Очень рады, что воспользовались услугами гида по Суздалю. Прекрасный экскурсовод Ольга показала такие места, на которые не всегда обратить внимание.