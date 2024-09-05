2 часа
Групповая
до 15 чел.
Лучший выборГрупповая экскурсия в Суздаль: История, культура и дегустация медовухи
Погрузитесь в атмосферу древнего Суздаля, исследуйте его улочки, храмы и узнайте тайны русских ремесел. Завершите путешествие дегустацией ароматной медовухи
Начало: Около Успенской церкви
«Русские забавы и дегустация медовухи»
Расписание: ежедневно в 14:00 и 16:30
Завтра в 14:00
29 сен в 14:00
от 1 600₽ за человека
9 часов
Групповая
до 20 чел.
Автобусная экскурсия в Суздаль «Русь Православная»
Начало: Г. Владимир, Драматический театр
«(сб,вс) Дегустация 10 сортов суздальской медовухи в медовых погребах* Путь дорогу в медовые погреба укажет стрелец»
10 окт в 08:30
24 окт в 08:30
2 800₽ за человека
4 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Экскурсия по Суздалю с дегустацией медовухи
Начало: По согласованию с гидом
«Подробнее В дегустационном зале вас ждут царские палаты с расписными стенами и сводчатым потолком, где стоят широкие дубовые столы под льняными вышитыми скатертями»
Расписание: Ежедневно, по договоренности
30 сен в 09:00
1 окт в 09:00
6 000₽ за всё до 5 чел.
6 часов
Индивидуальная
«Русь Православная»: автобусная экскурсия в Суздаль
Начало: Владимир, ул. Дворянская, д 4
«Медовая дегустация Путь-дорогу в медовые погребы укажет стрелец»
Расписание: По четвергам в 09:00
3 окт в 09:00
10 окт в 09:00
1 900₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААртем5 сентября 2024Емкая экскурсия по основным достопримечательностям сердца Суздаля. В целом интересный рассказ, однако нужно понимать, что около трети времени приходится на дегустацию медовухи разных вкусов.
- ООксана2 сентября 2024Анастасия сказать чудесная - ничего не сказать! Оооочень положительная аура, рассказчик доступный и понятный, словно подруга на кухне, знакома тысячу
- ММихаил26 августа 2024Анастасия, спасибо за великолепную экскурсию и впечатления. Ребенок был заинтересован двусторонним общением и все мы в большом восторге!
- ЕЕкатерина2 июня 2024Очень рады, что воспользовались услугами гида по Суздалю. Прекрасный экскурсовод Ольга показала такие места, на которые не всегда обратить внимание.
- ЕЕлена17 февраля 2023Пешеходная экскурсия по городу Суздаль. Гид Наталья Александровна. Были на экскурсии 16.02.23. Очень понравилась экскурсия! Наталья так интересно и познавательно рассказывала, что мы не заметили, как прилетели три часа. В конце экскурсии была дегустация медовухи.
Ответы на вопросы от путешественников по Суздалю в категории «Дегустационные туры»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Суздале
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
Какие места ещё посмотреть в Суздале
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
Сколько стоит экскурсия по Суздалю в сентябре 2024
Сейчас в Суздале в категории "Дегустационные туры" можно забронировать 4 экскурсии от 1 600 до 6 000. Туристы уже оставили гидам 63 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Забронируйте экскурсию в Суздале на 2024 год по теме «Дегустационные туры», 63 ⭐ отзыва, цены от 1600₽. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь