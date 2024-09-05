Дегустации на экскурсиях в Суздале – попробуйте новое на вкус

Найдено 4 экскурсии в категории «Дегустационные туры» в Суздале, цены от 1 600 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Древний Суздаль - град медовый
Пешая
56 отзывов
2 часа
Групповая
до 15 чел.
Лучший выбор
Групповая экскурсия в Суздаль: История, культура и дегустация медовухи
Погрузитесь в атмосферу древнего Суздаля, исследуйте его улочки, храмы и узнайте тайны русских ремесел. Завершите путешествие дегустацией ароматной медовухи
Начало: Около Успенской церкви
«Русские забавы и дегустация медовухи»
Расписание: ежедневно в 14:00 и 16:30
Завтра в 14:00
29 сен в 14:00
от 1 600 за человека
Автобусная экскурсия в Суздаль «Русь Православная»
На автобусе
4 отзыва
9 часов
Групповая
до 20 чел.
Автобусная экскурсия в Суздаль «Русь Православная»
Начало: Г. Владимир, Драматический театр
«(сб,вс) Дегустация 10 сортов суздальской медовухи в медовых погребах* Путь дорогу в медовые погреба укажет стрелец»
10 окт в 08:30
24 окт в 08:30
2 800 за человека
Экскурсия по Суздалю с дегустацией медовухи
Пешая
3 отзыва
4 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Экскурсия по Суздалю с дегустацией медовухи
Начало: По согласованию с гидом
«Подробнее В дегустационном зале вас ждут царские палаты с расписными стенами и сводчатым потолком, где стоят широкие дубовые столы под льняными вышитыми скатертями»
Расписание: Ежедневно, по договоренности
30 сен в 09:00
1 окт в 09:00
6 000 за всё до 5 чел.
«Русь Православная»: автобусная экскурсия в Суздаль
Пешая
На автобусе
6 часов
Индивидуальная
«Русь Православная»: автобусная экскурсия в Суздаль
Начало: Владимир, ул. Дворянская, д 4
«Медовая дегустация Путь-дорогу в медовые погребы укажет стрелец»
Расписание: По четвергам в 09:00
3 окт в 09:00
10 окт в 09:00
1 900 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Артем
    5 сентября 2024
    Древний Суздаль - град медовый
    Емкая экскурсия по основным достопримечательностям сердца Суздаля. В целом интересный рассказ, однако нужно понимать, что около трети времени приходится на дегустацию медовухи разных вкусов.
  • О
    Оксана
    2 сентября 2024
    Древний Суздаль - град медовый
    Анастасия сказать чудесная - ничего не сказать! Оооочень положительная аура, рассказчик доступный и понятный, словно подруга на кухне, знакома тысячу
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    лет, активно вовлекает и как учитель закрепляет знания, в конце задавая вопросы по пройденной теме 😁не нудно, без воды, хочется слушать и не отвлекаться, умничка. Остались в полном восторге!!!!

  • М
    Михаил
    26 августа 2024
    Древний Суздаль - град медовый
    Анастасия, спасибо за великолепную экскурсию и впечатления. Ребенок был заинтересован двусторонним общением и все мы в большом восторге!
    Анастасия, спасибо за великолепную экскурсию и впечатления. Ребенок был заинтересован двусторонним общением и все мы в большом восторге!Анастасия, спасибо за великолепную экскурсию и впечатления. Ребенок был заинтересован двусторонним общением и все мы в большом восторге!Анастасия, спасибо за великолепную экскурсию и впечатления. Ребенок был заинтересован двусторонним общением и все мы в большом восторге!
  • Е
    Екатерина
    2 июня 2024
    Экскурсия по Суздалю с дегустацией медовухи
    Очень рады, что воспользовались услугами гида по Суздалю. Прекрасный экскурсовод Ольга показала такие места, на которые не всегда обратить внимание.
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    Посмотрели много памятников культуры и старины. Это было незабываемо. Спасибо. Это не в последний раз❣️ А медовуха - это что-то. Купили то, что понравилось!

  • Е
    Елена
    17 февраля 2023
    Экскурсия по Суздалю с дегустацией медовухи
    Пешеходная экскурсия по городу Суздаль. Гид Наталья Александровна. Были на экскурсии 16.02.23. Очень понравилась экскурсия! Наталья так интересно и познавательно рассказывала, что мы не заметили, как прилетели три часа. В конце экскурсии была дегустация медовухи.

Ответы на вопросы от путешественников по Суздалю в категории «Дегустационные туры»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Суздале
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  3. Экскурсия по Суздалю с дегустацией медовухи
  4. «Русь Православная»: автобусная экскурсия в Суздаль
Какие места ещё посмотреть в Суздале
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Суздальский кремль
  2. Торговая площадь
  3. Ризоположенский монастырь
  4. Самое главное
  5. Собор Рождества Пресвятой Богородицы
  6. Спасо-Евфимиев монастырь
  7. Торговые Ряды
  8. Преподобенская колокольня
  9. Покровский монастырь
  10. Музей деревянного зодчества
Сколько стоит экскурсия по Суздалю в сентябре 2024
Сейчас в Суздале в категории "Дегустационные туры" можно забронировать 4 экскурсии от 1 600 до 6 000. Туристы уже оставили гидам 63 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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