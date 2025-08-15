Приглашаем вас в путешествие по одному из самых завораживающих уголков России — национальному парку Куршская Коса, жемчужине Калининградской области. Это место, где природа словно вышивает кружево из песка, сосен и моря. Что вас ждет?

Поднимитесь на вершину легендарной Дюны Эфа — самой высокой на Косе, чтобы с замиранием сердца взглянуть на бескрайние просторы Балтийского моря и песчаных волн дюн.

Прогуляетесь по мистическому Танцующему лесу, где деревья закручены в волшебные спирали, как будто застыли в причудливом танце.

Почувствуете свободу и тишину наедине с природой: у вас будет время на неторопливую прогулку, обед на свежем воздухе или отдых на пляже у самого моря. Важная информация: Питание не входит в стоимость, возьмите с собой воду и перекус. Группы формируются регулярно, места ограничены.

