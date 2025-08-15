🧭 Эта экскурсия — не просто выезд на природу.
Это настоящая перезагрузка, вдохновение и уникальные фотографии, которые хочется пересматривать снова и снова.
Это настоящая перезагрузка, вдохновение и уникальные фотографии, которые хочется пересматривать снова и снова.
Описание экскурсии
Приглашаем вас в путешествие по одному из самых завораживающих уголков России — национальному парку Куршская Коса, жемчужине Калининградской области. Это место, где природа словно вышивает кружево из песка, сосен и моря. Что вас ждет?
- Поднимитесь на вершину легендарной Дюны Эфа — самой высокой на Косе, чтобы с замиранием сердца взглянуть на бескрайние просторы Балтийского моря и песчаных волн дюн.
- Прогуляетесь по мистическому Танцующему лесу, где деревья закручены в волшебные спирали, как будто застыли в причудливом танце.
- Почувствуете свободу и тишину наедине с природой: у вас будет время на неторопливую прогулку, обед на свежем воздухе или отдых на пляже у самого моря. Важная информация: Питание не входит в стоимость, возьмите с собой воду и перекус. Группы формируются регулярно, места ограничены.
Почувствуете свободу и тишину наедине с природой: у вас будет время на неторопливую прогулку, обед на свежем воздухе или отдых на пляже у самого моря. Важная информация: Питание не входит в стоимость, возьмите с собой воду и перекус. Группы формируются регулярно, места ограничены.
•Почувствуете свободу и тишину наедине с природой: у вас будет время на неторопливую прогулку, обед на свежем воздухе или отдых на пляже у самого моря. Важная информация: Питание не входит в стоимость, возьмите с собой воду и перекус. Группы формируются регулярно, места ограничены.
По понедельникам и субботам в 11.30
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Национальный парк Куршская Коса
- Танцующий лес
- Дюна Эфа
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт (комфортабельный автобус)
- Экологический сбор в нац. парк
Что не входит в цену
- Питание
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Гор. Светлогорск, ул. Ленина, 33 (ЖД вокзал Светлогорск-2)
Когда и сколько длится?
Когда: По понедельникам и субботам в 11.30
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
- Питание не входит в стоимость, возьмите с собой воду и перекус
- Группы формируются регулярно, места ограничены
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Мария
15 авг 2025
Е
Елена
13 авг 2025
Всё понравилось, гид молодец
Входит в следующие категории Светлогорска
Похожие экскурсии из Светлогорска
Групповая
Дорога в дюны: экскурсия на Куршскую косу
Путешествие на Куршскую косу обещает незабываемые впечатления: уникальные дюны, Танцующий лес и захватывающие виды ждут вас
Начало: На ул. Ленина 8а
Расписание: в четверг и воскресенье в 09:00
13 ноя в 09:00
16 ноя в 09:00
1600 ₽ за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
Путешествие по Куршской косе: от древних легенд до сказочных историй
Вас ждет захватывающее путешествие по Куршской косе, где каждый шаг раскрывает новую страницу истории и природы
Начало: Озеро Тихое. Лодочная станция
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
13 555 ₽ за всё до 3 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие по Куршской косе
Откройте тайны Куршской косы: дюны, леса и легенды ждут вас на увлекательной экскурсии из Светлогорска
Начало: На ж/д вокзал Светлогорск 2
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
26 100 ₽
29 000 ₽ за всё до 4 чел.