Индивидуальная экскурсия по Куршской косе из Калининграда на машине или пешком
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Что вас ожидает:
- Куршская коса
- (Озеро Лебедь и Куршский залив, высота Эфа, Танцующий лес, высота Мюллера и озеро Чайка)
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Путешествие по Куршской косе
Вы побываете во всех знаковых местах национального парка. В программе экскурсии:
- Королевский бор — мы погуляем по уцелевшей часть древнего Нерейского леса, где с вековыми соснами и елями соседствуют растения из разных уголков мира. Вы сможете увидеть питомник туи гигантской, соколиную пустошь и призаливные луга. А также узнаете о немецком лесничестве Гренц, организованном на этой территории в 18 веке.
- Станция кольцевания птиц Фрингилла — основанная профессором Иоганном Тинеманном в 1901 году, действует и в наши дни. Вы сможете увидеть процесс кольцевания птиц и услышать о методах изучения их миграции.
- Высота Мюллера — я расскажу Вам о человеке, под руководством которого люди смогли остановить продвижение дюны Брухберг, и покажу посвященный ему памятный камень.
- Танцующий лес — вы сможете рассмотреть необычные деревья с искривленными стволами и я поделюсь с вами версиями их происхождения.
- Дюна Эфа — расскажу историю спасения поселка Пиллкоппен (Морское), которым руководил дюнный инспектор Вильгельм Франц Эфа. А также сможете увидеть с фантастические виды на Большую Дюнную гряду.
- Озеро Лебедь — вы увидите единственное в этой части Европы озеро эолового происхождения, великолепные виды заповедной части Куршской косы и побережья Куршского залива.
ежедневно в 8:30
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Трансфер от точки сбора и обратно
- Что не входит
- Личные расходы (напитки, обед)
- Въезд на территорию Национального Парка и экологический сбор
- (450 машина+водитель и по 300 рублей с человека без льгот)
- Посещение станции кольцевания птиц
- (200 рублей взрослый и 50 рублей детский билет)
- Сувениры
- Место начала и завершения?
- г. Светлогорск. ул. Ленина 31 жд. ст. Светлогорск 2
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 8:30Экскурсия длится около 7 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Важная информация
- С 1 июля 2021 года участие в автобусных экскурсиях возможно только при наличии отрицательного ПЦР-теста на Covid-19 либо QR-кода вакцинации
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Екатерина
29 авг 2022
Чудесное место. Константин опытный гид, рассказал всю историю заповедника, провез по знаковым местам.
Необычная природа парка завораживает, место обязательно для посещения. Индивидуальная поездка дает возможность наслаждаться природой без толпы.
Необычная природа парка завораживает, место обязательно для посещения. Индивидуальная поездка дает возможность наслаждаться природой без толпы.
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