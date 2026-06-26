Мы пройдём по 9 самым вдохновляющим точкам города.
Увидим озеро Тихое с деревянными помостами, вековые сосны и старинные виллы, уютные улочки, Лиственничный парк и множество других живописных мест. Мы не просто будем гулять — мы снимем историю из открытки.
Увидим озеро Тихое с деревянными помостами, вековые сосны и старинные виллы, уютные улочки, Лиственничный парк и множество других живописных мест. Мы не просто будем гулять — мы снимем историю из открытки.
Описание фото-прогулкиВдохновляющий Светлогорск Маршрут построен так, чтобы в каждом кадре была атмосфера: озеро с деревянными помостами, склоны с вековыми соснами и черепичными крышами вилл, старая мостовая и уютные фасады центральной улицы. От парков до пляжа: кадры на любой вкус Мы пройдём по Лиственничному парку с его изумрудными кронами и мягкой тенью, увидим архитектурную жемчужину города — грязелечебницу с колоннами и смотровой площадкой, увидим органный зал с его строгой красотой, а затем прогуляемся к белоснежному Янтарь Холлу, похожему на космическую станцию у моря. Спустимся на пляж на лифте и завершим прогулку на пляже.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Озеро Тихое
- Центральная улица
- Лиственничный парк
- Здание грязелечебницы
- Органный зал
- Янтарь Холл
- Пляж
Что включено
- Услуги гида-фотографа
Что не входит в цену
- Лифт на пляж - 200 руб.
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Россия, Калининградская область, Светлогорск, Калининградский проспект
Завершение: Янтарь Холл, Ленина 11
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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