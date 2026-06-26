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«Морская сказка»: фотопрогулка по старому Светлогорску

Мы пройдём по 9 самым вдохновляющим точкам города.

Увидим озеро Тихое с деревянными помостами, вековые сосны и старинные виллы, уютные улочки, Лиственничный парк и множество других живописных мест. Мы не просто будем гулять — мы снимем историю из открытки.
«Морская сказка»: фотопрогулка по старому Светлогорску
«Морская сказка»: фотопрогулка по старому Светлогорску
«Морская сказка»: фотопрогулка по старому Светлогорску

Описание фото-прогулки

Вдохновляющий Светлогорск Маршрут построен так, чтобы в каждом кадре была атмосфера: озеро с деревянными помостами, склоны с вековыми соснами и черепичными крышами вилл, старая мостовая и уютные фасады центральной улицы. От парков до пляжа: кадры на любой вкус Мы пройдём по Лиственничному парку с его изумрудными кронами и мягкой тенью, увидим архитектурную жемчужину города — грязелечебницу с колоннами и смотровой площадкой, увидим органный зал с его строгой красотой, а затем прогуляемся к белоснежному Янтарь Холлу, похожему на космическую станцию у моря. Спустимся на пляж на лифте и завершим прогулку на пляже.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Озеро Тихое
  • Центральная улица
  • Лиственничный парк
  • Здание грязелечебницы
  • Органный зал
  • Янтарь Холл
  • Пляж
Что включено
  • Услуги гида-фотографа
Что не входит в цену
  • Лифт на пляж - 200 руб.
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Россия, Калининградская область, Светлогорск, Калининградский проспект
Завершение: Янтарь Холл, Ленина 11
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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