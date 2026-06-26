Описание Фото Ответы на вопросы Мы пройдём по 9 самым вдохновляющим точкам города.



Увидим озеро Тихое с деревянными помостами, вековые сосны и старинные виллы, уютные улочки, Лиственничный парк и множество других живописных мест. Мы не просто будем гулять — мы снимем историю из открытки.

Юлия Ваш гид в Светлогорске Задать вопрос Индивидуальная фото-прогулка 8000 ₽ за экскурсию Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 1.5 часа 1-6 человек Пешком Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Описание фото-прогулки Вдохновляющий Светлогорск Маршрут построен так, чтобы в каждом кадре была атмосфера: озеро с деревянными помостами, склоны с вековыми соснами и черепичными крышами вилл, старая мостовая и уютные фасады центральной улицы. От парков до пляжа: кадры на любой вкус Мы пройдём по Лиственничному парку с его изумрудными кронами и мягкой тенью, увидим архитектурную жемчужину города — грязелечебницу с колоннами и смотровой площадкой, увидим органный зал с его строгой красотой, а затем прогуляемся к белоснежному Янтарь Холлу, похожему на космическую станцию у моря. Спустимся на пляж на лифте и завершим прогулку на пляже.

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