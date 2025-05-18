Поздороваться с морем и услышать о тайнах курортных вилл и их владельцев
Этот город словно ожившая сказка: лесные тропы ведут к морю, а старинные виллы хранят секреты прошлых веков. На прогулке вы услышите множество сюжетов из истории Раушена и увидите панорамы с высоты дюн. В маршруте — кирха, охотничий дом и необычные скульптуры.
Экскурсия будет насыщенной и неторопливой, ведь Светлогорск — единственный «медленный» город в России.
Начнём прогулку от железнодорожного вокзала. И это весьма символично, ведь сегодня, как и 100 лет назад, в Раушен чаще всего приезжали по железной дороге. И с мечтой о море! Я научу вас здороваться с морем и правильно загадывать желания на побережье.
Виллы и их владельцы
Светлогорск-2 расположен на дюнах и окружён лесом — этот прекрасный ландшафт накладывает отпечаток на его облик. Я расскажу об обитателях местных вилл, покажу капеллу и кирху Раушена.
Город-сказка
Я познакомлю вас с символами курорта и объясню, как они менялись в течение столетия
Вы узнаете сказочную историю города и поймёте, причём здесь Щелкунчик и Красная Шапочка
Мы завершим прогулку, любуясь самой живописной панорамой, которая открывается с высоты дюн
В нашем маршруте множество разнообразных объектов и локаций: Скульптура «Царевна-лягушка» — канатная дорога с видом на море — Охотничий дом — скульптура «Морская симфония» — вилла Хильдегард — Водонапорная башня — крошечная кофейня-оранжерея — вилла Сента — скульптура «Улитка» — символ города — Лиственничный парк —вилла Ильзе — Центральная площадь — органный зал «Макаров» — пансионат «Танненхоф» — отель «Хартман» — кирха Раушена — «Янтарь-холл» — Центральный парк —лифт-панорама
Я с радостью порекомендую, как и где познавательно провести время в Светлогорске после завершения экскурсии.
Организационные детали
Материал экскурсии будет интересен путешественникам старше 10 лет
Можно провести экскурсию для большего количества участников за доплату — 1150 ₽ с чел.
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваш гид в Светлогорске
Провела экскурсии для 1456 туристов
Я дипломированный аттестованный экскурсовод. Работаю с 2015 года. Умею и люблю работать с детьми. Мой формат — это пешеходные экскурсии. Они позволяют разглядеть детали, прочувствовать ритм города. Приглашаю вас на свои авторские прогулки, которые подарят пищу для ума и порадуют сердце.
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Елена
18 мая 2025
Спасибо огромное Юлии за такую интересную и познавательную экскурсию! В Светлогорске наша дружная семья оказалась впервые, хотелось не только увидеть город, но и прочувствовать его. И, благодаря Юлии, нам это читать дальше
удалось. Красивый, интересный и продуманный до мелочей маршрут, когда можно за короткий период много увидеть, узнать и проникнуться атмосферой уютного курортного городка. Впечатления от экскурсии самые лучшие, они навсегда останутся с нами.