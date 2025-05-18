Мои заказы

Светлогорск - город-сказка

Поздороваться с морем и услышать о тайнах курортных вилл и их владельцев
Этот город словно ожившая сказка: лесные тропы ведут к морю, а старинные виллы хранят секреты прошлых веков. На прогулке вы услышите множество сюжетов из истории Раушена и увидите панорамы с высоты дюн. В маршруте — кирха, охотничий дом и необычные скульптуры.

Экскурсия будет насыщенной и неторопливой, ведь Светлогорск — единственный «медленный» город в России.
Время начала: 08:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00

Описание экскурсии

Здравствуй, море!

Начнём прогулку от железнодорожного вокзала. И это весьма символично, ведь сегодня, как и 100 лет назад, в Раушен чаще всего приезжали по железной дороге. И с мечтой о море! Я научу вас здороваться с морем и правильно загадывать желания на побережье.

Виллы и их владельцы

Светлогорск-2 расположен на дюнах и окружён лесом — этот прекрасный ландшафт накладывает отпечаток на его облик. Я расскажу об обитателях местных вилл, покажу капеллу и кирху Раушена.

Город-сказка

  • Я познакомлю вас с символами курорта и объясню, как они менялись в течение столетия
  • Вы узнаете сказочную историю города и поймёте, причём здесь Щелкунчик и Красная Шапочка
  • Мы завершим прогулку, любуясь самой живописной панорамой, которая открывается с высоты дюн

В нашем маршруте множество разнообразных объектов и локаций:
Скульптура «Царевна-лягушка» — канатная дорога с видом на море — Охотничий дом — скульптура «Морская симфония» — вилла Хильдегард — Водонапорная башня — крошечная кофейня-оранжерея — вилла Сента — скульптура «Улитка» — символ города — Лиственничный парк —вилла Ильзе — Центральная площадь — органный зал «Макаров» — пансионат «Танненхоф» — отель «Хартман» — кирха Раушена — «Янтарь-холл» — Центральный парк —лифт-панорама

Я с радостью порекомендую, как и где познавательно провести время в Светлогорске после завершения экскурсии.

Организационные детали

  • Материал экскурсии будет интересен путешественникам старше 10 лет
  • Можно провести экскурсию для большего количества участников за доплату — 1150 ₽ с чел.

Юлия
Юлия — ваш гид в Светлогорске
Провела экскурсии для 1456 туристов
Я дипломированный аттестованный экскурсовод. Работаю с 2015 года. Умею и люблю работать с детьми. Мой формат — это пешеходные экскурсии. Они позволяют разглядеть детали, прочувствовать ритм города. Приглашаю вас на свои авторские прогулки, которые подарят пищу для ума и порадуют сердце.
Елена
Елена
18 мая 2025
Спасибо огромное Юлии за такую интересную и познавательную экскурсию! В Светлогорске наша дружная семья оказалась впервые, хотелось не только увидеть город, но и прочувствовать его. И, благодаря Юлии, нам это
удалось. Красивый, интересный и продуманный до мелочей маршрут, когда можно за короткий период много увидеть, узнать и проникнуться атмосферой уютного курортного городка. Впечатления от экскурсии самые лучшие, они навсегда останутся с нами.

