Этот город словно ожившая сказка: лесные тропы ведут к морю, а старинные виллы хранят секреты прошлых веков. На прогулке вы услышите множество сюжетов из истории Раушена и увидите панорамы с высоты дюн. В маршруте — кирха, охотничий дом и необычные скульптуры. Экскурсия будет насыщенной и неторопливой, ведь Светлогорск — единственный «медленный» город в России.

Описание экскурсии

Здравствуй, море!

Начнём прогулку от железнодорожного вокзала. И это весьма символично, ведь сегодня, как и 100 лет назад, в Раушен чаще всего приезжали по железной дороге. И с мечтой о море! Я научу вас здороваться с морем и правильно загадывать желания на побережье.

Виллы и их владельцы

Светлогорск-2 расположен на дюнах и окружён лесом — этот прекрасный ландшафт накладывает отпечаток на его облик. Я расскажу об обитателях местных вилл, покажу капеллу и кирху Раушена.

Город-сказка

Я познакомлю вас с символами курорта и объясню, как они менялись в течение столетия

Вы узнаете сказочную историю города и поймёте, причём здесь Щелкунчик и Красная Шапочка

Мы завершим прогулку, любуясь самой живописной панорамой, которая открывается с высоты дюн

В нашем маршруте множество разнообразных объектов и локаций:

Скульптура «Царевна-лягушка» — канатная дорога с видом на море — Охотничий дом — скульптура «Морская симфония» — вилла Хильдегард — Водонапорная башня — крошечная кофейня-оранжерея — вилла Сента — скульптура «Улитка» — символ города — Лиственничный парк —вилла Ильзе — Центральная площадь — органный зал «Макаров» — пансионат «Танненхоф» — отель «Хартман» — кирха Раушена — «Янтарь-холл» — Центральный парк —лифт-панорама

Я с радостью порекомендую, как и где познавательно провести время в Светлогорске после завершения экскурсии.

