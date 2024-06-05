1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Светлогорск: путешествие от древней деревни до изысканного курорта
Погрузитесь в уникальную атмосферу Светлогорска, где каждый уголок хранит свою историю и красоту. Идеально для любителей истории и природы
Начало: Светлогорск-2
17 июня в 10:00
18 июня в 10:00
от 5 340₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Город-сказка Светлогорск: уникальная экскурсия по жемчужине Балтики
Погрузитесь в волшебный мир Светлогорска, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю
Начало: В районе озера Тихое
6 июля в 10:00
7 июля в 10:00
4 400₽ за всё до 8 чел.
Мини-группа
1.5 часа
Популярное предложение
Архитектурное прошлое Раушена: путешествие по Светлогорску
Погрузитесь в мир архитектуры и истории Светлогорска, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: У озера Тихое
Расписание: ежедневно в 17:15
Сегодня в 17:15
Завтра в 17:15
1 190₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Ускользающее очарование Раушена: Путешествие по историческому Светлогорску
Погрузитесь в уникальную атмосферу Светлогорска, где каждый уголок рассказывает свою историю. Вас ждет путешествие по времени
Начало: Светлогорск Калининградский проспект,35 (ориентир ...
18 июня в 10:00
22 июня в 10:00
4 560₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Индивидуальная экскурсия по Светлогорску и Зеленоградску: отдых и культура
Погрузитесь в атмосферу курортной жизни и культурного наследия Светлогорска и Зеленоградска в увлекательной однодневной экскурсии
2 авг в 08:00
3 авг в 08:00
от 12 670₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
3 часа
Сказки СВЕТЛОГОРЬЯ: увлекательная пешеходная экскурсия для всей семьи
Приглашаем вас в захватывающее путешествие по Светлогорску, где история города встречается с магией сказок. Идеально для семей с детьми
Начало: Светлогорск, Калининградский проспект, 37
Расписание: Ежедневно с 10:30, по договоренности
6 июля в 10:30
7 июля в 10:30
3 900₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
7 часов
Калининградская ривьера: путешествие по жемчужинам Балтийского побережья
Погрузитесь в атмосферу уникальных городов Калининградской области, наслаждаясь их красотой и историей
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
12 000₽ за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
1 час
Фотопрогулка в Светлогорске: впечатляющие кадры и незабываемые впечатления
Ваш шанс запечатлеть самые яркие моменты в Светлогорске. Позвольте городу стать идеальным фоном для ваших фотографий
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
9 000₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Светлогорск: сладкая жизнь на берегу моря
Прогулка для гедонистов по самому медленному городу России
Начало: У озера Тихое
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
5 500₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлексей5 июня 2024Очень хорошая получилась ознакомительная прогулка по городу Светлогорск. Ксении - большое Спасибо.
- ННана2 июня 2024Спасибо Маше за прекрасно проведенное время! С удовольствием вернемся!
- DDenis1 июня 2024Смешанные чувства от экскурсии. Маша приятный гид, но вот к содержанию конечно есть вопросы. Чувствуется что исторического материала не очень много, приходится разбавлять всякими "памятниками" современности, построенными для туристов.
- KKonstantin16 мая 2024Павел великолепный экскурсовод - и маршрут отлично знает и подача материала отличная. Рекомендую, в качестве ознакомления с прошлым Раушена!
- ТТатьяна3 мая 2024Спасибо Татьяне за очень интересную и познавательную экскурсию в Светлогорск. Татьяна созвонилась с нами за день до экскурсии и сориентировала
- ТТатьяна24 апреля 2024Маршрут экскурсии был очень хорошо спланирован. Прошли по всему городу, насладились красотой старого города и его современным обликом. Изюминкой экскурсии было приглашение местного жителя, который пригласил к себе в гости: с любовью показал и рассказал про свой дом.
- ДДарья16 апреля 2024Екатерина умеет держать внимание слушателя. Интересно, ненавязчиво, с хорошим настроением. Хорошее сочетание ходьбы и остановок на маршруте
- ААлла6 марта 2024Вторая экскурсия с Павлом! Спасибо большое! Познакомились и очаровались еще одним замечательным курортным городком! 🤗
- ММария18 января 2024Алексей очень интересно рассказывал, во время экскурсии подстраивался под наш темп и нас) Алексей предусмотрел, и заранее заказал столик в ресторане с отличным видом. Всей нашей компании очень понравилось) огромное спасибо Алексею за прекрасно проведенный день)
- ЕЕлена30 декабря 2023Марина - отличный рассказчик, помогла нам составить цельное представление о Светлогорске, учла наши пожелания. Время экскурсии пролетело очень быстро). Было интересно и познавательно. Спасибо!
Ответы на вопросы от путешественников по Светлогорску в категории «Озеро Тихое»
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