читать дальше как лучше добраться из Калининграда, а потом поделилась расписанием электрички для возвращения обратно. Время экскурсии пролетело незаметно, даже небольшой моросящий дождик и ветер не смогли испортить нашего настроения и впечатлений от города.

Спасибо Татьяне за очень интересную и познавательную экскурсию в Светлогорск. Татьяна созвонилась с нами за день до экскурсии и сориентировала