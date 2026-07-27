Приглашаем на экскурсию по самому красивому и уютному курорту побережья — Светлогорску (нем. Раушен), похожему на сказку. Мы осмотрим его виллы и архитектурные доминанты, прогуляемся по лиственничному парку и поговорим об истории города.

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Описание экскурсии

Маршрут проходит по главным улицам Светлогорска, на которых вы познакомитесь с архитектурными памятниками: Охотничьим домиком, виллами в стиле фахверк и модерн, водонапорной башней, выполненной в стиле национального романтизма начала 20 века.

Далее мы прогуляемся по лиственничному парку с известной работой Германа Брахерта, подойдём к зданию православной капеллы (ныне Органному залу) и церкви «Всем скорбящим радость». В финале вас ждёт внешний осмотр «Янтарь-холла».

Организационные детали

С вами будет один из гидов нашей команды.