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Светлогорск - старый Раушен

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Приглашаем на экскурсию по самому красивому и уютному курорту побережья — Светлогорску (нем. Раушен), похожему на сказку.

Мы осмотрим его виллы и архитектурные доминанты, прогуляемся по лиственничному парку и поговорим об истории города.
4.5
6 отзывов
Светлогорск - старый Раушен
Светлогорск - старый Раушен
Светлогорск - старый Раушен

Описание экскурсии

Маршрут проходит по главным улицам Светлогорска, на которых вы познакомитесь с архитектурными памятниками: Охотничьим домиком, виллами в стиле фахверк и модерн, водонапорной башней, выполненной в стиле национального романтизма начала 20 века.

Далее мы прогуляемся по лиственничному парку с известной работой Германа Брахерта, подойдём к зданию православной капеллы (ныне Органному залу) и церкви «Всем скорбящим радость». В финале вас ждёт внешний осмотр «Янтарь-холла».

Организационные детали

С вами будет один из гидов нашей команды.

в понедельник, пятницу и воскресенье в 10:00

Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На улице Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, пятницу и воскресенье в 10:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Руслан
Руслан — Организатор в Светлогорске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 2854 туристов
Наша компания — крупнейший туроператор Калининградского региона. Мы работаем на рынке туристических услуг Калининграда с 1993 года. Все экскурсии проходят на собственных комфортабельных туристических автобусах в сопровождении квалифицированного и доброжелательного персонала.

Отзывы и рейтинг

4.5
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
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1
2
1
Н
Дата посещения: 27 июл 2026
Замечательная экскурсия!
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Е
Приятная прогулка по центру города, узнали интересные факты о старинных домах. Благодарим гида Светлану
Приятная прогулка по центру города, узнали интересные факты о старинных домах. Благодарим гида Светлану
Приятная прогулка по центру города, узнали интересные факты о старинных домах. Благодарим гида Светлану
Приятная прогулка по центру города, узнали интересные факты о старинных домах. Благодарим гида Светлану
Приятная прогулка по центру города, узнали интересные факты о старинных домах. Благодарим гида Светлану
Приятная прогулка по центру города, узнали интересные факты о старинных домах. Благодарим гида Светлану
Приятная прогулка по центру города, узнали интересные факты о старинных домах. Благодарим гида Светлану
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A
Легкая обзорная экскурсия, на которой можно увидеть все достопримечательности прекрасного Раушена! Экскурсию рекомендую.
Легкая обзорная экскурсия, на которой можно увидеть все достопримечательности прекрасного Раушена! Экскурсию рекомендую.
Легкая обзорная экскурсия, на которой можно увидеть все достопримечательности прекрасного Раушена! Экскурсию рекомендую.
Легкая обзорная экскурсия, на которой можно увидеть все достопримечательности прекрасного Раушена! Экскурсию рекомендую.
Легкая обзорная экскурсия, на которой можно увидеть все достопримечательности прекрасного Раушена! Экскурсию рекомендую.
Легкая обзорная экскурсия, на которой можно увидеть все достопримечательности прекрасного Раушена! Экскурсию рекомендую.
Руслан
Руслан
Ответ организатора:
Анастасия, благодарим Вас за обратную связь!
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И
Нам повезло с эскурсоводом в этот день - с нами была Светлана. Считайте вам очень полезно, если экскурсию будет проводить именно она. Великолепный рассказчик, знает столько тонкостей и такая поставленная
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речь. Спокойно прогулялись по Светлогорску, без спешки и суеты, при этом услышали столько интересных историй об этом городе. Если будете в Калининграде, обязательно потратьте время погулять по Светлогорску. Это удивительное место! Путешествовали с ребенком 10 лет и провели весь день в Светлогорске, вначале со Светланой, потом самостоятельно вдоль набережной и Тихого озера. Море самых положительных эмоций, заряд бодрости на несколько месяцев точно!

Руслан
Руслан
Ответ организатора:
Ирина, благодарим за приятный отклик! Хорошего дня!
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Igor
Достаточно интересно, но как-то суетно. Вместо 2 часов всего 1,5.
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Т
экскурсия 1,5 часа (в описании 2) практически бегом. Начали раньше. Претензии экскурсовода по оплате.
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