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Светлогорск: старый Раушен

Отэкс-Тур
Отэкс-Тур – Гид из Светлогорска
Светлогорск: старый Раушен
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  • 👥Групповая
  • 🔭Обзорная
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Группа не более 20 человек

  • 250 ₽ за человека

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Светлогорск: старый Раушен
Светлогорск: старый Раушен

Что вы увидите

  • Пешеходная прогулка по центру г. Светлогорска и набережной с солнечными часами.
Прогуляйтесь вечером по Светлогорску, проникнитесь его легкой волшебной атмосферой. Причудливые черепичные крыши, фахверковые стены, узкие улочки. Море 🌊 впечатлений и романтичные фотографии 📸 на фоне умопомрачительных балтийских пейзажей. Увидимся в Светлогорске!
Что входит
  • транспортное обслуживание
  • видовые места и пешеходные прогулки.
Что не входит
  • личные расходы (сувениры, вода, перекус)
Начало
🚩 Калининградский пр., 69, Светлогорск
Место завершения
🏁 ул. Ленина 33, Светлогорск
Светлогорск: старый Раушен
Светлогорск: старый Раушен
Светлогорск: старый Раушен
Светлогорск: старый Раушен

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Отэкс-Тур
Отэкс-Тур
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