Пешеходная прогулка по центру г. Светлогорска и набережной с солнечными часами.
Прогуляйтесь вечером по Светлогорску, проникнитесь его легкой волшебной атмосферой. Причудливые черепичные крыши, фахверковые стены, узкие улочки. Море 🌊 впечатлений и романтичные фотографии 📸 на фоне умопомрачительных балтийских пейзажей. Увидимся в Светлогорске!
Что входит
транспортное обслуживание
видовые места и пешеходные прогулки.
Что не входит
личные расходы (сувениры, вода, перекус)
Начало
🚩 Калининградский пр., 69, Светлогорск
Место завершения
🏁 ул. Ленина 33, Светлогорск
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 20 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.