Приглашаем на экскурсию по самому красивому и уютному курорту побережья — Светлогорску (нем. Раушен), похожему на сказку.
Мы осмотрим его виллы и архитектурные доминанты, прогуляемся по лиственничному парку и поговорим об истории города.
Мы осмотрим его виллы и архитектурные доминанты, прогуляемся по лиственничному парку и поговорим об истории города.
Описание экскурсии
Маршрут проходит по главным улицам Светлогорска, на которых вы познакомитесь с архитектурными памятниками: Охотничьим домиком, виллами в стиле фахверк и модерн, водонапорной башней, выполненной в стиле национального романтизма начала 20 века.
Далее мы прогуляемся по лиственничному парку с известной работой Германа Брахерта, подойдём к зданию православной капеллы (ныне Органному залу) и церкви «Всем скорбящим радость». В финале вас ждёт внешний осмотр «Янтарь-холла».
Организационные детали
С вами будет один из гидов нашей команды.
в понедельник, пятницу и воскресенье в 10:00
Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, пятницу и воскресенье в 10:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Руслан — Организатор в Светлогорске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 2854 туристов
Наша компания — крупнейший туроператор Калининградского региона. Мы работаем на рынке туристических услуг Калининграда с 1993 года. Все экскурсии проходят на собственных комфортабельных туристических автобусах в сопровождении квалифицированного и доброжелательного персонала.
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Дата посещения: 27 июл 2026
Замечательная экскурсия!
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Е
Приятная прогулка по центру города, узнали интересные факты о старинных домах. Благодарим гида Светлану
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A
Легкая обзорная экскурсия, на которой можно увидеть все достопримечательности прекрасного Раушена! Экскурсию рекомендую.
Руслан
Ответ организатора:
Анастасия, благодарим Вас за обратную связь!
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И
Нам повезло с эскурсоводом в этот день - с нами была Светлана. Считайте вам очень полезно, если экскурсию будет проводить именно она. Великолепный рассказчик, знает столько тонкостей и такая поставленная
Руслан
Ответ организатора:
Ирина, благодарим за приятный отклик! Хорошего дня!
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Достаточно интересно, но как-то суетно. Вместо 2 часов всего 1,5.
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Т
экскурсия 1,5 часа (в описании 2) практически бегом. Начали раньше. Претензии экскурсовода по оплате.
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