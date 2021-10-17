Погулять по старинному курорту и увидеть его главные достопримечательности

4.9
18 отзывов
Приглашаю исследовать Светлогорск от живописного озера Тихое до золотого берега Балтики.

Вы насладитесь соснами, морем и чистым песком.

Оцените волшебную архитектуру и увидите сотни видов растений из разных уголков земного шара.

А также познакомитесь со сказочными персонажами, которые прячутся здесь повсюду: на цветущих улицах и в уютных скверах.
Город-сказка Светлогорск
Город-сказка Светлогорск
Город-сказка Светлогорск
Город-сказка Светлогорск
Город-сказка Светлогорск
Город-сказка Светлогорск
Город-сказка Светлогорск
Город-сказка Светлогорск

Что вас ожидает

Светлогорск изнутри

Светлогорск запомнится вам целебным воздухом, грязелечебницами и сказочной атмосферой. На центральной улице вы увидите бывший дом бургомистра-охотника в стиле скандинавский модерн, где снимался фильм «Про Красную Шапочку». А в тихом уголке среди сосен — миниатюрный старинный городок и фигурки персонажей Гофмана. Кроме того, я покажу вам необычные городские скульптуры: «Царевна-лягушка», «Нимфа» и «Несущая воду».

Море, парки и цветы

Вы раскроете богатую историю Светлогорска: от основания небольшого рыбацкого поселения до наших дней. Оцените его главный символ — старинную водонапорную башню, увитую девичьим виноградом. Погуляете по Лиственничному парку и по мини-парку Янтарного периода, где среди динозавров и реликтовых сосен зарождался солнечный камень. Завершится экскурсия панорамным видом на Балтийское море и символизирующие вечность Солнечные часы.

Организационные детали

По желанию мы можем добавить в программу музеи и органный зал. Стоимость и детали уточняйте в личном сообщении.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
в районе озера Тихое
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По выбранному вами времени

Павел
Павел
Меня зовут Павел. Я родился и вырос в Калининградской области, закончил исторический факультет БФУ им. Канта, по второй специальности — дипломированный гид. С радостью покажу вам Калининград и живописные приморские города. При подготовке к экскурсии готов учесть ваши предпочтения и пожелания. Надеюсь на скорую встречу!
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18 реальных отзывов от туристов

Татьяна
17 окт 2021
Все прошло отлично. Павел молодец! Было очень интересно! Узнала много нового! Всем рекомендую!
Юлия
7 окт 2021
Очень красивый город Светлогорск. Есть своя история, свой знаменитый писатель (Гофман). Приятно не спеша прогуляться по красивым узким улочкам, любуясь домами и слушая рассказ гида. Павел знающий экскурсовод, использует свои "изюминки". Единственное, для нас хватило бы и двух часов экскурсии, третий час был лишним, получился перегруз информацией, мы устали. Но это лично наше мнение.
Татьяна
16 сен 2021
Экскурсия очень насыщенная по содержанию и информативная. Теперь знаем про Светлогорск все.
Т
13 сен 2021
Экскурсия 13.09.12 по Светлогорску.
Павел - замечательный рассказчик, хорошо владеющий материалом. Он с легкостью отвечал на все наши вопросы. Спасибо за экскурсию.
А
10 сен 2021
Павел отличный экскурсовод! Было очень познавательно и интересно. Рекомендуем!
Алевтина
4 сен 2021
Спасибо Павлу за структурированный и содержательный маршрут, узнали много интересных фактов, прошли новыми тропами с красивыми видами и пейзажами. Однозначно рекомендуем!
Н
4 сен 2021
Экскурсия подойдёт как взрослым
так и детям. Маршрут интересный и действительно погружает в сказку. Гид очень увлечённый. После экскурсии захотелось прочитать сказки Гофмана.
Спасибо Павлу за отличный день в Светлогорске
Е
27 авг 2021
Выражаю огромную благодарность Павлу за проведённую экскурсию!
Рассказ был живым, интересным! 3 часа пролетели совершенно незаметно! Павел также не просто повествовал о самом городе и его истории, но также и задавал вопросы, в результате чего складывался своеобразный диалог, скучать вам не придётся.
Сразу видно, что человек любит и знает своё дело.
Кроме того, бесценными оказались советы Павла относительно посещения достопримечательностей в других городах-Калиниграде, Балтийске, Янтарном! Также Павел посоветовал где можно вкусно отобедать, за что также я ему благодарна.
Взять эту экскурсию однозначно рекомендую всем, кто захочет приехать в Светлогорск!
В
23 авг 2021
Павел-отличный экскурсовод, провел интересную экскурсию по Светлогорску. Достопримечательности города сопровождались историческими фактами, интересными историями из жизни великих людей, проживавших и проживающих в Кенигсберге (Калининграде) и близлежащих городках. Мы ходили на экскурсию с 2-мя детьми, они потом несколько дней вспоминали какие-то интересные факты из рассказанного. В целом очень рекомендую Павла, как интересного экскурсовода и рассказчика.
Светлана
22 авг 2021
Великолепно подготовленный маршрут, интересный, очень увлеченный гид, после экскурсии захотелось прочесть сказки Гофмана, благодарим за чудесные три часа экскурсии!
К
19 авг 2021
Отличная экскурсия! И детям, и взрослым очень понравилась. Мы увидели много интересных мест и узнали много нового. Экскурсию однозначно рекомендую.
О
9 авг 2021
У нас была экскурсия Город-сказка Светлогорск. Гид Павел обладает огромной эрудицией, дает колоссальное количество информации, три часа пролетели мгновенно. Очень рекомендую всем этого гида и эту экскурсию. Мы были в Калинградской области в первый раз, после экскурсии сложилось впечатление, что город давно знаком и понятен, хотя Павлу было еще много что рассказать, но время уже не позволяло. Павел, спасибо огромное!
Е
2 авг 2021
Спасибо огромное Павлу за великолепную экскурсию по Светлогорску. Прекрасно знает и любит город и его историю. Очень хорошо продуманный маршрут. Без экскурсии вряд ли бы увидели и узнали столько интересного. Время пролетело незаметно. Очень эрудированный и знающий гид. На экскурсии в Калининграде тоже были с ним и тоже 5 баллов
Р
1 авг 2021
Были на экскурсии 17.07.2021 группой из 9 человек. Экскурсия очень понравилась! Хочу отметить, что Павел очень увлеченный темой истории Калининградского края и в частности Светлогорска. Подача материала очень необычная и понятная для восприятия. Павел готов рассказывать об этом городе, его особенностях и интересных фактах часами! Однозначно рекомендуем данный маршрут! Павел - спасибо!
Л
31 июля 2021
Отличная экскурсия, замечательный, всё знающий экскурсовод! Время пролетело быстро, ходили бы и дольше, но к вечеру дети все-таки устали
Ещё 3 отзыва

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