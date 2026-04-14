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Город-сказка Светлогорск

Погулять по старинному курорту и увидеть его главные достопримечательности
Приглашаю исследовать Светлогорск от живописного озера Тихое до золотого берега Балтики. Вы насладитесь соснами, морем и чистым песком. Оцените волшебную архитектуру и увидите сотни видов растений из разных уголков земного шара.

А также познакомитесь со сказочными персонажами, которые прячутся здесь повсюду: на цветущих улицах и в уютных скверах.
5
84 отзыва
Город-сказка Светлогорск
Город-сказка Светлогорск
Город-сказка Светлогорск

Описание экскурсии

Светлогорск изнутри

Светлогорск запомнится вам целебным воздухом, грязелечебницами и сказочной атмосферой. На центральной улице вы увидите бывший дом бургомистра-охотника в стиле скандинавский модерн, где снимался фильм «Про Красную Шапочку». А в тихом уголке среди сосен — миниатюрный старинный городок и фигурки персонажей Гофмана. Кроме того, я покажу вам необычные городские скульптуры: «Царевна-лягушка», «Нимфа» и «Несущая воду».

Море, парки и цветы

Вы раскроете богатую историю Светлогорска: от основания небольшого рыбацкого поселения до наших дней. Оцените его главный символ — старинную водонапорную башню, увитую девичьим виноградом. Погуляете по Лиственничному парку и по мини-парку Янтарного периода, где среди динозавров и реликтовых сосен зарождался солнечный камень. Завершится экскурсия панорамным видом на Балтийское море и символизирующие вечность солнечные часы.

Организационные детали

  • По желанию мы можем добавить в программу музеи и органный зал. Стоимость и детали уточняйте в личном сообщении
  • Для группы более 6 человек стоимость за каждого последующего участника — 800 ₽

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе озера Тихое
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Павел
Павел — ваш гид в Светлогорске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провёл экскурсии для 2347 туристов
Меня зовут Павел. Я родился и вырос в Калининградской области, закончил исторический факультет БФУ им. Канта, по второй специальности — дипломированный гид. С радостью покажу вам Калининград и живописные приморские города. При подготовке к экскурсии готов учесть ваши предпочтения и пожелания. Надеюсь на скорую встречу!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 84 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
80
4
4
3
2
1
Катерина
Наше знакомство со Светлогорском началось с Павла и его экскурсии.
Очень подкупило беспокойство и желание Павла помочь доехать с удобством, найти место встречи, именно ориентированность на наше удобство и комфорт.
Благодаря Павлу,
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нам захотелось вернуться в Светлогорск и посмотреть то, чего не успели.
Экскурсия была настолько захватывающей, что время экскурсии пролетело незаметно.
был и юмор, и загадки, и легенды, и коты))
Еще очень понравилось, что мы могли отвлечься от экскурсии, завернуть за поворот, войти во двор, который был не предусмотрен и Павел нам все это позволял делать и делал вместе с нами, и находил, что рассказать!!
Мы в восторге!

Наше знакомство со Светлогорском началось с Павла и его экскурсии.
Наше знакомство со Светлогорском началось с Павла и его экскурсии.
Наше знакомство со Светлогорском началось с Павла и его экскурсии.
Наше знакомство со Светлогорском началось с Павла и его экскурсии.
Наше знакомство со Светлогорском началось с Павла и его экскурсии.
Наше знакомство со Светлогорском началось с Павла и его экскурсии.
Наше знакомство со Светлогорском началось с Павла и его экскурсии.
Наше знакомство со Светлогорском началось с Павла и его экскурсии.+6
Наше знакомство со Светлогорском началось с Павла и его экскурсии.
Наше знакомство со Светлогорском началось с Павла и его экскурсии.
Наше знакомство со Светлогорском началось с Павла и его экскурсии.
Наше знакомство со Светлогорском началось с Павла и его экскурсии.
Наше знакомство со Светлогорском началось с Павла и его экскурсии.
Наше знакомство со Светлогорском началось с Павла и его экскурсии.
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Г
Интересная и познавательная экскурсия. Для знакомства с городом - то, что нужно. Вы увидите и немецкие постройки и современные, отличить их друг от друга вам поможет Павел, узнаете историю поселения. Гид поможет соориентироваться с заведениями общепита и сувенирной продукции. Нам очень понравилась экскурсия.
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Злата
Прекрасный экскурсовод - просто энциклопедия знаний, причем структурированная и с юмором. Подстроился и начал экскурсию с места нашего прибытия, аж с жд Светлогорска 1.

Павел настолько увличен историей, что заряжает своей энергией и рассказами и втягивает в то место, о котором говорит.

А его любовь к котикам умиляет🐈⬛😍 Обязательно вернёмся к нему еще
Прекрасный экскурсовод - просто энциклопедия знаний, причем структурированная и с юмором. Подстроился и начал экскурсию с
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Ю
Спасибо огромное Павлу за экскурсию. все интересно, позитивно, с юмором🫶🏼. Он учитывает все пожелания гостей и отвечает на все вопросы. Было здорово!
Отдельно хочется отметить, что пока мы шли по маршруту, мы кормили большое количество котиков😍. Тот, кто с Павлом пойдет на экскурсию, берите побольше корма влажного. мы не знали, к сожалению🥰
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Егор
Поездку в Светлогорск мы спланировали ещё с вечера, но вот о экскурсоводе подумали только с утра. Каково же было наше удивление когда Павел ответил мгновенно и мы договорились об экскурсии
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в этот же день. Он сориентировал нас: с какого вокзала нам лучше добираться, на какой станции выходить, мы обговорили все моменты и темы, места, которые мы посетим и наша экскурсия мгновенно создалась.
Конечно, прежде чем выбрать экскурсовода, мы ознакомились с отзывами, и, по окончании нашего мероприятия, хочу отметить, мы не согласны с негативными отзывами, оставленными на сайте: Павел истинный ценитель истории своего края, это становится понятно с первых минут, он очень хорошо ориентируется в датах, событиях, разбирается в архитектуре, все его истории вытекают одна из другой, он не скачет от даты к дате, сухо пересказывая события. Наш экскурсовод- воодушевленный своей работой и очень заинтересованный в своем деле человек, его приятно слушать, он спокойно отвечал на все наши вопросы и возвращался к начатой теме, его экскурсия была интересна и грамотно построена. Вместо заявленных трех часов он уделил нам больше времени, за что мы ему очень благодарны! Мы рады, что наше первое знакомство с городом Светлогорск мы начали с этой экскурсии.

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Н
Взяли экскурсию на 4й день пребывания в Светлогорске и не прогадали. 80% локаций оказались новыми,"скрытыми" от основной массы туристов. А на то, что уже успели увидеть ранее, посмотрели с другой стороны и в прямом и в переносном смысле! Спасибо!
P.s. Прогулка оказалась одинаково интересна трём поколениям (от 15 до 75), рекомендуем всем!
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