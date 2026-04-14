читать дальше уменьшить

в этот же день. Он сориентировал нас: с какого вокзала нам лучше добираться, на какой станции выходить, мы обговорили все моменты и темы, места, которые мы посетим и наша экскурсия мгновенно создалась.

Конечно, прежде чем выбрать экскурсовода, мы ознакомились с отзывами, и, по окончании нашего мероприятия, хочу отметить, мы не согласны с негативными отзывами, оставленными на сайте: Павел истинный ценитель истории своего края, это становится понятно с первых минут, он очень хорошо ориентируется в датах, событиях, разбирается в архитектуре, все его истории вытекают одна из другой, он не скачет от даты к дате, сухо пересказывая события. Наш экскурсовод- воодушевленный своей работой и очень заинтересованный в своем деле человек, его приятно слушать, он спокойно отвечал на все наши вопросы и возвращался к начатой теме, его экскурсия была интересна и грамотно построена. Вместо заявленных трех часов он уделил нам больше времени, за что мы ему очень благодарны! Мы рады, что наше первое знакомство с городом Светлогорск мы начали с этой экскурсии.