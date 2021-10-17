Что вас ожидает

Светлогорск изнутри

Светлогорск запомнится вам целебным воздухом, грязелечебницами и сказочной атмосферой. На центральной улице вы увидите бывший дом бургомистра-охотника в стиле скандинавский модерн, где снимался фильм «Про Красную Шапочку». А в тихом уголке среди сосен — миниатюрный старинный городок и фигурки персонажей Гофмана. Кроме того, я покажу вам необычные городские скульптуры: «Царевна-лягушка», «Нимфа» и «Несущая воду».

Море, парки и цветы

Вы раскроете богатую историю Светлогорска: от основания небольшого рыбацкого поселения до наших дней. Оцените его главный символ — старинную водонапорную башню, увитую девичьим виноградом. Погуляете по Лиственничному парку и по мини-парку Янтарного периода, где среди динозавров и реликтовых сосен зарождался солнечный камень. Завершится экскурсия панорамным видом на Балтийское море и символизирующие вечность Солнечные часы.

Организационные детали

По желанию мы можем добавить в программу музеи и органный зал. Стоимость и детали уточняйте в личном сообщении.