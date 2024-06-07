Неспешные экскурсии Светлогорска для пенсионеров

Найдено 9 экскурсий в категории «Для пенсионеров» в Светлогорске, цены от 970 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Променад по Светлогорску в мини-группе
🚶 Пешая
Мини-группа
2.5 часа
18 отзывов
Променад по Светлогорску в мини-группе
Погулять по Раушену и его истории - от рыбацкой деревни до курорта аристократов и статуса Cittaslow
Начало: У здания вокзала
Расписание: ежедневно в 11:00
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
1 190 за человека
Город-сказка Светлогорск
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
58 отзывов
Город-сказка Светлогорск: уникальная экскурсия по жемчужине Балтики
Погрузитесь в волшебный мир Светлогорска, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю
Начало: В районе озера Тихое
6 июля в 10:00
7 июля в 10:00
4 400 за всё до 8 чел.
Архитектурное прошлое Раушена - в мини-группе
🚶 Пешая
Мини-группа
1.5 часа
9 отзывов
Популярное предложение
Архитектурное прошлое Раушена: путешествие по Светлогорску
Погрузитесь в мир архитектуры и истории Светлогорска, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: У озера Тихое
Расписание: ежедневно в 17:15
Сегодня в 17:15
Завтра в 17:15
1 190 за человека
Очарование Раушена в Светлогорске: групповая экскурсия
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
43 отзыва
Очарование Раушена в Светлогорске: путешествие по историческим местам
Погрузитесь в атмосферу Светлогорска и откройте для себя его исторические и современные достопримечательности
Начало: От вокзала «Светлогорск-2»
Расписание: в понедельник и среду в 11:15, в пятницу в 14:00, в субботу в 12:00
12 июня в 11:15
14 июня в 14:00
970 за человека
Ускользающее очарование Раушена
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
44 отзыва
Ускользающее очарование Раушена: Путешествие по историческому Светлогорску
Погрузитесь в уникальную атмосферу Светлогорска, где каждый уголок рассказывает свою историю. Вас ждет путешествие по времени
Начало: Светлогорск Калининградский проспект,35 (ориентир ...
18 июня в 10:00
22 июня в 10:00
4 560 за всё до 4 чел.
Куршская коса с высоты Мюллера: групповая экскурсия из Светлогорска
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
3 отзыва
Групповая экскурсия на Куршскую косу из Светлогорска: высота Мюллера
Погрузитесь в уникальную атмосферу Куршской косы! Вас ждут захватывающие виды, прогулка по Танцующему лесу и увлекательные истории от опытных гидов
Начало: У здания ж/д вокзала в Светлогорске
Расписание: в среду и пятницу в 11:00
12 июня в 11:00
14 июня в 11:00
1 400 за человека
Трансфер из аэропорта в Светлогорск - с гидом
🚗 На машине
Индивидуальная
1 час
12 отзывов
Трансфер с гидом из аэропорта в Светлогорск: путешествие с познанием
Представьте: ваш приезд в Светлогорск начинается не просто с поездки, а с захватывающего путешествия в историю и культуру края
Начало: В аэропорту Храброво
10 июня в 00:00
11 июня в 00:00
3 000 за всё до 6 чел.
Из Светлогорска - на большую обзорную экскурсию по Калининграду
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
Из Светлогорска - на большую обзорную экскурсию по Калининграду
Прогуляться по современным улицам, которые сохранили в себе старинный Кёнигсберг (в группе)
Начало: На ж/д вокзале Светлогорска
Расписание: в воскресенье в 09:45
Завтра в 09:45
16 июня в 09:45
1 300 за человека
На велосипеде - по побережью Светлогорска
🚲 На велосипеде
Индивидуальная
4 часа
На велосипеде - по побережью Светлогорска
Отправиться в путешествие сквозь века: от курорта до ледникового периода
Начало: У «Янтарь-холла»
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
от 3 990 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    7 июня 2024
    Ускользающее очарование Раушена
    Отличная экскурсия!!!
  • А
    Алексей
    5 июня 2024
    Архитектурное прошлое Раушена - в мини-группе
    Очень хорошая получилась ознакомительная прогулка по городу Светлогорск. Ксении - большое Спасибо.
  • Т
    Татьяна
    5 июня 2024
    Очарование Раушена в Светлогорске: групповая экскурсия
    Экскурсия по Светлогорску с Ириной была увлекательной и познавательной. Она продемонстрировала глубокие знания истории города и провела нас по знаменитым
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    достопримечательностям, таким как Водонапорная башня, центральная площадь, Католическая капелла и другие. В Светлогорске также много интересных мест, которые на данный момент находятся на реконструкции в связи с ремонтом набережной, но про которые нам также рассказала Ирина. Особенно запомнился ее рассказ о Доме сказочника. Мы увидели много вилл и домов, историю которых узнали на экскурсии. Энтузиазм и обширные знания Ирины сделали нашу экскурсию незабываемой. Настоятельно рекомендую!

  • Ю
    Юлия
    5 июня 2024
    Трансфер из аэропорта в Светлогорск - с гидом
    Трансфер на комфортабельном автомобиле из аэропорта до места назначения👍Артём очень вежливый и аккуратный водитель, а также прекрасный экскурсовод. Заинтересовал меня и сына (11 лет), а в конце ответил на все вопросы👍
    Трансфер на комфортабельном автомобиле из аэропорта до места назначения👍Артём очень вежливый и аккуратный водитель, а также
  • С
    Сергей
    3 июня 2024
    Трансфер из аэропорта в Светлогорск - с гидом
    Очень довольны что выбрали трансфер в Светлогорск с гидом и экскурсию на Куршскую косу. Артем дает много интересной и полезной
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    информации, мы получили ответы на все вопросы. Экскурсия на Куршскую косу прошла в удобном для нас темпе. Да и сам Артем очень коммуникабельный с грамотной речью. Все путешествия проходили на комфортабельном автомобиле. На обратном пути с косы мы посмотрели интересные фильмы про Калининград и область. Фото, сделанные Артемом, стали приятным бонусом. Однозначно рекомендуем и трансфер и экскурсию

  • Н
    Наталья
    2 июня 2024
    Променад по Светлогорску в мини-группе
    Экскурсия получилась интересная, содержательная. Мария прекрасный гид с четкой и хорошо структурированной подачей информации.
  • Н
    Нана
    2 июня 2024
    Архитектурное прошлое Раушена - в мини-группе
    Спасибо Маше за прекрасно проведенное время! С удовольствием вернемся!
    Спасибо Маше за прекрасно проведенное время! С удовольствием вернемся!
  • D
    Denis
    1 июня 2024
    Архитектурное прошлое Раушена - в мини-группе
    Смешанные чувства от экскурсии. Маша приятный гид, но вот к содержанию конечно есть вопросы. Чувствуется что исторического материала не очень много, приходится разбавлять всякими "памятниками" современности, построенными для туристов.
  • С
    Светлана
    31 мая 2024
    Очарование Раушена в Светлогорске: групповая экскурсия
    Экскурсия очень понравилась. Было всего 6 человек. Марьяна отличный рассказчик и очень профессиональный экскурсовод. Время пролетело незаметно - настолько все было интересно и познавательно!
  • Т
    Татьяна
    29 мая 2024
    Променад по Светлогорску в мини-группе
    Очень знающая и обаятельная гид Кристина провела увлекательную и всестороннюю экскурсию. Мне очень понравилось. Жаль что набережная с променадом были на реконструкции, но помимо этого город прекрасен и интересен.

Ответы на вопросы от путешественников по Светлогорску в категории «Для пенсионеров»

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  1. Променад по Светлогорску в мини-группе
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  3. Архитектурное прошлое Раушена - в мини-группе
  4. Очарование Раушена в Светлогорске: групповая экскурсия
  5. Ускользающее очарование Раушена
Какие места ещё посмотреть в Светлогорске
8 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Куршская Коса
  2. Набережная
  3. Самое главное
  4. Озеро Тихое
  5. Солнечные часы «Зодиак»
  6. Водонапорная башня
  7. Охотничий домик
  8. Торговые ряды «Раушен»
Сколько стоит экскурсия по Светлогорску в июне 2024
Сейчас в Светлогорске в категории "Для пенсионеров" можно забронировать 9 экскурсий и билетов от 970 до 4 560. Туристы уже оставили гидам 187 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.77 из 5
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