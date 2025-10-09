Мои заказы

Обзорная прогулка по сказочному Светлогорску

Светлогорск очарует вас своей архитектурой и историей. Узнайте, как город стал курортом и насладитесь его уникальной атмосферой
Светлогорск, утопающий в зелени, привлекает своей немецкой архитектурой и богатой историей. Гуляя по тенистым улочкам, вы увидите фахверковые домики, башенки и памятники.

Узнаете, как город развивался в разные эпохи, и посетите знаковые места, такие как дом Гофмана и водолечебницу Раушена. Это идеальная возможность погрузиться в атмосферу курорта и открыть для себя его секреты
4
11 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏰 Уникальная архитектура
  • 🌳 Живописные парки
  • 📜 Исторические факты
  • 🎭 Культурные достопримечательности
  • 🏖 Курортная атмосфера
Обзорная прогулка по сказочному Светлогорску© Оксана
Обзорная прогулка по сказочному Светлогорску© Оксана
Обзорная прогулка по сказочному Светлогорску© Оксана
Ближайшие даты:
11
ноя15
ноя18
ноя22
ноя25
ноя29
ноя2
дек
Время начала: 14:30

Что можно увидеть

  • Дом Гофмана
  • Домик Звездочёта
  • Водолечебница Раушена
  • Концертный зал «Янтарь-холл»

Описание экскурсии

  • Мы осмотрим жилые районы Раушена
  • Полюбуемся множеством зданий в стиле фахверк с уютными башенками, необычными крышами и завораживающими флюгерами
  • Посетим дом сказочника Гофмана, где сейчас живут его герои
  • Увидим домик Звездочёта
  • Прогуляемся вдоль элитных вилл по лиственничному парку до уютного органного зала
  • Рассмотрим знаменитый комплекс водолечебницы Раушена и его башню
  • Обязательно подойдём к концертному залу «Янтарь-холл»

На прогулке вы узнаете:

  • Как образовался курортный город
  • Кто строил великолепные виллы и жил в них
  • Что было со Светлогорском в войну
  • Как он развивался в постсоветские годы

А ещё мы расскажем:

  • О происхождении названия курорта
  • Можно ли считать старинным местный фуникулёр
  • Где снимался фильм «Красная шапочка»?
  • Какое условие должен был выполнить каждый гость Раушена
  • И многое-многое другое!

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Оставшуюся сумму просим оплатить гиду на месте без сдачи или заранее по QR-коду

во вторник и субботу в 14:30

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет550 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Калининградский проспект 77в
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник и субботу в 14:30
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Оксана
Оксана — Организатор в Светлогорске
Провела экскурсии для 196 туристов
Наша компания на рынке с 2004 года. Квалифицированные аккредитованные гиды проведут авторские экскурсии по маршрутам.
Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

4
Основано на 11 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
6
3
1
2
1
1
А
Анна
9 окт 2025
Для первого знакомства с городом - вполне. Немного лишка людей собирают для пешей экскурсии, кмк. Экскурсовод любит город и это приятно
Е
Елена
9 сен 2025
Рады, что посетили экскурсию в начале проживания в Светлогорске. Знакомство с городом, ориентировка в нем, история. Экскурсовод увлеченный, знающий.
Рады, что посетили экскурсию в начале проживания в Светлогорске. Знакомство с городом, ориентировка в нем, история. Экскурсовод увлеченный, знающий.
И
Ирина
5 авг 2025
Шикарная экскурсия, великолепный экскурсовод. Очень рекомендую
Дарья
Дарья
4 авг 2025
Очень содержательная экскурсия. Длилась дольше заявленого времени, удалось посмотреть все значимые места, было интересно
Очень содержательная экскурсия. Длилась дольше заявленого времени, удалось посмотреть все значимые места, было интересно
Вера
Вера
30 июл 2025
Очень интересная экскурсия, увидели много новых мест, узнали интересные факты. Экскурсоводу удалось влюбить нас в Светлогорск.
А
Алексей
2 июл 2025
Встреча с организатором прошла в негативе. Настойчиво требовала оплаты наличными. Что есть рядом банкомат словом не обмолвиваль. Наоборот стала кричать и возмущаться, что мы такие « раздолбат» не взяли наличные.
читать дальше

Просто жесть слушать от организатора такое. В итоге сняли деньги в банкомате, но негатив остался от организации. Причем встречающая начала тыкать в лицо, что мы такие плохие и не прочитали, что надо платить наличкой. Служба поддержки тоже способствует такому обращению с людьми, которые за свои деньги хотят приобщиться к истории. Не рекомендую из за отношения встречающей.

Оксана
Оксана
Ответ организатора:
Добрый день.
Компания прописывает при бронировании место встречи и способы оплаты (варианты): заранее по q-коду, в офисе по адресу г. Светлогорск,
читать дальше

ул. Ленина 33 или наличными на месте БЕЗ СДАЧИ. При этом за сутки уточняем у клиента все ли понятно по месту сбора и каким образом удобно осуществить доплату. Данный турист при звонке не взял трубку. В другие мессенджеры информация не отправляется без согласия туриста. Вся переписка ведется на портале tripster.
Наш менеджер попросил оплату, на что обрушился шквал негодования, что мы работаем в каменном веке. Супруга туриста кричала на менеджера, на что есть свидетели и при звонке мне турист начал хамить, запись разговора имеется. Он сказал, что он не должен помнить по состоянию на 01 июля 2025 с апреля (дата брони 26.04.25) по форме оплаты, однако он помнил дату экскурсии, время и место сбора. Денежные средства не были подготовлены. Сбор происходит у санатория, на территории которого действует пропускной режим. Охрана пропустила данного клиента, чтобы он снял деньги с банкомата. При этом группа в составе почти 20 человек ожидала, когда турист проведет оплату и вышла задержка при отправлении.
Естественно турист даже не извинился, а еще обвинил наших сотрудников.

К сожалению, негативные отзывы поступают от клиентов, которые не хотят выполнять условия брони, либо рассчитывают на бесплатное посещение экскурсии. По маршруту, информативности и другим условиям нареканий нет.

А
Альберт
21 июн 2025
В принципе, неплохая экскурсия. Но первые 30 мин проходят вокруг дома сказочника Гофмана, который к Светлогорску никакого отношения не имел.
З
Зухра
18 июн 2025
Место сбора неудачное, непонятно где. Экскурсия неплохая, но скучноватая. Долго рассматривали скульптуры из сказок Гофмана.
Елена
Елена
15 июн 2025
Заскучали пока долго осматривали скульптуры из сказок Гофмана.
О
Оксана
26 апр 2025
Из плюсов:Хороший,грамотный, спокойный, доброжелательный, вежливый Гид, хороший маршрут, но экскурсия стандартная, не стоит ждать чего-то необычного, но вообщем -то за эту цену-шикарно! А вот организация вызывает вопросы) Мы пришли заранее
читать дальше

на место сбора, на остановке метались люди, спрашивая друг друга туда ли они пришли, вскоре из здания пансионата вышла женщина, ну будто из 90-х простите, у нас была оплата на месте, наличных у нас без сдачи не оказалось (была 1 тыс вместо 750) вообщем с криком удалось уговорить ее сделать ей перевод на карту! Если бы не наше позитивное настроение в тот день, настроение было бы испорчено!!!! Хотя проблемы -то и не было по факту!! 21век товарищи организаторы какая наличка!!!! хотя к слову сказать она у нас была в виде 1 тыс и мы готовы были ее отдать даже без сдачи, лишь бы эта женщина не кричала как на рынке и не отчитывала нас!!!!

А
Алёна
26 мар 2025
Не понравилось, что информация была прислана только на почту
Не дублировалось в мессенджере
В билете было указано начало маршрута в 14:30, на почту пришла новая информация что отравление в 14:25, не понимаю
читать дальше

зачем вводить в заблуждение
Взяла наличные деньги, 1000, рассчитывая что смогут выдать сдачу, девушка организатор, не сильно доброжелательно, начала объяснять что сдачи сдать не сможет
В итоге впечатление от организатора данной прогулки, в самом начале мероприятия немного испортили настроение, ощущение сложилось что все сделала на так.

Оксана
Оксана
Ответ организатора:
Здравствуйте, Алена! Вы делали заказ на сайте и соответственно общение происходит с клиентом на этой платформе. Также Вам звонили, уточнили
читать дальше

фио и сказали по времени начала. Информация о форме оплаты и времени отправления была указана в переписке. К сожалению, вы опоздали и не подошли даже к 14.30, хотя мы просили подойти заранее. Оплата в итоге прошла по куар-коду.

