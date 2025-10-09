Светлогорск, утопающий в зелени, привлекает своей немецкой архитектурой и богатой историей. Гуляя по тенистым улочкам, вы увидите фахверковые домики, башенки и памятники.
Узнаете, как город развивался в разные эпохи, и посетите знаковые места, такие как дом Гофмана и водолечебницу Раушена. Это идеальная возможность погрузиться в атмосферу курорта и открыть для себя его секреты
5 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Уникальная архитектура
- 🌳 Живописные парки
- 📜 Исторические факты
- 🎭 Культурные достопримечательности
- 🏖 Курортная атмосфера
Что можно увидеть
- Дом Гофмана
- Домик Звездочёта
- Водолечебница Раушена
- Концертный зал «Янтарь-холл»
Описание экскурсии
- Мы осмотрим жилые районы Раушена
- Полюбуемся множеством зданий в стиле фахверк с уютными башенками, необычными крышами и завораживающими флюгерами
- Посетим дом сказочника Гофмана, где сейчас живут его герои
- Увидим домик Звездочёта
- Прогуляемся вдоль элитных вилл по лиственничному парку до уютного органного зала
- Рассмотрим знаменитый комплекс водолечебницы Раушена и его башню
- Обязательно подойдём к концертному залу «Янтарь-холл»
На прогулке вы узнаете:
- Как образовался курортный город
- Кто строил великолепные виллы и жил в них
- Что было со Светлогорском в войну
- Как он развивался в постсоветские годы
А ещё мы расскажем:
- О происхождении названия курорта
- Можно ли считать старинным местный фуникулёр
- Где снимался фильм «Красная шапочка»?
- Какое условие должен был выполнить каждый гость Раушена
- И многое-многое другое!
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
- Оставшуюся сумму просим оплатить гиду на месте без сдачи или заранее по QR-коду
во вторник и субботу в 14:30
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|550 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Калининградский проспект 77в
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник и субботу в 14:30
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Оксана — Организатор в Светлогорске
Провела экскурсии для 196 туристов
Наша компания на рынке с 2004 года. Квалифицированные аккредитованные гиды проведут авторские экскурсии по маршрутам.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
4
Основано на 11 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Анна
9 окт 2025
Для первого знакомства с городом - вполне. Немного лишка людей собирают для пешей экскурсии, кмк. Экскурсовод любит город и это приятно
Е
Елена
9 сен 2025
Рады, что посетили экскурсию в начале проживания в Светлогорске. Знакомство с городом, ориентировка в нем, история. Экскурсовод увлеченный, знающий.
И
Ирина
5 авг 2025
Шикарная экскурсия, великолепный экскурсовод. Очень рекомендую
Дарья
4 авг 2025
Очень содержательная экскурсия. Длилась дольше заявленого времени, удалось посмотреть все значимые места, было интересно
Вера
30 июл 2025
Очень интересная экскурсия, увидели много новых мест, узнали интересные факты. Экскурсоводу удалось влюбить нас в Светлогорск.
А
Алексей
2 июл 2025
Встреча с организатором прошла в негативе. Настойчиво требовала оплаты наличными. Что есть рядом банкомат словом не обмолвиваль. Наоборот стала кричать и возмущаться, что мы такие « раздолбат» не взяли наличные.
Оксана
Ответ организатора:
Добрый день.
Компания прописывает при бронировании место встречи и способы оплаты (варианты): заранее по q-коду, в офисе по адресу г. Светлогорск,
А
Альберт
21 июн 2025
В принципе, неплохая экскурсия. Но первые 30 мин проходят вокруг дома сказочника Гофмана, который к Светлогорску никакого отношения не имел.
З
Зухра
18 июн 2025
Место сбора неудачное, непонятно где. Экскурсия неплохая, но скучноватая. Долго рассматривали скульптуры из сказок Гофмана.
Елена
15 июн 2025
Заскучали пока долго осматривали скульптуры из сказок Гофмана.
О
Оксана
26 апр 2025
Из плюсов:Хороший,грамотный, спокойный, доброжелательный, вежливый Гид, хороший маршрут, но экскурсия стандартная, не стоит ждать чего-то необычного, но вообщем -то за эту цену-шикарно! А вот организация вызывает вопросы) Мы пришли заранее
А
Алёна
26 мар 2025
Не понравилось, что информация была прислана только на почту
Не дублировалось в мессенджере
В билете было указано начало маршрута в 14:30, на почту пришла новая информация что отравление в 14:25, не понимаю
Оксана
Ответ организатора:
Здравствуйте, Алена! Вы делали заказ на сайте и соответственно общение происходит с клиентом на этой платформе. Также Вам звонили, уточнили
Входит в следующие категории Светлогорска
