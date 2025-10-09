читать дальше

ул. Ленина 33 или наличными на месте БЕЗ СДАЧИ. При этом за сутки уточняем у клиента все ли понятно по месту сбора и каким образом удобно осуществить доплату. Данный турист при звонке не взял трубку. В другие мессенджеры информация не отправляется без согласия туриста. Вся переписка ведется на портале tripster.

Наш менеджер попросил оплату, на что обрушился шквал негодования, что мы работаем в каменном веке. Супруга туриста кричала на менеджера, на что есть свидетели и при звонке мне турист начал хамить, запись разговора имеется. Он сказал, что он не должен помнить по состоянию на 01 июля 2025 с апреля (дата брони 26.04.25) по форме оплаты, однако он помнил дату экскурсии, время и место сбора. Денежные средства не были подготовлены. Сбор происходит у санатория, на территории которого действует пропускной режим. Охрана пропустила данного клиента, чтобы он снял деньги с банкомата. При этом группа в составе почти 20 человек ожидала, когда турист проведет оплату и вышла задержка при отправлении.

Естественно турист даже не извинился, а еще обвинил наших сотрудников.



К сожалению, негативные отзывы поступают от клиентов, которые не хотят выполнять условия брони, либо рассчитывают на бесплатное посещение экскурсии. По маршруту, информативности и другим условиям нареканий нет.