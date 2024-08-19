Е Евгений

Спасибо огромное за экскурсию🤭, очень много впечатлений осталось😍🥰, организаторы оперативно связались😁, сказали что и как, дали всю информацию. Очень удобный автобус, гид очень подробно все рассказал и ответил на все наши вопросы. Советую записаться на экскурсию от этого организатора😄