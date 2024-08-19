5 часов
Групповая
Обзорная экскурсия по вечернему Калининграду
Путешествие на автобусе по Калининграду с посещением главных достопримечательностей и возможностью водной прогулки на теплоходе
Начало: У здания ж/д вокзала в Светлогорске 2
Расписание: во вторник в 17:30
3 сен в 17:30
10 сен в 17:30
1 200₽ за человека
7 часов
Групповая
Из Светлогорска - на большую обзорную экскурсию по Калининграду
Познакомьтесь с Калининградом на увлекательной экскурсии из Светлогорска. Вас ждут исторические районы, величественные соборы и уникальные культурные объекты
Начало: На ж/д вокзале Светлогорска
Расписание: в воскресенье в 09:45
1 сен в 09:45
8 сен в 09:45
1 400₽ за человека
4 часа
Групповая
Из Светлогорска - в Калининград. Тайны подземного Кёнигсберга
Прикоснуться к мистической стороне Калининграда и легендам о подземном Кёнигсберге
Начало: На улице Ленина
Расписание: в понедельник в 08:00
2 сен в 08:00
9 сен в 08:00
2 100₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛюдмила19 августа 2024Очень интересная экскурсия!
- ЕЕвгений14 августа 2024Спасибо огромное за экскурсию🤭, очень много впечатлений осталось😍🥰, организаторы оперативно связались😁, сказали что и как, дали всю информацию. Очень удобный автобус, гид очень подробно все рассказал и ответил на все наши вопросы. Советую записаться на экскурсию от этого организатора😄
- ИИнна17 июля 2024Ездили на экскурсию в Калининград. Комфортабельный автобус, очень грамотный экскурсовод. Она буквально заразила нас любовью к этому краю, городу. Органный
Ответы на вопросы от путешественников по Светлогорску в категории «Калининград»
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