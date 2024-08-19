Калининград – экскурсии в Светлогорске

Найдено 3 экскурсии в категории «Калининград» в Светлогорске, цены от 1 200 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Обзорная экскурсия по вечернему Калининграду
На автобусе
1 отзыв
5 часов
Групповая
Обзорная экскурсия по вечернему Калининграду
Путешествие на автобусе по Калининграду с посещением главных достопримечательностей и возможностью водной прогулки на теплоходе
Начало: У здания ж/д вокзала в Светлогорске 2
Расписание: во вторник в 17:30
3 сен в 17:30
10 сен в 17:30
1 200 за человека
Из Светлогорска - на большую обзорную экскурсию по Калининграду
На автобусе
5 отзывов
7 часов
Групповая
Из Светлогорска - на большую обзорную экскурсию по Калининграду
Познакомьтесь с Калининградом на увлекательной экскурсии из Светлогорска. Вас ждут исторические районы, величественные соборы и уникальные культурные объекты
Начало: На ж/д вокзале Светлогорска
Расписание: в воскресенье в 09:45
1 сен в 09:45
8 сен в 09:45
1 400 за человека
Из Светлогорска - в Калининград. Тайны подземного Кёнигсберга
На автобусе
4 часа
Групповая
Из Светлогорска - в Калининград. Тайны подземного Кёнигсберга
Прикоснуться к мистической стороне Калининграда и легендам о подземном Кёнигсберге
Начало: На улице Ленина
Расписание: в понедельник в 08:00
2 сен в 08:00
9 сен в 08:00
2 100 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Людмила
    19 августа 2024
    Из Светлогорска - на большую обзорную экскурсию по Калининграду
    Очень интересная экскурсия!
  • Е
    Евгений
    14 августа 2024
    Обзорная экскурсия по вечернему Калининграду
    Спасибо огромное за экскурсию🤭, очень много впечатлений осталось😍🥰, организаторы оперативно связались😁, сказали что и как, дали всю информацию. Очень удобный автобус, гид очень подробно все рассказал и ответил на все наши вопросы. Советую записаться на экскурсию от этого организатора😄
    Спасибо огромное за экскурсию🤭, очень много впечатлений осталось😍🥰, организаторы оперативно связались😁, сказали что и как, далиСпасибо огромное за экскурсию🤭, очень много впечатлений осталось😍🥰, организаторы оперативно связались😁, сказали что и как, далиСпасибо огромное за экскурсию🤭, очень много впечатлений осталось😍🥰, организаторы оперативно связались😁, сказали что и как, далиСпасибо огромное за экскурсию🤭, очень много впечатлений осталось😍🥰, организаторы оперативно связались😁, сказали что и как, далиСпасибо огромное за экскурсию🤭, очень много впечатлений осталось😍🥰, организаторы оперативно связались😁, сказали что и как, далиСпасибо огромное за экскурсию🤭, очень много впечатлений осталось😍🥰, организаторы оперативно связались😁, сказали что и как, далиСпасибо огромное за экскурсию🤭, очень много впечатлений осталось😍🥰, организаторы оперативно связались😁, сказали что и как, далиСпасибо огромное за экскурсию🤭, очень много впечатлений осталось😍🥰, организаторы оперативно связались😁, сказали что и как, далиСпасибо огромное за экскурсию🤭, очень много впечатлений осталось😍🥰, организаторы оперативно связались😁, сказали что и как, далиСпасибо огромное за экскурсию🤭, очень много впечатлений осталось😍🥰, организаторы оперативно связались😁, сказали что и как, дали
  • И
    Инна
    17 июля 2024
    Из Светлогорска - на большую обзорную экскурсию по Калининграду
    Ездили на экскурсию в Калининград. Комфортабельный автобус, очень грамотный экскурсовод. Она буквально заразила нас любовью к этому краю, городу. Органный
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    концерт очень органично вписался в программу. Мы прослушали известные произведения в отличном качестве на одном дыхании. И форт и орган надо посетить. Экскурсию рекомендую

Ответы на вопросы от путешественников по Светлогорску в категории «Калининград»

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Сколько стоит экскурсия по Светлогорску в августе 2024
Сейчас в Светлогорске в категории "Калининград" можно забронировать 3 экскурсии от 1 200 до 2 100. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.71 из 5
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