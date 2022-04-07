Во время экскурсии мы прогуляемся по самому атмосферному и сказочному курорту русской Балтики — Светлогорску. Бывший Раушен отлично сохранил шарм европейского курорта: красивейшие виллы, утопающие в зелени, узкие улочки и свежий воздух. Расположенный на море, он всё же больше располагает к неспешным променадам, созерцанию и грёзам. Так сложилось исторически. А почему? Я поведаю вам во время нашей прогулки.

По пути мы увидим знаменитую водонапорную башню, выполненную в стиле немецкого романтизма, красивейшую кирху Раушена (ныне храм Св. Серафима Саровского), популярную концертную площадку «Янтарь-Холл», первый в России частный органный зал и многое другое.

Экскурсия проходит в пешеходном формате, рекомендую надеть удобную обувь.