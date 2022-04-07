Светлогорск - русская Европа

Бывший Раушен отлично сохранил шарм европейского курорта: красивейшие виллы, утопающие

Мини-группа
Бывший Раушен отлично сохранил шарм европейского курорта: красивейшие виллы, утопающие в зелени, узкие улочки и свежий воздух.

Расположенный на море, он всё же больше располагает к неспешным променадам, созерцанию и грёзам.

Так сложилось исторически.

А почему? Я поведаю вам во время нашей прогулки.
Светлогорск - русская Европа
Светлогорск - русская Европа
Светлогорск - русская Европа
Светлогорск - русская Европа
Светлогорск - русская Европа

Что вас ожидает 🤩

  • Кирха Раушена (ныне Храм преподобного Серафима Саровского)
  • Янтарь-холл
  • Водонапорная башня
  • Смотровая площадка на Балтийское море
  • Органный зал Макарова (капелла Марии)
  • Здание курхауса Раушена
  • Лиственничный парк
  • Переулок Сказочника Гофмана и Кёнигсберг в миниатюре
  • Торговый дом Хубертус
  • А также множество вилл, арт-объектов и скульптур, которыми славен Светлогорск
Во время экскурсии мы прогуляемся по самому атмосферному и сказочному курорту русской Балтики — Светлогорску. Бывший Раушен отлично сохранил шарм европейского курорта: красивейшие виллы, утопающие в зелени, узкие улочки и свежий воздух. Расположенный на море, он всё же больше располагает к неспешным променадам, созерцанию и грёзам. Так сложилось исторически. А почему? Я поведаю вам во время нашей прогулки.
По пути мы увидим знаменитую водонапорную башню, выполненную в стиле немецкого романтизма, красивейшую кирху Раушена (ныне храм Св. Серафима Саровского), популярную концертную площадку «Янтарь-Холл», первый в России частный органный зал и многое другое.
Экскурсия проходит в пешеходном формате, рекомендую надеть удобную обувь.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги экскурсовода
Что не входит
  • Трансфер до места старта и обратно
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: г. Светлогорск, ул. Маяковского, 14
Завершение: г. Светлогорск, пер. Сказочника Гофмана, 1
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
  • Экскурсия проходит в пешеходном формате
  • Рекомендую надеть удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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