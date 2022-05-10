По курортным городам Балтики: Куршская коса, Зеленоградск, Светлогорск

Нас ждёт: Куршская коса - великолепная в любое время года, Зеленоградск с уютной историей его жителей

Индивидуальная
Нас ждёт: Куршская коса — великолепная в любое время года, Зеленоградск с уютной историей его жителей и Светлогорск, не приемлющий суеты.

Возможно, именно Вы поможете нам, местным жителям, определиться, что всё-таки милее —залитые солнцем улочки Зеленоградска или утопающие в зелени дюны Светлогорска.
По курортным городам Балтики: Куршская коса, Зеленоградск, Светлогорск
По курортным городам Балтики: Куршская коса, Зеленоградск, Светлогорск
По курортным городам Балтики: Куршская коса, Зеленоградск, Светлогорск
По курортным городам Балтики: Куршская коса, Зеленоградск, Светлогорск
По курортным городам Балтики: Куршская коса, Зеленоградск, Светлогорск
По курортным городам Балтики: Куршская коса, Зеленоградск, Светлогорск

Что вас ожидает 🤩

  • Национальный парк «Куршская коса»:
  • Высота Эфа
  • Высота Мюллера
  • Танцующий лес
  • Орнитологическая станция
  • Балтийское море
  • Дюны
  • Королевский бор.
  • Зеленоградск:
  • Пляж и променад
  • Бювет «Королева Луиза»
  • Здание Администрации Кранца
  • Водонапорная башня Кранца – музей кошек «Мурариум»
  • Памятник зеленоградским котам
  • Городские часы Зеленоградска
  • Домик ангелов
  • Кирха Святого Адальберта
  • Светлогорск:
  • Светлогорский променад
  • Храм Серафима Саровского
  • Театр эстрады «Янтарь-холл»
  • Храм-часовня Божией Матери «Всех Скорбящих Радость»
  • Органный зал Макаровых
  • Водонапорная башня «Раушен»
  • Ротондальный корпус водогрязелечебницы
  • Макет средневекового Кенигсберга

Об экскурсии

Нас ждёт: Куршская коса — великолепная в любое время года, Зеленоградск с уютной историей его жителей и Светлогорск, не приемлющий суеты. Возможно, именно Вы поможете нам, местным жителям, определиться, что всё-таки милее —залитые солнцем улочки Зеленоградска или утопающие в зелени дюны Светлогорска.

Достопримечательности по маршруту

В ходе нашей экскурсии вы увидите самые главные достопримечательности курортных городов, которые мы с вами посетим, посмотрите на удивительные памятники немецкой архитектуры и насладитесь видами на живописные окрестности национального парка и Балтийское побережье.

Вы увидите следующие пункты:

  • Национальный парк «Куршская коса»: высота Эфа, высота Мюллера, Танцующий лес, орнитологическая станция, Балтийское море, дюны, Королевский бор.
  • Город Зеленоградск: пляж и променад, бювет «Королева Луиза», здание Администрации Кранца, водонапорная башня Кранца – ныне музей кошек «Мурариум», памятник зеленоградским котам, городские часы Зеленоградска, домик ангелов, кирха Святого Адальберта.
  • Город Светлогорск: Светлогорский променад, храм Серафима Саровского, театр эстрады «Янтарь-холл», храм-часовня Божией Матери «Всех Скорбящих Радость», органный зал Макаровых, водонапорная башня «Раушен» и примыкающий к ней ротондальный корпус водогрязелечебницы.
  • Также вы увидите макет средневекового Кенигсберга. Музей-рокарий располагается прямо под открытым небом и посвящен творчеству гениального писателя, художника и композитора Эрнста Теодора Амадея Гофмана.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит
  • Въезд на Куршскую косу (300 руб. / чел. + 150 рублей за проезд автомобиля)
  • Билеты в музеи
  • Питание
Где начинаем и завершаем?
Начало: Адрес Вашего проживания в Калининграде
Завершение: Адрес Вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 7:00, 8:00, 9:00 или 10:00
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
  • Сообщите
  • Пожалуйста
  • По какому адресу в Калининграде за Вами подъехать
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Ежедневно в 7:00, 8:00, 9:00 или 10:00

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