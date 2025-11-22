Описание Фото Ответы на вопросы Приглашаем вас устроить себе гастрономическое и историческое приключение. Вы окунетесь в прошлое, ощутите его на кончиках пальцев и попробуете на вкус.

Описание экскурсии Знакомство с самой известной сладостью Восточной Пруссии - марципаном, пройдёт на кондитерской фабрике «Поматти». Здесь вы познакомьтесь с самим производством и его традициями, попробуете несколько видов прусского лакомства. Далее мы посетим музей «Старь», где вам расскажут о быте довоенной Германии, в одном из залов осмотрите старинную кухонную утварь. На пивоварне «Понарт» узнаете историю завода, процессы пивоварения и продегустируете несколько сортов пива прямо из танков. Для тех, кто не идет на экскурсию, предусмотрена прогулка по кластеру «Понарт».

