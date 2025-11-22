Приглашаем вас устроить себе гастрономическое и историческое приключение. Вы окунетесь в прошлое, ощутите его на кончиках пальцев и попробуете на вкус.
Описание экскурсииЗнакомство с самой известной сладостью Восточной Пруссии - марципаном, пройдёт на кондитерской фабрике «Поматти». Здесь вы познакомьтесь с самим производством и его традициями, попробуете несколько видов прусского лакомства. Далее мы посетим музей «Старь», где вам расскажут о быте довоенной Германии, в одном из залов осмотрите старинную кухонную утварь. На пивоварне «Понарт» узнаете историю завода, процессы пивоварения и продегустируете несколько сортов пива прямо из танков. Для тех, кто не идет на экскурсию, предусмотрена прогулка по кластеру «Понарт».
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Фабрика марципана
- Музей «Старь»
- Пивоварня «Понарт»
Что включено
- Транспортно-экскурсионное обслуживание
- Посещение музея «Старь»
- Экскурсия и чаепитие
Что не входит в цену
- Гастрономический обед в кафе «Инстербург» (старинные кёнигсбергские рецепты) - 600 руб. /чел.
- Дегустация настойки - 200 руб. /чел.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Светлогорск, ул. Ленина 8а
Завершение: Г. Светлогорск, ул Ленина 8а (остановка у Часовни)
Когда и сколько длится?
Когда: По четвергам в 08:10
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
