Добро пожаловать в Шаакен Лиска — место, где история не просто хранится, а оживает на ваших глазах! Здесь, среди зелёных просторов Калининградской области, возвышается один из самых атмосферных замков региона — Шаакен, основанный рыцарями Тевтонского ордена почти восемь веков назад.
Описание экскурсии
⚔ Что вас ждёт?
- Настоящая средневековая атмосфера: рыцари в доспехах, звон мечей, здесь всё дышит эпохой героических сражений и рыцарской чести.
- Экскурсия по замковым музеям: окунитесь в тайны прошлого — музей инквизиции, истории замка, уличные инсталляции и редкие экспонаты раскроют перед вами неожиданные стороны той эпохи.
Полное погружение в историческую реконструкцию — с возможностью прикоснуться, примерить, попробовать, услышать и даже вдохнуть запахи средневековья! 🧀 А финал нашего путешествия — настоящий гастрономический праздник в семейной сыроварне Shaakendorf. В уютной атмосфере вы попробуете:.
авторские сорта сыра • нежнейший домашний шоколад • и, конечно, бокал ароматного вина для полного удовольствия.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Замок Шаакен
- Сыроварня Shaakendorf
Что включено
- Транспортно-экскурсионное обслуживание
Что не входит в цену
- Входной билет в замок и дегустация 900 руб взр, 700 руб дети
Место начала и завершения?
Гор. Светлогорск, ул. Ленина, 33 (ЖД вокзал Светлогорск-2)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
