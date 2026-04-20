Замки Вальдау, Нессельбек, Шаакен, старинная кирха и сыроварня «Шаакен Дорф» в одной поездке
В этой поездке вы увидите сразу несколько великолепных замков. Познакомитесь с историей заселения бывшей Восточной Пруссии рыцарями Тевтонского ордена. Узнаете о том, как строились первые замки и кирхи, услышите легенды и сказания ушедших эпох. А ещё побываете на сыроварне — и по желанию попробуете сыр и шоколад.
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ул. Некрасова
Когда и сколько длится?
Когда: в среду в 09:00
Экскурсия длится около 7.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Руслан — Организатор в Светлогорске
Провёл экскурсии для 855 туристов
Наша компания — крупнейший туроператор Калининградского региона. Мы работаем на рынке туристических услуг Калининграда с 1993 года. Все экскурсии проходят на собственных комфортабельных туристических автобусах в сопровождении квалифицированного и доброжелательного персонала.
Е
Екатерина
Экскурсия, в целом, понравилась. Замечательный замок Вальдау (Огромное спасибо экскурсоводу замка Екатерине за живой и интересный рассказ!). Атмосферные развалины замка Шаакен. Замечательная сыроварня Шаакендорф со вкусными сырами и конфетами. Но читать дальшеуменьшить
сопровождающий гид Светлана несколько смазала общее хорошее впечатление. Рассказ сбивчивый. Постоянно перескакивала с одного на другое. Либо наоборот начинала о чем-то рассказывать и не договаривала:"Об этом я расскажу чуть позже". А это "чуть позже" уже как-то не ложилось потом в канву общего повествования. В общем, впечатления от поездки двойственные.
Руслан
Ответ организатора:
Екатерина, спасибо, что нашли время поделиться впечатлениями о нашей экскурсии! Обязательно учтем все замечания и пожелания!
Елена
Отличная экскурсия! Прекрасная, очень эмоциональная и информативная речь экскурсовода Натальи. Все очень организованно, четко, на все хватило времени: и совместно все осмотреть, и пофотографировать, и самостоятельно с чем-то дополнительно ознакомиться. Ну и конечно, впитать в себя атмосферу рыцарства и романтизма Калининградского края!