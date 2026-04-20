В тени рыцарских замков - поездка из Светлогорска

Замки Вальдау, Нессельбек, Шаакен, старинная кирха и сыроварня «Шаакен Дорф» в одной поездке
В этой поездке вы увидите сразу несколько великолепных замков. Познакомитесь с историей заселения бывшей Восточной Пруссии рыцарями Тевтонского ордена. Узнаете о том, как строились первые замки и кирхи, услышите легенды и сказания ушедших эпох. А ещё побываете на сыроварне — и по желанию попробуете сыр и шоколад.
2 отзыва
Описание экскурсии

Замок Вальдау. С 16 века был резиденцией Великого магистра Тевтонского ордена, связан с событиями наполеоновских войн и с именем немецкого поэта Максимилиана фон Шекендорфа.

Кирха Хайлигенвальде — построена в 1344 году, но современный вид приобрела в 17 веке. Некогда здесь находились уникальные средневековые резные скульптуры.

Замок Шаакен — орденский замок, чьи стены помнят «Великое посольство» и Петра Первого с Екатериной Великой, Василия Суворова и детские голоса приюта для сирот.

Сыроварня «Шаакен Дорф». Через объёмные витринные окна вы увидите производство сыра, йогурта и масла. По желанию — попробуете 6 видов сыра и шоколада с бокалом вина.

Замок Нессельбек, воссозданный по всем канонам средневекового зодчества. Здесь вы сможете заглянуть в Музей инквизиции и посетить пивоварню.

Организационные детали

  • Поедем на комфортабельном туристическом автобусе
  • Дополнительно оплачивается дегустация: 500 ₽ — взрослые, 400 ₽ — дети
  • Время в пути до первой локации — около 50 мин, обратный путь — около 50 мин, переезды между локациями — около 30 мин каждая
  • С вами будет один из гидов нашей команды

🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
Её забронировали уже 10 раз на ближайшие дни
Забронировать эту экскурсию

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный2200 ₽
Дети до 7 летБесплатно
Пенсионеры2100 ₽
Школьники2100 ₽
Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На ул. Некрасова
Когда и сколько длится?
Когда: в среду в 09:00
Экскурсия длится около 7.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Руслан
Руслан — Организатор в Светлогорске
Провёл экскурсии для 855 туристов
Наша компания — крупнейший туроператор Калининградского региона. Мы работаем на рынке туристических услуг Калининграда с 1993 года. Все экскурсии проходят на собственных комфортабельных туристических автобусах в сопровождении квалифицированного и доброжелательного персонала.

Отзывы и рейтинг

Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Экскурсия, в целом, понравилась. Замечательный замок Вальдау (Огромное спасибо экскурсоводу замка Екатерине за живой и интересный рассказ!). Атмосферные развалины замка Шаакен. Замечательная сыроварня Шаакендорф со вкусными сырами и конфетами. Но
сопровождающий гид Светлана несколько смазала общее хорошее впечатление. Рассказ сбивчивый. Постоянно перескакивала с одного на другое. Либо наоборот начинала о чем-то рассказывать и не договаривала:"Об этом я расскажу чуть позже". А это "чуть позже" уже как-то не ложилось потом в канву общего повествования. В общем, впечатления от поездки двойственные.

Ответ организатора:
Екатерина, спасибо, что нашли время поделиться впечатлениями о нашей экскурсии! Обязательно учтем все замечания и пожелания!
Елена
Отличная экскурсия! Прекрасная, очень эмоциональная и информативная речь экскурсовода Натальи. Все очень организованно, четко, на все хватило времени: и совместно все осмотреть, и пофотографировать, и самостоятельно с чем-то дополнительно ознакомиться. Ну и конечно, впитать в себя атмосферу рыцарства и романтизма Калининградского края!
Ответ организатора:
Елена, большое спасибо за такой приятный отклик!
Отличная экскурсия!!! Интересно, комфортно, позитивно!!!

