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просто так сказать отмечались на локациях! Очень мало времени на Высоте Эфа, не хватило времени прогуляться по косе около моря. На сыроварне также очень мало времени, все бегом, еле успели конфет и сыра прикупить. Однозначно стоит увеличить время на экскурсию данную. Гид молодец, очень интересно рассказывала и помогала в процессе экскурсии.