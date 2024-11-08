Дегустации на экскурсиях в Светлогорске – попробуйте новое на вкус

Найдено 3 экскурсии в категории «Дегустационные туры» в Светлогорске, цены от 1400 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2024 году
Из Светлогорска - в Зеленоградск и на сыроварню «Шаакен Дорф»
На автобусе
5 отзывов
5 часов
Групповая
Лучший выбор
Из Светлогорска - в Зеленоградск и на сыроварню «Шаакен Дорф»
Погрузитесь в удивительное прошлое Зеленоградска, гуляя по узким улочкам среди немецких домиков
Начало: На улице Ленина
«Дегустация на сыроварне не входит в стоимость экскурсии»
19 дек в 14:30
26 дек в 14:30
1400 за человека
В Черняховск с дегустацией: вкусная Пруссия, музей Старь и замок Вальдау
Пешая
На автобусе
9 часов
Групповая
В Черняховск с дегустацией: вкусная Пруссия, музей Старь и замок Вальдау
Начало: Светлогорск, ул. Ленина 8а
«Как раз после удачной охоты на медведя Кайзер и подписал документ о городских правах (дегустация ликёра за доп»
Расписание: По четвергам в 08:10.
19 дек в 08:10
26 дек в 08:10
3600 за человека
Куршская коса с дегустацией в сыроварне «Шаакен Дорф»
На автобусе
2 отзыва
6 часов
Групповая
Куршская коса с дегустацией в сыроварне «Шаакен Дорф»
Начало: Светлогорск, ул. Ленина 8а
«Для туристов будет организована дегустация сыров и шоколада с бокалом вина»
Расписание: Понедельник, Среда, Суббота в 10:10
Завтра в 10:10
21 дек в 10:10
1450 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    8 ноября 2024
    Из Светлогорска - в Зеленоградск и на сыроварню «Шаакен Дорф»
    Экскурсия понравилась. Всё было четко организовано. Мы ездили со Светланой. Очень симпатичный городок Зеленоградск, такой нарядный, везде котики, о котиках,
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    для котиков) отдельное спасибо гиду за кафе Рыба Агонь, которое она нам порекомендовала. В такую промозглую погоду мы с удовольствием погрелись и перекусили в кафе. Сыроварня тоже впечатлила. Всем рекомендую эту приятную экскурсию-прогулку!

    Экскурсия понравилась. Всё было четко организовано. Мы ездили со Светланой. Очень симпатичный городок Зеленоградск, такой нарядныйЭкскурсия понравилась. Всё было четко организовано. Мы ездили со Светланой. Очень симпатичный городок Зеленоградск, такой нарядныйЭкскурсия понравилась. Всё было четко организовано. Мы ездили со Светланой. Очень симпатичный городок Зеленоградск, такой нарядныйЭкскурсия понравилась. Всё было четко организовано. Мы ездили со Светланой. Очень симпатичный городок Зеленоградск, такой нарядныйЭкскурсия понравилась. Всё было четко организовано. Мы ездили со Светланой. Очень симпатичный городок Зеленоградск, такой нарядный
  • О
    Ольга
    4 октября 2024
    Из Светлогорска - в Зеленоградск и на сыроварню «Шаакен Дорф»
    Для любителей сыров и шоколада самое то) спасибо, все понравилось.
  • Е
    Евгения
    20 августа 2024
    Из Светлогорска - в Зеленоградск и на сыроварню «Шаакен Дорф»
    Хорошая непринужденная экскурсия, прогулочного характера. Прокатились, выпили вина с сыром и прогулялись по Зеленоградску
  • Н
    Наталья
    14 июля 2023
    Куршская коса с дегустацией в сыроварне «Шаакен Дорф»
    В целом задумка экскурсии прекрасная, но толком посмотреть ничего не удалось, рассмотреть и насладиться! Везде очень мало времени, все бегом,
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    просто так сказать отмечались на локациях! Очень мало времени на Высоте Эфа, не хватило времени прогуляться по косе около моря. На сыроварне также очень мало времени, все бегом, еле успели конфет и сыра прикупить. Однозначно стоит увеличить время на экскурсию данную. Гид молодец, очень интересно рассказывала и помогала в процессе экскурсии.

Ответы на вопросы от путешественников по Светлогорску в категории «Дегустационные туры»

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В декабре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Из Светлогорска - в Зеленоградск и на сыроварню «Шаакен Дорф»
  2. В Черняховск с дегустацией: вкусная Пруссия, музей Старь и замок Вальдау
  3. Куршская коса с дегустацией в сыроварне «Шаакен Дорф»
Какие места ещё посмотреть в Светлогорске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Самое главное
  2. Куршская Коса
  3. Солнечные часы «Зодиак»
  4. Набережная
  5. Озеро Тихое
  6. Танцующий лес
  7. Высота Эфа
  8. Высота Мюллера
  9. Охотничий домик
  10. Станция Фрингилла
Сколько стоит экскурсия по Светлогорску в декабре 2024
Сейчас в Светлогорске в категории "Дегустационные туры" можно забронировать 3 экскурсии от 1400 до 3600. Туристы уже оставили гидам 7 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.78 из 5
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