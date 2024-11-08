5 часов
Групповая
Лучший выборИз Светлогорска - в Зеленоградск и на сыроварню «Шаакен Дорф»
Погрузитесь в удивительное прошлое Зеленоградска, гуляя по узким улочкам среди немецких домиков
Начало: На улице Ленина
«Дегустация на сыроварне не входит в стоимость экскурсии»
19 дек в 14:30
26 дек в 14:30
1400₽ за человека
9 часов
Групповая
В Черняховск с дегустацией: вкусная Пруссия, музей Старь и замок Вальдау
Начало: Светлогорск, ул. Ленина 8а
«Как раз после удачной охоты на медведя Кайзер и подписал документ о городских правах (дегустация ликёра за доп»
Расписание: По четвергам в 08:10.
19 дек в 08:10
26 дек в 08:10
3600₽ за человека
6 часов
Групповая
Куршская коса с дегустацией в сыроварне «Шаакен Дорф»
Начало: Светлогорск, ул. Ленина 8а
«Для туристов будет организована дегустация сыров и шоколада с бокалом вина»
Расписание: Понедельник, Среда, Суббота в 10:10
Завтра в 10:10
21 дек в 10:10
1450₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна8 ноября 2024Экскурсия понравилась. Всё было четко организовано. Мы ездили со Светланой. Очень симпатичный городок Зеленоградск, такой нарядный, везде котики, о котиках,
- ООльга4 октября 2024Для любителей сыров и шоколада самое то) спасибо, все понравилось.
- ЕЕвгения20 августа 2024Хорошая непринужденная экскурсия, прогулочного характера. Прокатились, выпили вина с сыром и прогулялись по Зеленоградску
- ННаталья14 июля 2023В целом задумка экскурсии прекрасная, но толком посмотреть ничего не удалось, рассмотреть и насладиться! Везде очень мало времени, все бегом,
Ответы на вопросы от путешественников по Светлогорску в категории «Дегустационные туры»
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