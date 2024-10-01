1 час
Индивидуальная
до 6 чел.
Трансфер с гидом из аэропорта в Светлогорск: путешествие с познанием
Представьте: ваш приезд в Светлогорск начинается не просто с поездки, а с захватывающего путешествия в историю и культуру края
Начало: В аэропорту Храброво
Сегодня в 15:00
13 дек в 00:00
4050₽ за всё до 6 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Балтийское побережье
Начало: У меня кастомные данные для каждого ивента
14 дек в 09:00
15 дек в 09:00
16 000₽ за всё до 4 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Зимние забавы Раушена и окрестностей
Полюбоваться праздничной иллюминацией и погрузиться в прошлое Светлогорска
Начало: У озера Тихое
Сегодня в 11:00
Завтра в 10:00
7500₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга1 октября 2024Интересная беседа, комфортный трансфер, все супер! Спасибо!
- ДДенис2 сентября 2024Трансфер из аэропорта в Светлогорск с гидом - отличная идея! После перелета сразу погружаешься в путешествие, проникаешься рассказами об истории и жизни этого места. Спасибо Артему и его шикарной машине за комфортную дорогу, интересный рассказ и доброжелательное отношение. Однозначно рекомендую!
- ИИванова4 августа 20241 августа в аэропорту Храброво нас встретил Артëм. Поездка до отеля в Светлогорске прошла быстро и увлекательно! За время пути Артëм нам рассказал много интересного об истории Калининградской области. Спасибо за трансфер!
Ответы на вопросы от путешественников по Светлогорску в категории «Ночные»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Светлогорске
В декабре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Светлогорске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит экскурсия по Светлогорску в декабре 2024
Сейчас в Светлогорске в категории "Ночные" можно забронировать 3 экскурсии от 4050 до 16 000. Туристы уже оставили гидам 19 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.77 из 5
Забронируйте экскурсию в Светлогорске на 2024 год по теме «Ночные», 19 ⭐ отзывов, цены от 4050₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль