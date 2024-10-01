Ночные прогулки и экскурсии Светлогорска

Найдено 3 экскурсии в категории «Ночные» в Светлогорске, цены от 4050 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2024 году
Трансфер из аэропорта в Светлогорск - с гидом
На машине
19 отзывов
1 час
Индивидуальная
до 6 чел.
Трансфер с гидом из аэропорта в Светлогорск: путешествие с познанием
Представьте: ваш приезд в Светлогорск начинается не просто с поездки, а с захватывающего путешествия в историю и культуру края
Начало: В аэропорту Храброво
Сегодня в 15:00
13 дек в 00:00
4050 за всё до 6 чел.
Балтийское побережье
Пешая
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Балтийское побережье
Начало: У меня кастомные данные для каждого ивента
14 дек в 09:00
15 дек в 09:00
16 000 за всё до 4 чел.
Зимние забавы Раушена и окрестностей
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Зимние забавы Раушена и окрестностей
Полюбоваться праздничной иллюминацией и погрузиться в прошлое Светлогорска
Начало: У озера Тихое
Сегодня в 11:00
Завтра в 10:00
7500 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    1 октября 2024
    Трансфер из аэропорта в Светлогорск - с гидом
    Интересная беседа, комфортный трансфер, все супер! Спасибо!
  • Д
    Денис
    2 сентября 2024
    Трансфер из аэропорта в Светлогорск - с гидом
    Трансфер из аэропорта в Светлогорск с гидом - отличная идея! После перелета сразу погружаешься в путешествие, проникаешься рассказами об истории и жизни этого места. Спасибо Артему и его шикарной машине за комфортную дорогу, интересный рассказ и доброжелательное отношение. Однозначно рекомендую!
  • И
    Иванова
    4 августа 2024
    Трансфер из аэропорта в Светлогорск - с гидом
    1 августа в аэропорту Храброво нас встретил Артëм. Поездка до отеля в Светлогорске прошла быстро и увлекательно! За время пути Артëм нам рассказал много интересного об истории Калининградской области. Спасибо за трансфер!

Ответы на вопросы от путешественников по Светлогорску в категории «Ночные»

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В декабре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Трансфер из аэропорта в Светлогорск - с гидом
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  3. Зимние забавы Раушена и окрестностей
Какие места ещё посмотреть в Светлогорске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
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  2. Куршская Коса
  3. Солнечные часы «Зодиак»
  4. Набережная
  5. Озеро Тихое
  6. Танцующий лес
  7. Высота Эфа
  8. Высота Мюллера
  9. Охотничий домик
  10. Станция Фрингилла
Сколько стоит экскурсия по Светлогорску в декабре 2024
Сейчас в Светлогорске в категории "Ночные" можно забронировать 3 экскурсии от 4050 до 16 000. Туристы уже оставили гидам 19 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.77 из 5
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