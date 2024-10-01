Д Денис

Трансфер из аэропорта в Светлогорск с гидом - отличная идея! После перелета сразу погружаешься в путешествие, проникаешься рассказами об истории и жизни этого места. Спасибо Артему и его шикарной машине за комфортную дорогу, интересный рассказ и доброжелательное отношение. Однозначно рекомендую!